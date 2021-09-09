Шмелева предложила объявить конкурс на лучшие проекты капремонта школ Песков ответил на вопрос о решении лидеров списка ЕР идти в Госдуму 9 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Все лидеры списка «Единой России», включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии Кузнецовой в выборах в Госдуму. «Хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Дальневосточном экономическом форуме. (Журналист Сергей) Брилев спросил его про Лаврова и Шойгу, и президент сказал, что это решение они должны принять лично. Это же относится ко всем остальным. Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников», – ответил Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина. В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой». В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».

Эксперт назвал «коррупциогенным» существовавший порядок техосмотра 7 сентября 2021, 19:33 Проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени, сказал газете ВЗГЛЯД директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. «Автомобиль любой: грузовой, какой угодно приезжает на сертифицированную станцию, проходит обслуживание и получает отметку [о техосмотре]. Отдельно осмотр и отдельно обслуживание – это экономически тупиковая вещь и «коррупциогенная», – заявил Блинкин. По его словам, «нельзя отрывать одно от другого», отдельные друг от друга пункты «всегда будут либо бедными, либо коррумпированными». «Другого просто быть не может», – заключил эксперт. Ранее «Единая Россия» предложила сделать прохождение техосмотра добровольным. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Число сотрудников генконсульства в Нью-Йорке сократилось втрое 7 сентября 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин. Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах». «Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Захарова предсказала приуроченные к выборам в России «мероприятия» Запада 6 сентября 2021, 23:44 Текст: Антон Антонов

От западных стран следует ожидать «мероприятий», приуроченных к выборам в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас в том числе и с государственной поддержкой очевидно проходят и будут проходить в целом ряде западных государств», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1». Захарова полагает, что подобные «мероприятия» окажутся «приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям» Запада к России, а «непосредственно к выборам». Официальный представитель МИД России обещала «рассказывать много всего интересного» по этой теме. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр 7 сентября 2021, 18:57 Текст: Елена Мирошниченко

Парламентарии от «Единой России» вместе с правительством доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», – приводятся его слова на сайте партии. Он сообщил, что при сборе предложений в народную программу «Единой России» поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов. «Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», – отметил секретарь Генсовета «Единой России». Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. «Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», – сказал зампред правительства, отметив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник». В Госдуме поддержали отмену обязательного техосмотра для машин 8 сентября 2021, 11:22

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отмена обязательного техосмотра для машин «моложе» четырех лет назрела давно и не снизит безопасность дорожного движения, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). «Своим предложением «Единая Россия» инициирует комфортное прохождение техосмотра. Более того, считаю целесообразным проводить эту процедуру именно на станциях технического обслуживания (СТО) транспортных средств, чтобы не устраивать очередей и исключить появление «липовых» диагностических карт», – указал Афонский. По его словам, необходимо зафиксировать требование к техосмотру, чтобы инспектировать те углы и агрегаты машины, которые существенно влияют на безопасность движения. Ранее «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра, заявил, что проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени. Шмелева предложила снизить бюрократическую нагрузку на ученых 6 сентября 2021, 17:01 Необходимо изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на ученых, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева во время встречи с молодыми специалистами Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Она уточнила, что сейчас конкурсная процедура предусматривает, что деньги на исследования поступают под конец года. При этом отчитаться за них нужно также до конца текущего года – это снижает эффективность их основной деятельности. «В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке», – приводятся слова Шмелевой на сайте ЕР. Кроме того, по ее словам, специалистов по итогам проведенных исследований ученых нередко наказывают за формальные недочеты в сопроводительных документах. «Нужно изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования. Проводить их либо в первом полугодии текущего года, либо, если необходимо провести их в конце года, сдвигать сроки предоставления отчетности на следующий год. Мы должны снизить бюрократическую нагрузку на наших ученых и исследователей, это напрямую связано с эффективностью их основной, научной деятельности», – сказала руководитель «Сириуса». Вопрос избыточной отчетности и сложности заявочной кампании на исследования во время встречи со Шмелевой поднял руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики «Курчатовского института» – ПИЯФ Андрей Коневега. «У нас есть положительный опыт в Курчатовском институте, когда программа внутренних грантов, программа была смещена на середину года, на июнь. Это оказалось всем удобно. Ничего, кроме даты в конкурсной документации менять не потребовалось. То есть можно эффективно это распределить по году», – пояснил он. Кроме того, Шмелева предложила внести изменения в законодательство для создания новой модели аспирантуры. Напомним, предложение о развитии новой модели аспирантуры вошло в народную программу «Единой России». Новая модель должна предполагать более высокую мобильность ученых – как внутри России, так и международную. Новые федеральные государственные требования, при нашем участии в их разработке, должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями. Это повысит интерес молодежи к научной деятельности, заявила Шмелева. Сегодня лишь 9% российских аспирантов защищают диссертацию в срок. Есть стандарты, которые не позволяют студентам сосредоточиться на научном исследовании – на них лежит и другая нагрузка, в том числе педагогическая и учебная. «С 2012 года почти в полтора раза сократилось количество научных организаций, которые готовят аспирантов. Причем это произошло в том числе за счет организаций, где проводятся значимые научные исследования. Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль», – отметила Шмелева. Изменения в законодательстве должны исправить ситуацию. С 1 сентября вступили в силу изменения в закон «Об образовании», в соответствии с которыми программы аспирантуры не будут больше проходить аккредитацию, вместо ФГОС разрабатываются федеральные государственные требования (ФГТ). «Очень важно, чтобы новые ФГТ были подготовлены при участии научного сообщества. Необходимо провести широкое обсуждение, чтобы эти требования соответствовали задачам в том числе научной и академической мобильности», – подчеркнула руководитель «Сириуса». Требуют изменений и подходы к аттестации аспиранта – кроме привычных кандидатских экзаменов программы аспирантуры должны предполагать проведение регулярной научной аттестации, цель которой – контроль за выполнением индивидуального плана научной работы. Кроме того, для исследовательской работы аспирантов важно сотрудничество с индустриальными партнерами. Апробация научных результатов тоже должна стать элементом новой модели аспирантуры. Предложения Шмелевой поддержало руководство Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»: «Мы видим, что аспирантура сегодня перегружена несвойственными для научной организации программами. Мы поддерживаем изменения в законодательстве, которые позволят аспиранту сосредоточиться на подготовке своей научной работы». Шмелева 6 сентября в рамках визита в Санкт-Петербург посещает Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова. Это один из семи научных центров, входящих в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Руководитель «Сириуса» провела встречу с молодыми учеными, на которой обсуждались вопросы развития отечественной науки, в том числе привлечения в нее молодежи и стимулирования научных исследований. Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России». Проценко предложил реформировать систему квотирования мест в медвузах 8 сентября 2021, 17:18 Региональные системы образования в медицинской сфере нуждаются в квотировании и последипломном сопровождении, поскольку работодатели предъявляют претензии к вузам, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Мы прекрасно понимаем, что большие города, миллионники – в социальном плане для молодежи более привлекательны. Вузы за последние годы, как и медицина, тоже претерпевали изменения в количественном плане – и не в сторону увеличения. Так справятся ли вузы с потоком, если их открыть и не приведет ли ситуация к тому, что количество не перейдет в качество, а наоборот, качество ухудшится? Если такая потребность есть, то большинство заведующих, которые все равно так или иначе являются менторами или наставниками с практической точки зрения, готовы в условиях внешнего совместительства или какого-то оперативного договора эту программу реализовывать», – приводит слова Проценко сайт ЕР. Очень важный вопрос, по словам Проценко, – распределение молодых специалистов после бюджетного обучения. «У меня есть полное понимание, что, если что-то делать, то результат мы получим через шесть лет. Будет очень нечистоплотно и нечестно, если человека, который заходил на бюджетное место три-четыре года назад, не зная этих условий, сегодня мы поставим перед фактом», – сказал он. Главврач Коммунарки также призвал активнее применять телемедицинские технологии, в частности, для удаленного консультирования специалистов на местах. «Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора – провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании – или нет. Можно масштабировать систему Челябинской области на всю страну по телерасшифровке кардиограмм. Мне это видится очень важным», – добавил он. По предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. В ОП объяснили механизм контроля за чистотой электронного голосования на выборах в сентябре 6 сентября 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

В Общественной палате России смогут проверить, корректно ли учтен голос избирателя в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Группа технического наблюдения будет выгружать базы данных блокчейн и без расшифровки устанавливать факт вмешательства или сбоев по итогам каждого дня, заявил председатель Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на обучающем семинаре для наблюдателей за ДЭГ. «Все три дня голосования мы в ОП РФ будем следить за чистотой проведения дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. У нас будет цифровой сейф-пакет, возможность без расшифровки скачивать и сохранять базу данных блокчейн. На каждый следующий день мы будем проверять, нет ли в системе изменений. С просьбами проверки учета голоса к нам смогут обращаться участники ДЭГ из регионов страны. Просим помочь с этим коллег из общественных палат субъектов и общественных штабов по наблюдению», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Григорьева, по завершению сентябрьских выборов, Общественная палата России сможет с максимальной вероятностью определить, насколько чисто было организовано дистанционное электронное голосование. Также наблюдение за ДЭГ будет проводиться еще на трех площадках: в Информационном центре ЦИК России, в территориальной избирательной комиссии ДЭГ и на портале ДЭГ в сети Интернет, рассказал главный архитектор ДЭГ компании «Ростелеком», заместитель генерального директора АО «РТЛабс» Юрий Сатиров. «В информационном центре ЦИК в онлайн режиме будут отображаться сведения о ходе голосования по каждому субъекту, ТИК ДЭГ будет запускать голосование, работать со списками участников и наблюдать за тем, как идет процесс изнутри. С точки зрения возможностей контроля, в ОП РФ они будут идентичны возможностям ТИК ДЭГ, за исключением доступа к персональным данным», – рассказал он. Разработчик ДЭГ подчеркнул, что для рядового гражданина будет открыт инструментарий для контроля за голосованием. «Портал в сети Интернет – основной инструмент наблюдения. Он отображает информацию по всем избирательным кампаниям и субъектам, отражает ключевые показатели - число избирателей в списке, число принятых бюллетеней и другие», – сообщил Сатиров. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Военным и курсантам начали переводить одобренные на съезде ЕР выплаты 6 сентября 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

С понедельника, 6 сентября, по поручению президента Владимира Путина начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «Размер для всех одинаковый – это 15 тыс. рублей, как подчеркнул президент, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партия «Единая Россия». Как доложил мне (первый вице-премьер, министр финансов) Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты», – сказал председатель правительства, слова которого приводятся на сайте «Единой России». В свою очередь первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «одинаковая выплата – это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше». Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Решение о назначении выплаты было озвучено на встрече президента с представителями «Единой России» 22 августа. На съезде партии 24 августа Владимир Путин предложил поручил также заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции и в 2022 и в 2023 годах. Турчак заявил о готовности России оказать помощь Донбассу 8 сентября 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Россия всегда готова оказать помощь Донбассу и считает важным сохранить память о защитниках этого региона, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на Всероссийском съезде «Защитники России» на мемориальном комплексе «Саур-Могила». «Саур-Могила – это особое место: это наш Сталинград, это Невский пятачок, это Прохоровское поле. На этой политой кровью земле уже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие», – подчеркнул Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он добавил, что Россия всегда была, есть и будет вместе с жителями Донбассом. «Всегда готова протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача – чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство!» – заключил он. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперты разоблачили мифы иноагентов и Запада о выборах в России 7 сентября 2021, 14:07 Текст: Алина Назарова

Фонд исследований проблем демократии разоблачил основные мифы о выборах в России, которые распространяют в ходе кампании в Госдуму иноагенты и зарубежные страны, сообщает Независимый общественный мониторинг (НОМ). «В преддверии выборов в Госдуму мы видим рост активности различных кампаний по дезинформации граждан. В российское и зарубежное общественное сознание странами Запада внедряются различные мифы о выборах. Схемы их распространения, которые не слишком скрываются, стандарты и нам они известны», – сообщил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, слова которого приводятся на сайте НОМ. Директор Фонда подчеркнул, что первичными источниками запуска подобных мифов в России являются иностранные агенты «в обычном и юридическом знании этого слова», а за пределами – правительства западных стран и подконтрольные им СМИ. Григорьев отметил, что распространяемые заявления не оказывают серьезного влияния на представления россиян о выборах, поэтому зачастую «дискредитирующие» материалы выходят и на других языках, в поисках новых читателей, которые будут готовы поверить бездоказательным заявлениям. В докладе фонда указаны главные и наиболее распространяемые мифы о выборах в России, среди них якобы огромное число граждан, лишенных права голоса, недопущение оппозиции к участию на выборах, подготовка масштабных фальсификаций и невозможность наблюдения. На деле, уточнили в фонде, число «лишенцев» многократно завышено, по статье за экстремизм были отстранены от участия в выборах всего 12 человек, значительно возрос уровень политической конкуренции, снизилось число отказов в регистрации как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, а в видеонаблюдении смогут принять участие все желающие. Иноагенты заявляют, что против оппозиционных политиков используются репрессивные меры. В реальности, значительная часть из распространяемого списка кандидатов - не подавала документов вовсе, а другая – была зарегистрирована. А еще, если внимательнее изучить информацию о «лишенцах», о которых пишет ряд структур, то мы увидим в их числе людей, причастных к террористической деятельности и убийствам», – обратил внимание Григорьев. В свою очередь профессор Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Марачевский, занимающийся квантовой физикой и математической статистикой многие годы, прокомментировал одну из главных «информационных фальсификаций» последних лет при применении инструментария точных наук. «Результат голосования по стране в целом не описывается гауссовым распределением. Это возможно только в гипотетическом случае: когда на все избирательные участки придет одинаковое число избирателей. Но это априори невозможно», – объяснил ученый суть фейка о нарушениях на выборах. Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин убежден, что акцент при распространении мифов о выборах в России делается именно на зарубежную аудиторию – так совершается попытка подготовить россиян к непризнанию коллективным Западом будущего парламента. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков также считает, что намеренно внедряемые ложные представления о российских выборах, нацелены на ужесточение санкционной политики против России и подрыв общественно – политической ситуации в стране странами Запада. «Доклад выполняют важную превентивную функцию. Он готовит нам с к тому, что следует ожидать на выборах в сентябре и после них», – подчеркнул профессор. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперт: Россия в течение 5-7 лет может отказаться от налоговых проверок бизнеса 8 сентября 2021, 20:09 Текст: Андрей Резчиков

Налоговая служба и так уже обладает всей полнотой информации о движении средств. Это позволяет не беспокоить предприятия проверками в столь непростое время, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя решение властей по инициативе «Единой России» продлить введенный в период пандемии мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. «Продление моратория на проверки малого бизнеса можно только приветствовать. Предпринимателям, которые находятся в сложной ситуации выхода из пандемии, меньше всего хотелось бы подвергаться дополнительным проверкам», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. «Стоит напомнить: даже без нынешнего моратория количество проверочных мероприятий уменьшилось за последние годы до самых минимальных цифр. Прежде всего это связано с успехом налогового администрирования, с тем, что налоговая служба обладает сегодня всей полнотой информации и не нуждается в проверках этого сегмента. Налоговики и так уже имеют представление о движении средств и налогооблагаемой базе. Сочетание этих факторов позволяет не беспокоить малый и средний бизнес в такое напряженное время», – заверил эксперт. В среду правительство по инициативе «Единой России» решило продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это коснется порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее эту инициативу партии одобрил и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, на пике пандемии. Был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе на налоговые и таможенные. Мораторий действовал до 31 декабря. В октябре прошлого года президент предложил продлить его и на 2021 год. Кирьянов добавил, что длительность моратория будет зависеть от экономической ситуации, от возвращения на показатели, отмеченные до начала пандемии. «Кроме того, надеюсь, в среднесрочной перспективе, в течение пяти-семи лет, мы вообще откажемся от таких проверок и переведем сотрудничество налогоплательщика и фискальных органов в сервисную плоскость. То есть возможен вариант, при котором налоговая служба будет сама формировать удобные предложения по оплате, а проверки будут инициироваться самими предпринимателями – в случае, если они не согласны с начислениями. Это правильный путь», – убежден председатель Российского союза налогоплательщиков. При этом Россия может стать первой страной с подобной схемой налогообложения, добавил Кирьянов, ничего подобного за рубежом, в том числе в ЕС, пока нет. «Уже сегодня налоговое администрирование в России значительно опережает опыт западноевропейских стран. Мы находимся в лидерской позиции, и ознакомиться с нашим опытом было бы полезно тем странам, которые превосходят российскую экономику по мощи, но отстают в применении новейших фискальных технологий», – подытожил Кирьянов. Шмелева: «Пушкинская карта» может стать популярнее международной ISIC 7 сентября 2021, 14:53 Текст: Алина Назарова

Нужно «подхватить» интерес молодежи и грамотно развивать «Пушкинскую карту», она даст возможность учреждениям культуры создавать собственные программы лояльности, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. «При условии регулярного посещения молодым человеком культурных программ и с учетом его предпочтений мы могли бы предусматривать в рамках «Пушкинской карты» специальные предложения, доступ к уникальным объектам. Или начислять дополнительные средства на карту для посещения музеев или театров по интересующему направлению или ввести программы скидок или кешбэка дополнительно к номиналу карты. Так мы сможем не только повысить доступность культурных мероприятий, но и поддерживать интерес молодежи к ним», – сказала Шмелева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». По ее словам, «Пушкинская карта» может стать более успешным проектом, чем международная карта ISIC. Она отметила, что программа «Пушкинская карта» стимулирует учреждения культуры меняться, учиться работать по-новому, говорить на новом языке, использовать современные инструменты продвижения. «Самую сложную часть вопроса уже решил президент – на карту зачисляются реальные деньги», – заключила она. Напомним, реализация программы «Пушкинская карта» вошла в народную программу «Единой России». Карты в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек. В регионы поступило почти 3 тыс. скорых и школьных автобусов в рамках инициативы ЕР 6 сентября 2021, 14:32 Российские регионы получили почти 3 тыс. автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в рамках реализации правительством инициатив партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба партии. Всего по предложениям депутатов партии, которые поддержал президент в послании, до 15 декабря субъекты получат не менее 5,6 тыс. таких автомобилей Отечественные компании в целях ускорения поставки машин «скорой помощи» и школьных автобусов в регионы запустили процесс производства и доставки техники, не дожидаясь соответствующего подписания акта правительства, заявил вице-премьер правительства Юрий Борисов, говорится в сообщении на сайте ЕР. «На сегодняшний день официальными дилерами в регионы уже поставлено свыше 900 машин скорой и 2 тыс. автобусов. Окончательное завершение поставки будет осуществлено до 15 декабря», – сказал он. До конца года регионы должны получить не менее 1,6 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и свыше 4 тыс. школьных автобусов. Правительство выделило на это почти 15,5 млрд рублей. В следующие четыре года регионы будут получать новые машины регулярно. Ежегодно на закупку школьных автобусов кабмин будет выделять по 10 млрд рублей, на автомобили скорой помощи по 6 млрд рублей. По словам Борисова, потребности регионов определены Минздравом и Минпросвещения с учетом представленной им информации. Закупки по всем регионам будут осуществляться у единственных поставщиков из числа высоколокализованных производителей. «Это ГАЗ, УАЗ и ПАЗ. Аналогичный механизм уже применялся Минпромторгом в 2016-2020 годах года и показал свою эффективность, позволив обновить автомобильные парки машин «скорой» и школьных автобусов», – добавил зампред правительства. Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и скорых в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых машин в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению автопарка скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства поддержал предложение парламентариев «Единой России» и отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе «Единой России» – в разделе «Современное образование и передовая наука». Правительство по инициативе «Единой России» продлило мораторий на проверки бизнеса 8 сентября 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Российское правительством по инициативе партии «Единая Россия» приняло решение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. По словам премьера, соответствующее постановление уже готовится. Предложение «Единой России» о продлении моратория коснется порядка 100 тыс. субъектов МСП, говорится в сообщении партии в Telegram. Инициативу партии продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики на съезде «Единой России» 24 августа поддержал и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, в пик пандемии. Тогда был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Он действовал до 31 декабря 2020 года. В октябре 2020 года президент предложил продлить мораторий на 2021 год.