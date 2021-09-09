Политолог рассказал об иностранном управлении «Умным голосованием»

«Речь идет и о финансировании, и о непосредственном управлении работой приложения из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя сообщение о том, что один из создателей приложения «Умное голосование» Роман Рубанов работает в компании Momentus Space Inc., связанной с Пентагоном.

«На мой взгляд, связь приложения «Умное голосование» с организациями и государственными органами США очевидна. Думаю, речь идет и о финансировании, и о непосредственном управлении процессом», – полагает председатель координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

По его словам, не только экс-директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России) Роман Рубанов работает сейчас директором по проектам в американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc., которая тесно аффилирована с Пентагоном. «Есть и ряд других людей, которые также принимали участие в разработке приложения, а теперь работают в организациях, которые как минимум вызывают вопросы», – отметил собеседник.

«Также целый ряд организаций-иноагентов, напрямую связанных с США, работают над дискредитацией российских выборов. К примеру, руководство проекта «Голос», который также признан иноагентом, базируется в США. Неоднократно представители этой организации говорили о том, что у них нет возможности корректировать данные по этому сайту. То есть они полностью не распоряжаются своими ресурсами. Думаю, такая же ситуация и с приложением «Умное голосование», – говорит Григорьев.

Ранее стало известно, что к созданию приложения Навального «Умное голосование» причастен Роман Рубанов, экс-директор ФБК* (признан в России экстремистской организацией), а сейчас директор по спецроектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc, основанной россиянином, в руководство которой входят выходцы из Пентагона. Об этом сообщил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Отметим, что стартап Momentus был основан в 2017 году несколькими россиянами. Указывалось, что в 2020 году бывший сотрудник Пентагона Фред Кеннеди стал главой компании, а исполнительным директором - бывший заместитель министра обороны США Джон Руд, сообщал «Коммерсант».

Ранее в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что ссылки на сайт соратников Алексея Навального «Умное голосование» пропали из поисковой выдачи «Яндекса» после внесения их Роскомнадзором в реестр запрещенной информации.

Напомним, что в июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией*.