На Украине предрекли гибель судостроения

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9 сентября, четверг | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
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Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.
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Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество.
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Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Украине предрекли гибель судостроения
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Киев потратил огромную сумму бюджетных средств на закупки «бессмысленных» турецких корветов класса ADA и тем самым поставил судостроительную отрасль Украины на грань исчезновения, пишут украинские СМИ.
Журналист издания «Страна.ua» Юрий Касьянов отметил, что цену в 8 млрд гривен (около 22 млрд рублей) за корабль можно сопоставить с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он выразил уверенность в том, что в случае столкновения с российским флотом никакой пользы от турецких корветов не будет.
«Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае», – сказал Касьянов.
Также журналист обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент намного больше нуждаются в других видах вооружения, таких как системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако государство вместо этого закупает дорогостоящие корветы, таким образом буквально уничтожая отечественное судостроение.
В заключение обозреватель озвучил «лозунг дня» киевских властей: «Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками – добьем и судостроительную турецкими кораблями».
Ранее делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.
Накануне директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки»
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В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции.
«По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости».
По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
«Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию.
Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины
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«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы.
В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев
Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек.
«В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости».
Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.
Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России.
В Раде посоветовали главкому ВСУ осуществить свою мечту и проехаться на танке по Москве
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Захотевшему прокатиться на танке по Красной площади главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному посоветовали в Раде не трусить и осуществить свою мечту, с предложением выступил депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Ему (Залужному – прим. ВЗГЛЯД) подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как [экс-министр обороны Украины Валерий] Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери – прим. ВЗГЛЯД). Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи», – цитирует Шуфрича РИА «Новости».
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и по Арбату.
Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в конце июля.
На Украине объяснили важность встречи с Путиным для Зеленского
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Украинский политолог Руслан Бортник выразил уверенность, что без встречи с российским лидером Владимиром Путиным и нормализации отношений с Москвой президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок.
По мнению политолога, для Путина такая встреча является бессмысленной, в то время как Зеленскому она «очень нужна», передает РИА «Новости».
«Самая банальная причина – это [необходимость Зеленскому] демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, «оживет» немного для Владимира Александровича», – заявил Бортник в эфире телеканала «Наш».
«Стратегически» для Зеленского встреча с российским лидером важна из-за того, что без нормализации отношений с Россией «переизбраться на второй срок Владимир Александрович не сможет», выразил уверенность эксперт. Он отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко безуспешно пытался переизбраться на новый срок без налаживания отношений с Москвой.
При этом Бортник выразил мнение, что Россия не «контролирует» Украину и не может «продвинуть» своего кандидата на президентских выборах, однако в ее руках находятся «ключевые предохранители», влияющие на ситуацию в стране.
Накануне экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.
В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне.
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В офисе Зеленского оскорбили выступивших против переименования Украины
Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников, выступивших против переименования страны в «Русь-Украину».
«Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней», – передает РИА «Новости» слова Арестовича.
Он напомнил, что Украина за последнее столетие пережила множество переименований – Украинская народная республика (УНР), УССР, «независимая Украина». «То есть <...> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих «историков» нормально, а объяснить разницу между «Русь» и «Россия», между «руськими» и «россиянами» «сложно», «...мы не сможем». – добавил советник.
Арестович добавил, что у его оппонентов нет «ни понимания, ни размаха». «И эти люди еще обижаются на сравнение с афганскими беженцами», – заключил он.
Накануне журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
На Украине посетовали на недостаточно «величественный» гимн
Телеведущий Дмитрий Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».
«Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся», – приводит слова Гордона РИА «Новости».
По его мнению, в тексте гимна слишком много таких фраз, как «еще не пропали», «сгинут наши вороженьки». «Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой», – сказал телеведущий в эфире телеканала «Украина 24».
Накануне Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Россия призвала Украину прекратить надругательство над прахом советских воинов
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Российская сторона призывает украинскую прекратить кощунственную практику против захоронений советских воинов на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала сообщения о планах по уничтожению мемориала «Вечный огонь» на братской могиле советских солдат во Львовской области.
«На соответствующий запрос генконсульства России во Львове был получен возмутительный по своему содержанию ответ администрации города Дрогобыч. В нем заявляется о недопустимости «вмешательства во внутренние дела страны» и утверждается, что во время Второй мировой войны Украина «понесла потери от фашистско-нацистского и советско-коммунистического тоталитарных режимов», – цитирует Захарову ТАСС.
Так администрация города поставила на одну доску спасших Европу от фашистов бойцов Красной армии и гитлеровских захватчиков, подчеркнула она.
«Бесстыдное надругательство над прахом советских воинов, выходцев из всех республик СССР, ведется Киевом в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. <...> Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов», – отметила Захарова.
Она призвала потомков воинов-освободителей, живущих на Украине, не оставаться в стороне от ситуации, и напомнила слова казненного в нацистском концлагере чешского журналиста и писателя Юлиуса Фучика: «Не бойтесь врагов – они могут только убить; не бойтесь друзей – они могут только предать; бойтесь людей равнодушных – именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете».
В конце июля во Львове полностью демонтировали монумент боевой славы советских Вооруженных сил.
Украинские депутаты устроили потасовку из-за оскорблений в адрес Зеленского
Между депутатами Рады Украины произошла потасовка из-за оскорблений в адрес президента страны Владимира Зеленского по поводу операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году.
Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, передает РИА «Новости».
«Единственная комиссия, которая должна отчитываться в этом зале – это касательно срыва спецоперации по вагнеровцам. Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса украинского лидера Андрей Ермак) – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», – заявил Лерос.
После этого однопартиец Лероса Николай Тищенко вырвал у него микрофон и вытолкнул с трибуны. Он удерживал Лероса, не давая ему продолжать выступление, до тех пор, пока за того не вступились другие депутаты. Получив вновь доступ к микрофону, Лерос заявил, что Зеленский ведет Украину «в пропасть», а его самого назвал «самым большим посмешищем страны».
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие следы есть.
Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».
Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Киев захотел добавить «газовую тематику» в диалог о Минских соглашениях
Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику», сообщил приближенный к переговорам источник.
По его словам, представитель Украины Андрей Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «газовую тематику», передает РИА «Новости».
«Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию «нормандского формата» не входят», – прокомментировал источник.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».
На Украине умерших начали хоронить в огородах
Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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Политику Киева и его партнеров назвали угрозой Минским соглашениям
Западные партнеры Украины желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, такой подход угрожает Минским соглашениям, заявил источник, близкий к переговорам советников нормандского формата.
Отмечается, Франция и Германия неохотно согласились свести все российские и украинские предложения в обновленный проект итоговой декларации. Париж и Берлин попытались максимально смягчить обязательства подписантов и исключить формулировки, которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «европейские партнеры не хотят никого обидеть», уточнил источник РИА «Новости».
«Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность Минску и благодарность уходящей с поста [канцлера Германии] Ангеле Меркель за активную работу», – добавил собеседник агентства.
Ранее источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
В Симферополе оценили планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста
Планы Киева ввести санкции за строительство Крымского моста являются мракобесием, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление», – сказал Гемпель РИА «Новости».
По его словам, пока российский Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, киевские власти в злобе и бессилии не оставляют тщетных попыток навредить полуострову. «Все их действия – все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», – подчеркнул Гемпель.
Ранее правительство Украины одобрило санкции против 24 юридических и шести физических лиц, которые участвовали в сооружении Крымского моста, ограничительные меры внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное – 30 июня 2020 года.
На Украине заявили о потере «уникальной возможности»
Украина отказалась обращаться к США с просьбой предоставить статус основного союзника вне НАТО, что обернулось потерей «уникальной возможности» для Киева, заявил депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», – отметил политик в Telegram.
По его словам, рамочное соглашение в сфере обороны, которые было подписано в рамках переговоров лидеров США и Украины, «не имеет и части тех преимуществ», которые Киев мог бы получить в статусе основного союзника США вне НАТО.
Гончаренко выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина, по его мнению, все еще «боится заявлять о собственной внешнеполитической позиции». Он подчеркнул, что НАТО и ЕС является «основной стратегической целью» Киева.
«Защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается», – заключил депутат.
В среду Верховная рада отказалась поддерживать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО (MNNA). На внеочередном заседании парламента за инициативу проголосовали лишь 24 депутата из 226 необходимых.
Автор обращения, депутат от парламентской фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко утверждал, что такой статус позволил бы стране защититься от «российской агрессии». Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил депутатов не поддерживать это обращение, так как это может поломать стратегическую логику государства по вступлению в альянс.
Политолог Андрей Золотарев заявил газете ВЗГЛЯД, что США и Россия, видимо, пришли к взаимопониманию по вопросу Украины и НАТО, зачем подвергать эти договоренности риску.
Киев заявил о готовности к встрече глав МИД «нормандской четверки»
Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее. То есть содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору», – цитирует ТАСС Кулебу.
Также он выразил надежду, что его российский коллега Сергей Лавров поддержит идею встречи. По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается.
«Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать, приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить», – отметил Кулеба.
Ранее источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
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