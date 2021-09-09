Во Франции прошла церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Во Франции государственные почести были оказаны умершему в понедельник актеру Жан-Полю Бельмондо.

Национальную церемонию прощания возглавил президент Франции Эмманюэль Макрон, она проходила в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов, где был установлен огромный портрет Бельмондо, передает ТАСС.

«Дорогой Жан-Поль, несмотря на нашу печаль, мы улыбаемся, потому что знаем, что вы с нами», – выступил Макрон.

Отдать дань уважения пришли члены правительства во главе с премьер-министром Жаном Кастексом, коллеги актера – генеральный делегат Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, лауреат премии «Оскар» Жан Дюжардан, звезда кинолент «Такси» Сами Насери, певец Патрик Брюэль, кроме того, церемонию посетили бывший президент страны Франсуа Олланд и его спутница актриса Жюли Гайе.

В прощании приняли шесть внуков Бельмондо, один из них, 27-летний актер Виктор Бельмондо выступил от имени семьи.

«Спасибо, что подарил нам столько радости. Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим», сказал он.

После речи президента в честь Великого офицера ордена Почетного легиона прозвучал гимн Франции «Марсельеза». Затем гвардейцы подняли гроб и пронесли его через Почетный двор Инвалидов.

На гигантских экранах собравшимся на эспланаде Инвалидов парижанам транслировали видеопрограмму из эпизодов лучших фильмов актера.

Соболезнования семье актера выразил посол России во Франции Алексей Мешков. «Он оставил большой след не только в истории седьмого искусства, но и в наших сердцах», – подчеркнул дипломат.

Напомним, Бельмондо умер на 89-м году жизни в понедельник в своем доме в Париже. Как рассказал агентству Франс Пресс его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1957 году, Бельмондо сыграл более ста ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Стал известен после выхода на экраны в 1960 году ленты Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» и фильма Витторио Де Сика «Чочара», удостоенного премии «Оскар».

Мировую известность ему принесли многочисленные боевики, остающиеся популярными и по сей день: «Кто есть кто?» (1979), «Игра в четыре руки» (1980), «Профессионал» (1981), «Ас из асов» (1982). В них Бельмондо, с юности занимавшийся боксом и получивший отличную физическую подготовку, в большинстве случаев сам выполнял крайне опасные трюки.