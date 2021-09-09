На Украине предрекли гибель судостроения

Киев потратил огромную сумму бюджетных средств на закупки «бессмысленных» турецких корветов класса ADA и тем самым поставил судостроительную отрасль Украины на грань исчезновения, пишут украинские СМИ.

Журналист издания «Страна.ua» Юрий Касьянов отметил, что цену в 8 млрд гривен (около 22 млрд рублей) за корабль можно сопоставить с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он выразил уверенность в том, что в случае столкновения с российским флотом никакой пользы от турецких корветов не будет.

«Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае», – сказал Касьянов.

Также журналист обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент намного больше нуждаются в других видах вооружения, таких как системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако государство вместо этого закупает дорогостоящие корветы, таким образом буквально уничтожая отечественное судостроение.

В заключение обозреватель озвучил «лозунг дня» киевских властей: «Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками – добьем и судостроительную турецкими кораблями».

Ранее делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.

Накануне директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.