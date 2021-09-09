Умер «боец Томаш» из сериала «Четыре танкиста и собака»

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9 сентября, четверг | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
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Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.
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Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество.
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Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Умер «боец Томаш» из сериала «Четыре танкиста и собака»
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Известный польский актер театра и кино Веслав Голас умер в возрасте 90 лет после второго инсульта, который он перенес на прошлой неделе, сообщила его дочь.
Международную актерскую славу Голасу принесла роль бойца Томаша Черешняка в телевизионном сериале «Четыре танкиста и собака» (1966 год), снятого по одноименной повести писателя и публициста Януша Пшимановского, передает ТАСС. Военно-приключенческий сериал был популярен как в Польше, так и в СССР, где его регулярно показывали во время летних и зимних школьных каникул, поскольку особым успехом он пользовался среди юной аудитории.
Голас родился в 1930 году в Кельце, расположенном в 150 км к югу от Варшавы. В возрасте 13 лет он вступил в ряды организации польского сопротивления «Серые шеренги», противостоявшей немецкой оккупации в период 1939–1945 гг. В «Серых шеренгах» состояли дети от 12 до 18 лет, которые готовились к восстанию, занимались разведывательно-диверсионной и партизанской деятельностью. Голас в декабре 1944 года в ходе неудачной операции был арестован гестапо и подвергся пыткам.
После окончания Второй мировой войны юноша поступил в варшавскую Государственную высшую театральную школу, став учеником прославленного польского актера и режиссера Александра Зельверовича, имя которого впоследствии было присвоено этому учебному заведению. Голас закончил театральную школу в 1954 году. Его актерская карьера прошла в столичном Драматическом театре (1955–1985 гг.) и Польском театре в Варшаве (1985–1992 гг.).
Боец Емельяненко появился перед поединком в футболке с «цитатой» Лаврова
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Накануне боя с блогером Артемом Тарасовым российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову.
«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – написал он в своем Instagram. На фото Емельяненко одет в футболку, на которую нанесены слова, приписываемые Лаврову: «Who are you to f***ing lecture me?». Их можно перевести как: «Кто ты, ***, такой, чтобы мне лекции читать?».
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В 2008 году лондонские СМИ обвинили главу МИД России в использовании нецензурной лексики при разговоре с британским министром Дэвидом Милибэндом. Сам Лавров категорически отверг обвинения в том, что он якобы использовал ненормативную лексику, сообщают «Вести».
Тогда, по словам Лаврова, «в ходе разговора Дэвид Милибэнд возлагал исключительно на Россию вину за произошедшее в Южной Осетии в ночь на 8 августа. Милибэнд не только отказывался признать факт нападения грузинской армии на спящий Цхинвал, но и всячески выгораживал Саакашвили как большого демократа». «Дабы ознакомить Милибэнда с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мною наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала как «факинг лунатик», – объяснил глава российского МИД.
«Вот, собственно, и все, - сказал министр. - Это была цитата, которая преследовала цель доказать британскому министру альтернативные взгляды на фигуру нынешнего президента Грузии. Все остальное из поведанного на блоге «Дейли телеграф» оставлю на совести анонимных инсайдеров».
Бой между Емельяненко и Тарасовым запланирован на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Емельяненко высоко оценил свои шансы на победу, сообщает «Матч ТВ», Тарасов уже провел два боксерских поединка, уступив Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.
Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки»
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В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции.
«По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости».
По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
«Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию.
Названы сроки запуска «Северного потока – 2»
Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется запустить в начале октября, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газпром рассчитывает запустить поставки по этому трубопроводу с 1 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Bloomberg.
В начале сентября компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода.
До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщал, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году.
Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
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Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости».
«Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели.
Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия).
Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
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В Москве резко выросло число изнасилований
Число изнасилований в Москве за восемь месяцев года выросло на 32,4% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в прокуратуре столицы.
В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что «в Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)».
Всего за восемь месяцев в столице было зарегистрировано 95,9 тыс. преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня.
Кроме того, в столице за это время на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей.
Также на 4,2% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.
Ранее в Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование 20-летней давности.
Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины
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«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы.
Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева
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Журналисты раскрыли обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился о камни, пытаясь спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.
Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника в Красноярском крае, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой из которых – 27-метровый Китабо-Орон, пишет «Коммерсант».
По предварительным данным, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался министр, однако прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу № 1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В связи с ЧП в Следственном комитете назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. При этом охране и помощникам министра, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК).
Ранее сообщалось, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.
Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами»
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Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли.
«В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС.
Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385.
Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.
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Минфин США спрогнозировал истощение резервов страны к октябрю
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Существующие у США резервы закончатся в октябре, необходимо будет снова нарастить американский госдолг, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
«Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства», – цитирует письмо Йеллен законодателям ТАСС.
Глава ведомства отметила, что, по последним данным, «средства и чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре».
Промедление в вопросе повышения потолка госдолга нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым рынкам, предупредила министр.
Напомним, потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля.
В начале августа министерство финансов начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.
Йеллен ранее предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы.
В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев
Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек.
«В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости».
Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.
Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России.
Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение
Минфин России направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры», – сказал он в кулуарах Московского финансового форума, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин 26 мая подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны: Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.
В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином России были проведены переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением Москвы, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.
Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии
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Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», – написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.
Напомним, 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) предложило Узбекистану содействие в строительстве трансафганской железной дороги и линии электропередач в Афганистане.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Эксперт: Использовавшиеся для постройки корабля «Буран» технологии уже устарели
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Смысла разбирать на винтики и исследовать в лаборатории сохранившийся в Казахстане космический челнок «Буран» сейчас нет – вся документация по нему сохранилась. Версия, что хотят посмотреть, как все это было сделано, маловероятна, рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Второй летный образец советского космического челнока «Буран», по которому уже третий год идет судебное разбирательство о его возможном возврате в госсобственность Казахстана, на данный момент принадлежит казахстанской компании – АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». Ее гендиректор Даурен Муса заявил, что корабль пытаются забрать не в музей, а в лабораторию НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия – Буран», однако он его не отдаст.
«Буран» – это, наверное, вершина технологий Советского Союза с точки зрения авиации и космоса. Там действительно огромное количество технологий. Я рассматриваю программу «Энергия – Буран» не как космическую, а как попытку советского руководства вытащить Советский Союз на новый технологический уровень. Потому что водородные технологии, которые там использовались, технологии, связанные с управлением – сложнейшие системы. Они позволяли совершить технологическую революцию», – говорит Ионин.
Он поясняет, что Советскому Союзу так и не удалось массово выйти на новый технологический уровень. Тем не менее челнок «Буран» – советское достижение, которое как минимум заслуживает место в музее России, олицетворяя отечественный прогресс, как бы показывая тот «Советский Союз, который мы потеряли».
«Что касается того, что это разберут якобы на винтики и будут исследовать в лаборатории, то это, на мой взгляд, скорее конспирологическая теория. Не технологии утрачены, а люди, которые этим занимались, какие-то навыки, но документация точно осталась. Поэтому смысла все это разбирать нет. Можно, конечно, представить, что хотят посмотреть, как все это было сделано, но это как-то маловероятно. Выглядит это очень конспирологически. Поэтому я склонен к первой версии», – считает эксперт, добавив: то, что Муса не хочет отдавать «Буран», он просто «цену набивает».
Собеседник подчеркивает, что на данный момент те технологии, которые использовались в постройке корабля «Буран», устарели. А космические аппараты вышли на совершенно другой уровень, что демонстрирует, например, американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск, который создает то, что еще недавно казалось просто невозможным.
«Кто думал 20–30 лет назад, что спутники можно будет выпускать на конвейере по две штуки в день? А Маск это делает в рамках проекта Starlink. У нас несколько штук в год – уже достижение. Кто думал, что можно использовать столько двигателей на одной ракете? Во времена создания советской ракеты Н-1, где на первой ступени стоял 31 двигатель, считалось, что так много использовать нельзя, потому что происходит разбалансировка и ракета падает. А у Маска Falcon Heavy с 27 двигателями прекрасно летает. Поэтому, безусловно, какие-то общие решения нужно использовать, но в целом технологии давно ушли вперед», – заключил Ионин.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль, а позже Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. После этого пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.
В мае прошлого года Рогозин заявлял, что Роскосмос намерен создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».
В Раде посоветовали главкому ВСУ осуществить свою мечту и проехаться на танке по Москве
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Захотевшему прокатиться на танке по Красной площади главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному посоветовали в Раде не трусить и осуществить свою мечту, с предложением выступил депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Ему (Залужному – прим. ВЗГЛЯД) подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как [экс-министр обороны Украины Валерий] Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери – прим. ВЗГЛЯД). Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи», – цитирует Шуфрича РИА «Новости».
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и по Арбату.
Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в конце июля.
Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море
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«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц.
«Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче».
«Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов.
Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц.
«В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник.
Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры.
Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385.
В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.
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