Представлены прогнозы по явке и результатам выборов в Госдуму

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9 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

Получить сертификаты «Северному потоку – 2» будет непросто Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Стройка «Северного потока – 2» окончена. Но его ярые противники – Украина и Польша – ухватились за следующую проблему газопровода. России надо получать сразу два сертификата. Один – технический, куда «лезет» не имеющая к этому отношения польская госкомпания. Другой – сертификат независимого оператора, которым решила стать Украина для управления «Северным потоком – 2». Что это за два сертификата и в чем сложность их получения?  Подробности...
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Киев готовится выйти из Минских соглашений

Украина втихаря саботирует все решения парижского саммита 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Запад, подыгрывая Украине, предпринял попытку «смягчить», а по сути выхолостить Минские соглашения в рамках подготовки саммита глав государств «нормандской четверки». Тем временем Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Подробности...
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Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график facebook.com/andrey.korolev.moscow
«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллиардером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX. Подробности...
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Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?  Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Богатые страны хотят выйти из ЕС

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Байден не снял Украину с «минского крючка»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
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Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 6 комментариев
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    правила ЕС


    В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину

    сокращение потребностей


    Лоза рассказал о своих ограничениях в потреблении

    крымский мост


    Глава Запорожской области предложил судиться с Россией из-за медуз в Азовском море

    Видео

    национальная валюта


    Биткоин посягнул на монополию доллара

    опасный сосед


    Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

    ввод санкций


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    получение сертификатов


    У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

    дипломатический конфликт


    Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

    западная поддержка


    Геворг Мирзаян: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    преклонение перед меньшинствами


    Валерий Коровин: Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

    жизнь на островах


    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Представлены прогнозы по явке и результатам выборов в Госдуму

    9 сентября 2021, 18:52

    Явка на выборы в Государственную Думу, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), составит от 48% до 51%.

    Большая часть россиян проголосует за «Единую Россию» – 29,4% среди электорально активных за партию готовы отдать голоса 35,3%, сообщается в исследовании на сайте ВЦИОМ.

    За КПРФ готовы будут проголосовать 16,5% (20,5% электорально активных), за ЛДПР – 10% (8,5%), за «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» – 5,5%(6,9%), за «Новых людей» – 5,2%, (4,6%).

    «Согласно прогнозу, в Думу пройдут пять партий: «Единая Россия» (42%), возможный диапазон между 41-44%; КПРФ (19%), возможный диапазон между 18-22%; ЛДПР (11%), возможный диапазон между 10-13%; «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (8%), возможный диапазон 7-9%; «Новые люди» (5%), возможный диапазон 4-6%», – говорится в сообщении.

    Непарламентским партиям, по прогнозу Центра, голоса отдадут около 19% российских граждан.

    В этом опросе ВЦИОМ участвовали 4 тыс. респондентов, опрос проводился комбинированным методом (телефонный опрос, квартирный опрос). Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

    Компания «ИНСОМАР» также представила опрос по прогнозу результатов думских выборов и явки на них.

    «В рейтинге среди политических партий уверенно лидирует «Единая Россия», согласно прогнозу, за нее готовы отдать голоса 45,1% избирателей. На второй позиции находится КПРФ (18,6%) и на третьей – ЛДПР (12%)», – сообщается на сайте компании.

    Отмечается, что 57% опрошенных готовы принять участие в выборах депутатов, 14% избирателей не планируют голосовать. Прогноз явки избирателей составляет 50–52%.

    Партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко» по прогнозу «ИНСОМАР» наберут более 3% голосов, но не преодолеют пятипроцентный барьер.

    «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР составляют первую тройку в рейтинге партий, отметили в компании.

    «Они также лидируют в рейтинге предпочтений электорально активных избирателей (выбравших ответ «точно пойду» на вопрос о готовности принять участие в выборах): где «Единая Россия» – 35,6% голосов опрошенных, КПРФ – 16,6%, ЛДПР – 10,1%», – говорится в сообщении.

    Четвертую позицию занимает «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», она набрала 7,5% голосов. Пятерку лидеров замыкает партия «Новые люди» с 5,1% голосов электорально активных.

    В опросе «ИНСОМАР» участвовали 1,2 тыс. человек из всех федеральных округов России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%.


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    Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки»
       8 сентября 2021, 20:51
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции.

    «По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

    «Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он.

    Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию.

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    Эксперт объяснил, почему Лукашенко начал качать нефть через Украину
       9 сентября 2021, 14:46
    Фото: ANDREI LIANKEVICH/
    EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Остановка Белоруссией транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, комментирует отраслевой эксперт Игорь Юшков. По словам эксперта, остановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти – это скорее технический момент, который, однако, имеет отношение ко встрече Путина и Лукашенко в четверг в Москве.

    «Приостановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это скорее технический момент. Думаю, что это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, который разразился в начале 2020 года», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В четверг ранее «Транснефть» сообщила, что «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды». Произошло это в намеченный день встречи двух президентов России и Белоруссии, которая начнется в 17.00 мск.

    «Во время конфликта с Россией Белоруссия грозила найти альтернативного поставщика нефти. И купила партии нефти у США и Саудовской Аравии, то есть у поставщиков, которых больше всего раздражали Россию. С саудитами тогда как раз случился разлад. Видимо, тогда и был заключен среднесрочный контракт с Азербайджаном о поставках нефти из этой страны по нефтепроводу «Одесса – Броды». А также транзитный контракт с Украиной, возможно, на условиям «качай или плати», – говорит Игорь Юшков.

    То есть договоренности с Азербайджаном и Украиной изначально были попыткой шантажировать Россию в рамках нефтяного конфликта. Но теперь этого конфликта с Россией нет, однако исполнять те обязательства приходится, чтобы закрыть контракты.

    С другой стороны, решение исполнить контракт с Украиной и Азербайджаном именно в день встречи президентов России и Белоруссии сложно признать случайностью.

    «Возможно, Лукашенко делает намек на то, что страна не находится в изоляции в плане нефти, что она может покупать ее не только у России, а значит, это инструмент давления, то есть не все козыри из рук белорусского Батьки выбили. Но Россия вряд ли считает это элементом давления, поэтому такой намек не будет эффективным»,

    – считает эксперт ФНЭБ. Пока Белоруссия получает нефть из России по ценам ниже рыночных, покупки ее у любых других поставщиков по рыночной цене априори для Минска невыгодны. Не говоря уже о меньших затратах на логистику при поставке нефти из соседней России.

    Еще один момент заключается в том, что сейчас поставки азербайджанской нефти в Белоруссию могут иметь новый смысл в связи с санкциями США, которые запрещают поставки нефти на один из двух белорусских НПЗ – новополоцкий НПЗ «Нафтан», не исключает Юшков. Ведь этот контракт подписан до американских санкций, значит, на него их действия не распространяются.

    В любом случае, по мнению эксперта, речь идет о небольших объемах поставок азербайджанской нефти – точно меньше 1 млн тонн в этом году. «Для России нет ничего страшного в том, что на несколько дней остановили поставки нашей нефти. На белорусских НПЗ всегда есть запасы нефти. И к срыву поставок российской нефти в Центральную и Юго-Восточную Европу это тоже не приведет», – уверяет собеседник.

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    Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
       9 сентября 2021, 06:58
    Фото: Nord Stream AG/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.

    По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости».

    «Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели.

    Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия).

    Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.

    Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».

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    В Москве резко выросло число изнасилований

    9 сентября 2021, 09:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Число изнасилований в Москве за восемь месяцев года выросло на 32,4% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в прокуратуре столицы.

    В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что «в Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)».

    Всего за восемь месяцев в столице было зарегистрировано 95,9 тыс. преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня.

    Кроме того, в столице за это время на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей.

    Также на 4,2% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.

    Ранее в Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование 20-летней давности.

    Коментарии (67)
    Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины
       9 сентября 2021, 12:08
    Фото: БелТа/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

    «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС.

    Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

    Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы.

    Коментарии (23)
    Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева
       9 сентября 2021, 10:17
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Журналисты раскрыли обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился о камни, пытаясь спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.

    Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника в Красноярском крае, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой из которых – 27-метровый Китабо-Орон, пишет «Коммерсант».

    По предварительным данным, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался министр, однако прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу № 1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    В связи с ЧП в Следственном комитете назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. При этом охране и помощникам министра, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК). 

    Ранее сообщалось, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.

    Коментарии (120)
    Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами»
       9 сентября 2021, 04:30
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли.

    «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС.

    Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385.

    Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.

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    Коментарии (26)
    Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море
       9 сентября 2021, 11:46
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц.

    «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.

    По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче».

    «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов.

    Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц.

    «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник.

    Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры.

    Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385.

    В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.

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    В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев

    8 сентября 2021, 22:13

    Текст: Елена Мирошниченко

    Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек.

    «В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости».

    Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.

    Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России.

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    Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии
       8 сентября 2021, 22:45
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», – написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.

    Напомним, 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) предложило Узбекистану содействие в строительстве трансафганской железной дороги и линии электропередач в Афганистане.

    В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.

    По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.

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    Украинская легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене
       9 сентября 2021, 13:58
    Фото: instagram.com/eleanorpatterson
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь вместе сфотографировались. Это произошло после того, как совместное фото двух спортсменок ранее обернулось скандалом на Украине.

    Новую фотографию опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон, занявшая на соревнованиях в Швейцарии шестое место.

    На фото россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.

    Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.

    Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.

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    Цена газа в Европе обновила годовой максимум
       9 сентября 2021, 10:39
    Фото: Stefan Klein/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Стоимость газа в Европе в ходе торгов продолжила рост и превысила 675 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    В частности, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 676 долларов за 1 тыс. куб. м, или 55,85 евро за МВт·ч. Таким образом, стоимость газа обновила годовой максимум, передает ТАСС

    Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м.

    По словам начальника департамента Газпрома Александра Иванникова, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.

    6 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. 

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа зря ждет падения цен на газ.

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    Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу
       9 сентября 2021, 15:30
    Фото: KHALED ELFIQI/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг приостановлено из-за севшего на мель танкера, сообщили в службе навигации канала.

    По данным источника ТАСС, на 54-м километре пути на мель село судно, следовавшее под флагом Панамы. В настоящее время ведутся работы по оперативному снятию танкера с мели и возобновлению навигации. 

    «Движение на северном участке до сих пор не возобновилось. Четыре судна ждут прохода», – уточнили в службе навигации.

    Отмечается, что габариты застрявшего судна для перевозки наливных грузов составляют 225 на 32 метра. Танкер следует в Порт-Судан.

    Напомним, 24 марта водная артерия была была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

    Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.

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    Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
       9 сентября 2021, 07:40
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.

    «НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.

    В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

    В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.

    В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.

    В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.

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    ФРГ и Франция отказались называть России стороны конфликта в Донбассе

    8 сентября 2021, 21:09

    Текст: Елена Мирошниченко

    Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе, сообщил источник, близкий к переговорам политических советников нормандского формата, которые прошли в формате видеоконференции.

    По его словам, «в свою очередь представитель России на переговорах политсоветников Дмитрий Козак призвал европейцев набраться мужества и дать четкий и недвусмысленный ответ, кто по Минским соглашениям является сторонами конфликта». При этом предложение Москвы осталось без ответа, передает ТАСС.

    Источник также добавил, что газовая тематика не входит в компетенцию нормандского формата и не может рассматриваться на его саммите.

    Он уточнил, что представитель Украины, глава офиса президента Андрей Ермак «неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «газовую тематику».

    «Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию нормандского формата не входят», – уточнил источник.

    Ранее стало известно, что в ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно.

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