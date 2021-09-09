Умер «боец Томаш» из сериала «Четыре танкиста и собака»

Известный польский актер театра и кино Веслав Голас умер в возрасте 90 лет после второго инсульта, который он перенес на прошлой неделе, сообщила его дочь.

Международную актерскую славу Голасу принесла роль бойца Томаша Черешняка в телевизионном сериале «Четыре танкиста и собака» (1966 год), снятого по одноименной повести писателя и публициста Януша Пшимановского, передает ТАСС. Военно-приключенческий сериал был популярен как в Польше, так и в СССР, где его регулярно показывали во время летних и зимних школьных каникул, поскольку особым успехом он пользовался среди юной аудитории.

Голас родился в 1930 году в Кельце, расположенном в 150 км к югу от Варшавы. В возрасте 13 лет он вступил в ряды организации польского сопротивления «Серые шеренги», противостоявшей немецкой оккупации в период 1939–1945 гг. В «Серых шеренгах» состояли дети от 12 до 18 лет, которые готовились к восстанию, занимались разведывательно-диверсионной и партизанской деятельностью. Голас в декабре 1944 года в ходе неудачной операции был арестован гестапо и подвергся пыткам.

После окончания Второй мировой войны юноша поступил в варшавскую Государственную высшую театральную школу, став учеником прославленного польского актера и режиссера Александра Зельверовича, имя которого впоследствии было присвоено этому учебному заведению. Голас закончил театральную школу в 1954 году. Его актерская карьера прошла в столичном Драматическом театре (1955–1985 гг.) и Польском театре в Варшаве (1985–1992 гг.).