Лидеры стран БРИКС оценили сотрудничество «пятерки» по борьбе с COVID

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) высоко оценили сотрудничество в рамках объединения в борьбе против пандемии коронавируса, говорится в совместной декларации по итогам прошедшего под председательством Индии XIII саммита объединения.

«Мы с удовлетворением отмечаем сотрудничество в рамках БРИКС в целях повышения готовности к пандемии и реагирования на нее, в том числе в сфере сотрудничества по вакцинам, и приветствуем прогресс в деле скорейшего создания Центра по исследованию и разработке вакцин БРИКС в виртуальном формате. Мы поддерживаем прогресс в создании Комплексной системы раннего предупреждения БРИКС для предотвращения рисков массовых инфекционных заболеваний в соответствии с Международными правилами здравоохранения (2005 год) и Глобальной сетью ВОЗ по оповещению о вспышках и реагированию на них для выявления будущих пандемий и прогнозирования вспышек на основе институционального сотрудничества», – приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, лидеры БРИКС подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации против COVID-19.

«Мы поздравляем Индию с созывом саммита БРИКС по цифровому здравоохранению и приветствуем его итоги, в том числе по укреплению сотрудничества в области применения на национальном уровне цифровых систем здравоохранения для единой многогранной целостной структуры с простым пользовательским интерфейсом на всех платформах и с защищенными данными, а также по управлению пандемией за счет использования цифровых технологий», – говорится в документе.

Также лидеры подтвердили «приверженность укреплению сотрудничества стран БРИКС в решении других проблем здравоохранения, в том числе путем разработки эффективных совместных мер реагирования на продолжающееся распространение основных заболеваний, особенно туберкулеза, и высоко оцениваем работу, проделанную Исследовательской сетью БРИКС по туберкулезу в контексте пандемии COVID-19».

Ранее лидеры стран БРИКС осудили терроризм во всех его проявлениях и призвали не дать использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны.