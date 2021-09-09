Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»

Коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев

Новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США – это в пять раз больше прежних оценок, сообщил глава Национальных институтов здравоохранения США в структуре Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Фрэнсис Коллинз.

«В конце прошлого года вы, возможно, слышали сообщения о том, что количество случаев заболевания COVID-19 в США превысило 20 млн. Хотя эта цифра стала действительно отрезвляющей новостью, она также, вероятно, была занижена. Многие случаи заболевания остались невыявленными из-за ограниченной возможности проводить тесты в начале года и большого количества заболеваний, которые протекали в легкой форме, либо без симптомов», – приводит слова Коллинза в личном блоге ТАСС.

Он отметил, что, согласно опубликованному в научном журнале Nature исследованию, «реальное количество случаев заболевания к концу 2020 года составило более 100 млн». «Это соответствует чуть менее трети населения США в 328 млн человек. Это пересмотренное количество показывает, насколько быстро этот новый коронавирус распространился по стране в прошлом году. Оно также подчеркивает, насколько своевременными были и будут вакцины в 2021 году для защиты здоровья нашей страны в период пандемии», – указал глава Национальных институтов здравоохранения США. Он также сообщил, что его организация выделяла гранты ряду авторов этого исследования.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах больше официальных данных. В понедельник Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.

Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

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