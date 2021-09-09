Подведены итоги конкурса «Пензенская область – регион возможностей»

В Пензе прошла церемония закрытия кадрового конкурса «Пензенская область – регион возможностей», перед участниками выступили врио губернатора Олег Мельниченко, гендиректор группы компаний «Дамате», председатель наблюдательного совета проекта Рашид Хайров.

В своем выступлении Мельниченко отметил, что совместными усилиями удалось успешно провести первый региональный кадровый конкурс подобного масштаба в Пензенской области, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы сделали с вами очень большое и важное дело, которое станет отправной точкой позитивных перемен в развитии нашего региона», – подчеркнул врио главы региона.

«Мы все обрели колоссальный опыт от этого конкурса. Организаторы получили важные данные и вновь подтвердили эффективность своих методик и критериев. Конкурсанты получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию, финалисты заявили о себе и, безусловно, привлекли внимание крупных работодателей и деловых партнеров, победители подтвердили свой высокий статус и теперь смогут заняться реализацией проектов на благо Пензенской области. Наконец, наша управленческая команда получит не только лучших из возможных кандидатов, но и солидный кадровый резерв на ближайшие годы», – добавил Мельниченко.

Врио губернатора дал высокую оценку проекту. «Результаты конкурса я расцениваю как безоговорочно успешные. Мы не только получили вотум доверия от граждан нашей области, но и реализовали его в полной мере, сделав еще один шаг навстречу друг другу. Спасибо вам большое за это» – заявил Мельниченко.

Председатель наблюдательного совета регионального кадрового конкурса Рашид Хайров в свою очередь отметил, что проект полностью оправдал возложенные на него ожидания. «Конкурс «Пензенская область – регион возможностей» помог не просто отобрать очень грамотных, мотивированных, разносторонних управленцев, он заложил высочайшие стандарты для дальнейшей кадровой работы органов государственной власти нашего региона. Нам очень повезло, что в ходе финального этапа мы смогли собрать такую сильную команду, объединенную общими ценностями, общим видением развития региона», – подчеркнул Хайров.

Он также добавил, что конкурс стал еще и позитивным сигналом обществу. «Совместными усилиями мы наглядно продемонстрировали нашим землякам, что социальные лифты работают, что упорный труд, высокий уровень знаний и желание работать на благо Пензенской области могут открыть любые двери. Это очень важный сигнал, который послужит укреплению общественного доверия», – заявил глава наблюдательного совета.

Региональный кадровый конкурс «Пензенская область – регион возможностей» стартовал 23 июня. В конкурсе было зарегистрировано 4 тыс. 402 участника, по результатам дистанционного этапа приглашение в финал получили 222 человека. 169 финалистов приняли участие в оценочной конференции, по итогам которой было определено 48 победителей. Проект реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Организатором выступает правительство Пензенской области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Все победители будут включены в резерв управленческих кадров Пензенской области, войдут в экспертный клуб и смогут принять участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя». А 10 победителей, показавших наилучший результат, пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Европейский менеджмент: система эффективного управления на основе делегирования полномочий и ответственности» и пройдут стажировку в Сербии в октябре 2021 года.