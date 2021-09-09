Украинскому борщу решили установить памятник в Киеве

Власти Киева предложили жителям выбрать место для установки памятника украинскому борщу, который «увековечит национальное блюдо Украины и поспособствует развитию гастрономического туризма», заявили в мэрии города.

«Киевляне в течение недели могут выслать свои предложения по локации для размещения памятника», – сообщается на сайте мэрии.

По словам секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, вскоре будет объявлен открытый конкурс на лучшую идею скульптуры. Он отметил, что новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда.

Также Бондаренко добавил, что городские власти поддерживают общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире. В киевской мэрии подчеркнули, что инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко, такая идея возникла у него давно.

«Есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща», – сказал Клопотенко.

По его мнению, борщ является культурным достоянием украинцев, которое надо прославлять.

Ранее Клопотенко призвал декоммунизировать национальную кухню.

В декабре украинскую блогосферу захлестнула волна раздражения, когда российский актер Андрей Бочаров мимоходом назвал борщ «русским».