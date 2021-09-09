Бориса Краснова похоронили на Троекуровском кладбище

Художника-постановщика Бориса Краснова похоронили в четверг на Троекуровском кладбище.

Ранее в Большом траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Красновым, которую посетили десятки его друзей, коллег и поклонников творчества, среди них певица Алла Пугачева, для которой Краснов ставил «Рождественские встречи», телеведущий Максим Галкин, музыкант Валерий Сюткин и многие другие.

По периметру зала, в котором был установлен гроб с телом Краснова, стояли траурные венки, в том числе от Государственного Кремлевского дворца, от департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, от Театра оперетты и других.

«Миллионы зрителей, сотни профессионалов, которые работали вместе с ним, звезды эстрады и мои коллеги имели счастье общаться с ним не только профессионально. Они знали его способность сделать праздник в жизни... Борис владел в совершенстве умением радоваться жизни, всегда оставался оптимистом», – передает РИА «Новости» слова Сюткина.

Музыкант добавил, что лично ему Краснов подарил очень много юмора и позитива.

«Боря умел быть счастливым в самый неподходящий для этого момент... Он был продюсером не только своей жизни, но и продюсером удовольствия многих людей», – добавил Сюткин.

Члены семьи Краснова также отметили присущее ему жизнелюбие и поблагодарили присутствующих на церемонии прощания. «Спасибо, что пришли проводить его, он так любил вас всех. Он был ярким, творческим человеком... Он был хорошим человеком, нам будет его очень не хватать», – сказала дочь художника Дарина Краснова.

Борис Краснов был известным российским художником-сценографом. В 1990–2000-х годах ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тыс. проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.

Напомним, в ночь на 7 сентября Краснов скончался на 61-м году жизни от последствий инсульта.