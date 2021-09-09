Представлены прогнозы по явке и результатам выборов в Госдуму

Явка на выборы в Государственную Думу, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), составит от 48% до 51%.

Большая часть россиян проголосует за «Единую Россию» – 29,4% среди электорально активных за партию готовы отдать голоса 35,3%, сообщается в исследовании на сайте ВЦИОМ.

За КПРФ готовы будут проголосовать 16,5% (20,5% электорально активных), за ЛДПР – 10% (8,5%), за «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» – 5,5%(6,9%), за «Новых людей» – 5,2%, (4,6%).

«Согласно прогнозу, в Думу пройдут пять партий: «Единая Россия» (42%), возможный диапазон между 41-44%; КПРФ (19%), возможный диапазон между 18-22%; ЛДПР (11%), возможный диапазон между 10-13%; «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (8%), возможный диапазон 7-9%; «Новые люди» (5%), возможный диапазон 4-6%», – говорится в сообщении.

Непарламентским партиям, по прогнозу Центра, голоса отдадут около 19% российских граждан.

В этом опросе ВЦИОМ участвовали 4 тыс. респондентов, опрос проводился комбинированным методом (телефонный опрос, квартирный опрос). Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Компания «ИНСОМАР» также представила опрос по прогнозу результатов думских выборов и явки на них.

«В рейтинге среди политических партий уверенно лидирует «Единая Россия», согласно прогнозу, за нее готовы отдать голоса 45,1% избирателей. На второй позиции находится КПРФ (18,6%) и на третьей – ЛДПР (12%)», – сообщается на сайте компании.

Отмечается, что 57% опрошенных готовы принять участие в выборах депутатов, 14% избирателей не планируют голосовать. Прогноз явки избирателей составляет 50–52%.

Партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко» по прогнозу «ИНСОМАР» наберут более 3% голосов, но не преодолеют пятипроцентный барьер.

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР составляют первую тройку в рейтинге партий, отметили в компании.

«Они также лидируют в рейтинге предпочтений электорально активных избирателей (выбравших ответ «точно пойду» на вопрос о готовности принять участие в выборах): где «Единая Россия» – 35,6% голосов опрошенных, КПРФ – 16,6%, ЛДПР – 10,1%», – говорится в сообщении.

Четвертую позицию занимает «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», она набрала 7,5% голосов. Пятерку лидеров замыкает партия «Новые люди» с 5,1% голосов электорально активных.

В опросе «ИНСОМАР» участвовали 1,2 тыс. человек из всех федеральных округов России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%.