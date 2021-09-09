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В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину
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Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский.
В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ».
«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он.
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.
Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки»
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В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции.
«По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости».
По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
«Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию.
Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
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Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости».
«Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели.
Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия).
Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
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Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины
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«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы.
В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев
Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек.
«В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости».
Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.
Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России.
На Украине объяснили важность встречи с Путиным для Зеленского
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Украинский политолог Руслан Бортник выразил уверенность, что без встречи с российским лидером Владимиром Путиным и нормализации отношений с Москвой президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок.
По мнению политолога, для Путина такая встреча является бессмысленной, в то время как Зеленскому она «очень нужна», передает РИА «Новости».
«Самая банальная причина – это [необходимость Зеленскому] демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, «оживет» немного для Владимира Александровича», – заявил Бортник в эфире телеканала «Наш».
«Стратегически» для Зеленского встреча с российским лидером важна из-за того, что без нормализации отношений с Россией «переизбраться на второй срок Владимир Александрович не сможет», выразил уверенность эксперт. Он отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко безуспешно пытался переизбраться на новый срок без налаживания отношений с Москвой.
При этом Бортник выразил мнение, что Россия не «контролирует» Украину и не может «продвинуть» своего кандидата на президентских выборах, однако в ее руках находятся «ключевые предохранители», влияющие на ситуацию в стране.
Накануне экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.
В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне.
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В офисе Зеленского оскорбили выступивших против переименования Украины
Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников, выступивших против переименования страны в «Русь-Украину».
«Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней», – передает РИА «Новости» слова Арестовича.
Он напомнил, что Украина за последнее столетие пережила множество переименований – Украинская народная республика (УНР), УССР, «независимая Украина». «То есть <...> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих «историков» нормально, а объяснить разницу между «Русь» и «Россия», между «руськими» и «россиянами» «сложно», «...мы не сможем». – добавил советник.
Арестович добавил, что у его оппонентов нет «ни понимания, ни размаха». «И эти люди еще обижаются на сравнение с афганскими беженцами», – заключил он.
Накануне журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Украинские депутаты устроили потасовку из-за оскорблений в адрес Зеленского
Между депутатами Рады Украины произошла потасовка из-за оскорблений в адрес президента страны Владимира Зеленского по поводу операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году.
Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, передает РИА «Новости».
«Единственная комиссия, которая должна отчитываться в этом зале – это касательно срыва спецоперации по вагнеровцам. Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса украинского лидера Андрей Ермак) – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», – заявил Лерос.
После этого однопартиец Лероса Николай Тищенко вырвал у него микрофон и вытолкнул с трибуны. Он удерживал Лероса, не давая ему продолжать выступление, до тех пор, пока за того не вступились другие депутаты. Получив вновь доступ к микрофону, Лерос заявил, что Зеленский ведет Украину «в пропасть», а его самого назвал «самым большим посмешищем страны».
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие следы есть.
Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».
Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
На Украине посетовали на недостаточно «величественный» гимн
Телеведущий Дмитрий Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».
«Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся», – приводит слова Гордона РИА «Новости».
По его мнению, в тексте гимна слишком много таких фраз, как «еще не пропали», «сгинут наши вороженьки». «Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой», – сказал телеведущий в эфире телеканала «Украина 24».
Накануне Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Лавров назвал проявлением шизофрении заявления Киева по нормандскому формату
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.
«Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что с этим согласны и другие участники нормандского формата, в частности, Германия и Франция. «Если нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договорённостей», – отметил министр.
По его словам, когда украинская сторона призывает как можно скорее встретиться в нормандском формате – и на уровне глав внешнеполитических ведомств, и на высшем уровне, а параллельно другие члены украинского руководства, а порой и сам министр иностранных дел заявляли, что они не будут эти договоренности выполнять, можно сделать вывод о цели такой инициативы.
«В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну шизофрения внешнеполитическая, по большому счету, наблюдается. Вот соберемся мы в нормандском формате, и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», – заключил Лавров.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней.
Перед этим источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Глава Запорожской области предложил судиться с Россией из-за медуз в Азовском море
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Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия мeдyз на Азовском море, которые стали причиной провального курортного сезона.
Как сообщает агентство УНИАН, Старух напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали мeдyзы, которых было необычно много из-за стремительного повышения солености воды. По его словам, экологи объясняют это тем, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона.
«По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для «миграции» мeдyз в Азов. Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, мeдyзы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором», – поясняется в сообщении.
Ранее Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой.
Киев захотел добавить «газовую тематику» в диалог о Минских соглашениях
Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику», сообщил приближенный к переговорам источник.
По его словам, представитель Украины Андрей Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «газовую тематику», передает РИА «Новости».
«Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию «нормандского формата» не входят», – прокомментировал источник.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».
На Украине предрекли гибель судостроения
Киев потратил огромную сумму бюджетных средств на закупки «бессмысленных» турецких корветов класса ADA и тем самым поставил судостроительную отрасль Украины на грань исчезновения, пишут украинские СМИ.
Журналист издания «Страна.ua» Юрий Касьянов отметил, что цену в 8 млрд гривен (около 22 млрд рублей) за корабль можно сопоставить с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он выразил уверенность в том, что в случае столкновения с российским флотом никакой пользы от турецких корветов не будет.
«Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае», – сказал Касьянов.
Также журналист обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент намного больше нуждаются в других видах вооружения, таких как системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако государство вместо этого закупает дорогостоящие корветы, таким образом буквально уничтожая отечественное судостроение.
В заключение обозреватель озвучил «лозунг дня» киевских властей: «Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками – добьем и судостроительную турецкими кораблями».
Ранее делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.
Накануне директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов.
Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF на начало торгов оценивался в 679 долларов за 1 тыс. кубометров, за день он корректировался до 669,4, к 17.25 мск цена дошла до 700,2 долларов, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда стоимость фьючерса превысила 670 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
На Украине умерших начали хоронить в огородах
Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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Захарова пояснила сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
Начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями. «Это известно. Уже все материалы на этот счет были предоставлены», – отметила она.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.