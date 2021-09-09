Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

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9 сентября, четверг | Последнее обновление — 20:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спасатели завершили поиски после взрыва в Ногинске
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В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран.
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Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.
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Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств
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Армения, Азербайджан и еще четыре государства были исключены Евросоюзом из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса.
Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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Страны G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики коронавируса
Министры здравоохранения стран G20 назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили, «Спутник» – лучший препарат для профилактики», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, более 1,2 тыс. медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. Мурашко отметил, что это является прорывом российской медицинской науки, когда отечественную вакцину знают во всем мире.
Ранее Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.
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Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов.
Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF на начало торгов оценивался в 679 долларов за 1 тыс. кубометров, за день он корректировался до 669,4, к 17.25 мск цена дошла до 700,2 долларов, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда стоимость фьючерса превысила 670 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Назван необходимый перерыв между прививками от гриппа и COVID-19
Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», – сказал РИА «Новости» Горелов.
По его словам, если человек уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней. Также он уточнил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа. В частности, оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.
Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Елена Бурцева заявила, что прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в регионах России сформирован запас вакцины от коронавируса на месяц бесперебойной работы.
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На Украине умерших начали хоронить в огородах
Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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Собянин назвал самые проблемные отрасли Москвы
Самыми проблемными областями в Москве после снятия введенных из-за коронавируса ограничений являются гостиничная отрасль и общепит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. <...> Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень», – рассказал Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».
По его словам, в 2020 году экономика столицы потеряла большой объем доходов, также появились дополнительные незапланированные расходы.
«Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. <...> Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует», – отметил Собянин.
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом.
США захотели созвать саммит по борьбе с коронавирусом
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Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией нового коронавируса и вопросам вакцинации, сообщили источники американского издания Politico.
Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) развивающимся странам, пути улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.
Администрация США уведомила ряд стран о планах проведения саммита, но еще не направила официальных приглашений. Источник издания рассказал, что, хотя и рабочий график Байдена на ГА ООН еще дорабатывается, «можно с уверенностью предположить, что активно рассматриваются варианты, связанные с COVID-19 и сферой здравоохранения». «Я ожидаю, что у президента [США Джо Байдена] будет возможность пообщаться со своими коллегами по этому вопросу», – отметил источник.
Накануне глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США, что в пять раз больше прежних официальных оценок. В понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении у них COVID-19. Днем ранее он заявил о способности нового мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»
Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Сийярто заявил, что «мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», передает РБК.
Он указал, что препарат был очень популярен, в результате вакцины получили почти 1 млн граждан.
Отметим, что население Венгрии по данным на 2021 год составляет 9 млн 730 тыс. человек.
Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Он также выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ.
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В России выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 380 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1801, Санкт-Петербурге – 1380, Московской области – 525.
Всего в стране выявили 7 084 284 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 340 151 человека, из них 19 639 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 190 376 человек.
Накануне, 8 сентября, в России выявили 18 024 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 356.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах из-за коронавируса
Правительство Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлевает до 30 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.
Срок действия мер истекал 12 сентября, однако власти решили, что ограничения пока необходимо оставить в силе в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. «В ряде регионов продолжают фиксировать высокий прирост заражений, и нагрузка на медицинскую систему продолжает оставаться высокой. Мы намерены продлить режим ЧС в 19 префектурах сроком до 30 сентября», – приводит слова министра ТАСС.
Таким образом, режим ЧС продолжит действовать до конца сентября в Токио, прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, а также в ряде других регионов страны, включая Осаку, Киото, Хоккайдо и Окинаву. Вместе с тем в префектурах Мияги и Окаяме вместо режима ЧС будет введен более мягкий режим усиленных мер против распространения коронавируса. Также аналогичные менее жесткие меры продолжат действовать еще в шести префектурах Японии, в том числе в Кагосиме, Кумамото и Фукусиме. Официально решение будет утверждено в четверг вечером на заседании правительственного штаба.
Напомним, в конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур. С начала пандемии в Японии выявили более1,59 млн случаев заражения коронавирусом.
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Иммунолог рассказал об эволюции дельта-штамма COVID
Коронавирус «Дельта» способен поучить новые особенности из-за постоянных мутаций, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Дельта» – это линия, как и Дельта плюс. Внутри много штаммов, и они продолжают эволюционировать. Происходят отдельные ответвления, другие ветви», – рассказал он Ura.ru.
По словам специалиста, сейчас в России наиболее распространен именно этот вариант, поэтому инфекция может приобрести новые свойства.
Врач Евгений Тимаков заявил, что любой штамм подвергается видоизменению, но он уверен, что более опасные из них не получат широкого распространения. Он заключил, что «дельта» обладает высокой эволюционной перспективой.
Ранее ученые спрогнозировали появление десятков мутаций коронавируса.
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Глава депздрава оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
В столице велика вероятность возникновения еще одной волны коронавируса, заявил глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Вероятность четвертой волны очень высокая», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Хрипуна, власти уже знают, в какой очередности и при каком уровне заболеваемости будет необходимо перепрофилировать койки для пациентов с COVID-19.
Между тем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом.
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Кремль не получал от США конкретики о саммите по борьбе с COVID
Кремль не получал конкретики от Вашингтона о саммите в рамках Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало... Надо понимать, в каком формате он будет проходить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США Джо Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября.
Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
Лидеры стран БРИКС оценили сотрудничество «пятерки» по борьбе с COVID
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) высоко оценили сотрудничество в рамках объединения в борьбе против пандемии коронавируса, говорится в совместной декларации по итогам прошедшего под председательством Индии XIII саммита объединения.
«Мы с удовлетворением отмечаем сотрудничество в рамках БРИКС в целях повышения готовности к пандемии и реагирования на нее, в том числе в сфере сотрудничества по вакцинам, и приветствуем прогресс в деле скорейшего создания Центра по исследованию и разработке вакцин БРИКС в виртуальном формате. Мы поддерживаем прогресс в создании Комплексной системы раннего предупреждения БРИКС для предотвращения рисков массовых инфекционных заболеваний в соответствии с Международными правилами здравоохранения (2005 год) и Глобальной сетью ВОЗ по оповещению о вспышках и реагированию на них для выявления будущих пандемий и прогнозирования вспышек на основе институционального сотрудничества», – приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, лидеры БРИКС подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации против COVID-19.
«Мы поздравляем Индию с созывом саммита БРИКС по цифровому здравоохранению и приветствуем его итоги, в том числе по укреплению сотрудничества в области применения на национальном уровне цифровых систем здравоохранения для единой многогранной целостной структуры с простым пользовательским интерфейсом на всех платформах и с защищенными данными, а также по управлению пандемией за счет использования цифровых технологий», – говорится в документе.
Также лидеры подтвердили «приверженность укреплению сотрудничества стран БРИКС в решении других проблем здравоохранения, в том числе путем разработки эффективных совместных мер реагирования на продолжающееся распространение основных заболеваний, особенно туберкулеза, и высоко оцениваем работу, проделанную Исследовательской сетью БРИКС по туберкулезу в контексте пандемии COVID-19».
Ранее лидеры стран БРИКС осудили терроризм во всех его проявлениях и призвали не дать использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны.
Стало известно о планах госсекретаря Сан-Марино обсудить в Москве борьбу с пандемией
Госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям республики Сан-Марино Лука Беккари обсудит с представителями российского правительства вопросы двустороннего и международного сотрудничества, а также борьбу с пандемией.
Встреча Беккари с главой российского МИД Сергеем Лавровым и членами правительства состояится во время визита госсекретаря с 12 по 15 сентября.
«Темой переговоров будет в основном борьба с пандемией, а также сотрудничество на двусторонней и международной основе, возможности экономического взаимодействия», – говорится в заявлении госсекретариата, передает ТАСС.
До этого о планах переговоров Лаврова и Беккари 13 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
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