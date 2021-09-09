Правящая партия Марокко потерпела сокрушительное поражение от либеральной оппозиции на выборах

Согласно предварительным результатам, объявленным министром внутренних дел Марокко Абд аль-Вафи Лафтитом, «Партия справедливости и развития», долгое время правившая в королевстве, потерпела сокрушительное поражение от либеральных соперников на парламентских выборах.

В среду марокканцы выбирали депутатов парламента, а также членов региональных советов и муниципалитетов. В результате «Партия справедливости и развития», которую возглавляет нынешний премьер Марокко Саад ад-Дин аль-Усмани, получила всего 12 мест в палате представителей (нижней палате марокканского парламента) вместо предыдущих 125. В то же время либеральной партии «Национальное объединение независимых» досталось больше всего мест – 97, пишет Al Jazeera.

Еще 82 места получила также относимая к либеральным, но считающаяся лояльной королю Мухаммеду VI «Партия подлинности и современности». Консервативной «Истикляль» досталось 78 мест, передает РИА «Новости».

Участки по всей стране были открыты с 08.00 до 19.00 (10.00 - 21.00 мск) среды. Явка составила 50,35%.

Марокко официально является конституционной монархией, но король обладает широкими полномочиями. Он выбирает премьер-министра из партии, которая получает наибольшее количество мест в парламенте, состоящем из 395 членов, и назначает ключевых министров. Дворец также определяет экономическую повестку страны.