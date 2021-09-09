Глава Роспотребнадзора раскритиковала участников форума за отсутствие масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала замечание участникам форума «Социальных инноваций регионов», так как многие были без масок.

«Чтобы нам тему-то поддержать антиковидную, я бы хотела обратить внимание зала, что вот такими шагами мы вряд ли победим пандемию, у нас народ весь без масок сидит, все успокоились, всем все хорошо», – передает РИА «Новости» слова Поповой на форуме «Социальных инноваций регионов».

Она отметила, что средств индивидуальной защиты в настоящее время достаточно, маски и дезинфицирующие средства есть в изобилии.



Между тем руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что исло выявленных нарушений масочно-перчаточного режима, который начал действовать в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года, превысило полмиллиона

«<...> В среднем за последний месяц контролеры ГКУ «Организатор перевозок» фиксировали порядка 1,5 тыс. нарушений в день», – цитирует ТАСС Султанова.

По его словам, с момента введения ограничений наблюдается «положительная динамика соблюдения рекомендаций: в прошлом году маски при входе в метро надевали порядка 82% пассажиров, сегодня 99% пассажиров заходят в метро в масках».

Султанов добавил, что чаще всего нарушения наблюдаются на станциях метро «ВДНХ», «Полежаевская», «Комсомольская», «Парк Культуры», «Митино». Среди наземного транспорта – передает ТАСС в автобусах МЦ1 и Т76, а также трамваях № 12, 17 и 36.

«Транспортный комплекс продолжает проводить большую работу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ежедневно порядка 1,8 тыс. работников транспортного комплекса напоминают о необходимости носить маски. Частота уборки и дезинфекции пассажирской зоны в метро выросла в 10-12 раз, а подвижного состава – в два раза. Эти темпы сохраняются и сейчас. В этих мероприятиях ежедневно задействованы тысячи работников метро», – сообщил Султанов.

По его словам, контролеры проверяют соблюдение санитарных мер по всей транспортной инфраструктуре (наземный транспорт, МЦК, МЦД и метро), охватывая 100% станций. Проверки проводят в вестибюлях, на перронах, а также в вагонах поездов. «Мы не снижаем интенсивность проверок на наземном, железнодорожном транспорте, на всех участках метро. Мы продолжим соблюдать все предписания Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров», – заключил он.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.

Ранее бизнес попросил власти Москвы отменить обязательное ношение перчаток.