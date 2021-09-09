Рогозин ответил пригрозившему Роскосмосу судом владельцу «Бурана»

Российские специалисты дают неутешительные оценки состоянию второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М», ответственность лежит на их нынешнем владельце – казахстанском частном лице, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

По его словам, казахстанское частное предприятие АО «РКК Байконур» ответственно за их плачевное состояние и проявляет себя как плохой собственник. Он также заявил, что «с нетерпением» ждет итогов суда, которым ему пригрозил гендиректор предприятия Даурен Муса, передает РИА «Новости».

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и «Энергии-М» в этих корпусах грозит утерей матчасти», – заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса также посоветовал оппоненту не оценивать российскую ракетно-космическую промышленность, а оценить риски собственного поведения «как плохого собственника этих уникальных машин». Рогозин добавил, что вывозить «Буран» без разрешения властей Казахстана не планируется, однако российские специалисты регулярно обследуют машины и дают неутешительные оценки их состоянию.

«С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге «Бураны» обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение», – заключил Рогозин.

6 сентября в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», которое является разработчиком «Бурана», сообщили, что его специалисты осмотрели орбитальный корабль на Байконуре «для решения вопросов последующей его транспортировки на территорию России». Гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса заявил, что второй летный образец советского космического челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.

Первый летный корабль «Буран», который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве.