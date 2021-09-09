Стало известно о планах госсекретаря Сан-Марино обсудить в Москве борьбу с пандемией

Госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям республики Сан-Марино Лука Беккари обсудит с представителями российского правительства вопросы двустороннего и международного сотрудничества, а также борьбу с пандемией.

Встреча Беккари с главой российского МИД Сергеем Лавровым и членами правительства состояится во время визита госсекретаря с 12 по 15 сентября.

«Темой переговоров будет в основном борьба с пандемией, а также сотрудничество на двусторонней и международной основе, возможности экономического взаимодействия», – говорится в заявлении госсекретариата, передает ТАСС.

До этого о планах переговоров Лаврова и Беккари 13 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.