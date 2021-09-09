Глава Росатома посетил строительную площадку Белорусской АЭС В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России.

Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 11:42

Фото: Ruptly/YouTube

Текст: Алина Назарова

Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград». Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море 9 сентября 2021, 11:46

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче». «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов. Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:40

Фото: ONT TV Channel/Youtube

Текст: Алина Назарова

Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве. «Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости». При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ. «Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он. Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ. По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала». В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ «Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители». В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Поляки высмеяли переброску военных к восточной границе 7 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Wirtualna Polska высмеяли переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны, пошутив, что от этих сообщений «россияне уже трепещут». «Сигнал для России. … От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня», – написал Stefan, передает РИА «Новости». Другой читатель считает, что «этот металлолом (военная техника) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов». «Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). ... Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя», – отметил P49. Другой читатель назвал дивизию «пушечным мясом». Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег. Во вторник военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области. Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 07:52

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. «По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности». Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Россия и Белоруссия обсудили углубление интеграции в Союзном государстве 6 сентября 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Состоялись телефонные переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщила пресс-служба российского правительства. Мишустин и Головченко рассмотрели «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества» двух стран, а также процесс «реализации крупных совместных проектов в различных областях». При этом особое внимание стороны уделили задачам углубления интеграции в Союзном государстве, передает РИА «Новости». Накануне вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам» в 2020 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина захотела обладать собственной системой ПВО, а не американской 7 сентября 2021, 01:15

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киеву «не нужна американская система ПВО», Украина работает над развитием собственной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По словам министра, Украине «нужна украинская система ПВО», причем «эта технология может прийти не обязательно из США, есть другие страны, которые владеют ею». Ведутся «переговоры о доступе к ней». ПВО и ПРО – «ключевые дыры» в украинской армии, которые нужно «заполнять», заявил Кулеба. По его словам, Киев нуждается в поддержке Вашингтона, и «лучшее, что могут сделать США на данном этапе – это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины». Кулеба заявил, что «это была одна из ключевых тем» на переговорах президента Украины Владимира Зеленского в США, Зеленский «поднимал очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. Кулеба сказал, что Украина и США «подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере», страны «никогда не имели документа подобного содержания», это «абсолютно новое качество сотрудничества в сфере обороны и безопасности» с Вашингтоном. Министр заявил, что «это соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО». Напомним, вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Генерал-лейтенант Александр Лузан объяснил бесполезность американских систем ПВО для Украины. Опубликовано видео боевых пусков С-400 в Астраханской области 7 сентября 2021, 04:25

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

Расчеты зенитного ракетного полка провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщило Минобороны. Расчеты Ленинградского объединения ПВО Западного военного округа «отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара». Они «обнаружили и поразили ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника». Кроме того, военные сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке, передает ТАСС. В рамках этапа тактических учений с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 тыс. км, передает «Звезда». Напомним, в Казахстане с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган в Карагандинской области пройдут учения войск противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество-2021». В совместных учениях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Ранее эпизод учений прошел на полигоне Ашулук, где приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти государств СНГ. Кремль подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:46

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения телеканала CNN о причастности ЦРУ к прошлогодней операции украинских спецслужб по задержанию россиян в Минске, заявил, что такие следы есть. «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Военные семи стран приехали в Россию на учения «Запад-2021» 7 сентября 2021, 08:22

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. «Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь Центра боевой подготовки Западного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО. Уточняется, что иностранные военные уже приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также к подготовке к проведению учения. В течение пяти дней им предстоит ознакомиться с площадками учения, а также провести пристрелку вооружения и военной техники: танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов АК-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ. Ранее резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад». Технологию автоматизированного «конвейера» из беспилотников создали в России 7 сентября 2021, 08:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработало технологию создания автоматизированного «конвейера» из беспилотников, сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев. «На форуме «Армия-2021» мы вместе с нашими партнерами продемонстрировали идеологию дронопортов и применение беспилотников в комплексной системе, где уже не требуется оператор. В беспилотное воздушное судно (БВС) загружается полетное задание и задачи, которые оно дальше выполняет полностью в автономном режиме, например, доставляя грузы по точкам или ведя круглосуточный мониторинг территории», – передает ТАСС слова Анцева. Он пояснил, что автономность достигается за счет возможности беспилотника самостоятельно взлетать, приземляться, заряжаться и двигаться дальше по маршруту. «В группе БВС могут сменять друг друга. Например, пока одно заряжается, другое – совершает облет. И такой «конвейер» работает в полностью автоматическом режиме», – сказал он. Исполнительный директор предприятия подчеркнул, что в данном случае на борту беспилотника необходим искусственный интеллект. «В случае обнаружения беспилотником угрозы безопасности полета на маршруте он самостоятельно оценивает угрозу: дальность, скорость и вероятность столкновения. При этом он учитывает все возможные запретные зоны по высотной и широтной программе. БВС самостоятельно принимает решение о корректировке маршрута, параллельно проводя фото- и видеофиксацию опасного объекта, а затем передает полученные материалы в наземный центр управления для учета в дальнейшей работе», – сказал он. По словам Анцева, оснащенные магнитометрами беспилотники помогут в поисковой операции, которая будет проводиться в сентябре-октябре 2021 года. «Есть группы поисковиков, которые обращаются к нам для выполнения подобных работ с помощью беспилотников. Как раз в сентябре-октябре мы будем участвовать в интересной поисковой операции. Детали пока раскрывать не буду», – сказал он. Анцев пояснил, что при помощи магнитометра можно находить все, что касается магнитной аномалии, будь то утопленный корабль или снаряд. «И за рубежом, и в России магнитометры создавались для поиска подводных лодок. Эта технология отработана», – рассказал исполнительный директор предприятия. Анцев отметил, что для «Радар ммс» это будет второй опыт применения технологии на беспилотном носителе при проведении поисковых работ. «Такие задачи нам интересны: по сути, мы применяем новый метод для поиска исторических ценностей. И в археологии тоже. С помощью магнитометра можно искать различные объекты: это и полезные ископаемые, и затерянная техника, и скрытые под грунтом архитектурные объекты. Это все позволяет экономить время и средства археологов, особенно в ходе длительных экспедиций», – сказал он. Исполнительный директор предприятия рассказал также, что испытания опытного образца гидрометеорологического буя гражданского назначения «АМНИС» завершатся до конца 2021 года. «Сейчас гидрометеорологический буй гражданского назначения «АМНИС» проходит испытания. В скором времени во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева бую присвоят сертификат средства измерения, который необходим для вхождения в сеть Росгидромета. Предполагается, что опытный образец пройдет испытания до конца этого года. Компания уже заложила пять буев для конкретных заказчиков», – сказал он. Анцев отметил, что в настоящий момент пять буев для Вооруженных сил России находятся в Черном море, они предназначены не для экологического мониторинга, а для фиксации метеообстановки и обеспечения судоходства. «Новая разработка будет особенно интересна научным институтам для проведения комплексных исследований, а также компаниям, выполняющим проектные работы при постройке буровых платформ, добыче нефти, газа и других природных ископаемых. Она также может быть востребована в рыболовной отрасли, так как на «АМНИС» можно подвешивать эко-датчики, способные определять местоположение разливов нефти», – сообщил исполнительный директор научно-производственного предприятия. Гидрометеорологический буй «АМНИС» предназначен для изучения поверхностных и глубинных течений, гидрометеорологического и экологического мониторинга. Он способен в автоматическом режиме собирать максимально подробную информацию о метеорологической обстановке в зоне своего действия: давлении, влажности, температуре, скорости и направлении ветра, а при необходимости и о нижней границе облаков. Под водой он получает информацию о солености, звукопроводимости, качестве, загрязненности и температуре на разных глубинах. Заказчик может создать сеть таких буев, которые будут обмениваться между собой информацией по УКВ, GSM или спутниковому каналу и передавать ее в некий центр, где будет формироваться прогнозная карта. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах России в 2021 году превысит 2 тыс. единиц. Блинкен назвал «политически мотивированным» приговор Колесниковой и Знаку 6 сентября 2021, 18:39 Текст: Елена Мирошниченко

США считают «политически мотивированным и позорным» вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, сообщается в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. «Соединенные Штаты осуждают политически мотивированный и позорный обвинительный приговор, вынесенный сегодня [в понедельник] белорусским оппозиционным деятелям Марии Колесниковой и Максиму Знаку... К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного пренебрежения со стороны режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко] к правам человека и основным свободам народа Белоруссии», – приводит заявление ТАСС. По мнению Блинкена, Колесникова и Знак «заслуживали прозрачного судебного решения по выдвинутым против них сфабрикованным обвинениям». «Мы вместе с партнерами-единомышленниками поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране», – считает госсекретарь. Он вновь призвал Минск «прекратить кампанию репрессий против народа Белоруссии за обеспечение соблюдения им своих прав внутри и за пределами Белоруссии, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая Колесникову и Знака». Напомним, Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления. В Китае назвали Калининград «кинжалом России, приставленным к горлу Европы» 7 сентября 2021, 14:23 Текст: Алина Назарова

Государства-члены Североатлантического альянса опасаются Калининграда, который представляет собой «кинжал, приставленный к горлу Европы», пишет китайский портал Sina. Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он «зажат» между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны. Отдельное внимание в статье уделяется размещенному в Калининграде комплексу «Искандер», который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО. Кроме того, обозреватель напомнил о ЗРК С-400 «Триумф», которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе. Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер. Ранее американский военный специалист Себастьян Роблин писал, что в случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона.