Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»

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9 сентября, четверг | Последнее обновление — 12:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины
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Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.
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Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество.
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Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»
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Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Сийярто заявил, что «мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», передает РБК.
Он указал, что препарат был очень популярен, в результате вакцины получили почти 1 млн граждан.
Отметим, что население Венгрии по данным на 2021 год составляет 9 млн 730 тыс. человек.
Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Он также выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ.
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Заболевший коронавирусом Дмитрий Киселев рассказал о своем состоянии
Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом.
«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости».
Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции.
«Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий.
Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. До этого актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от COVID-19, домой.
Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом COVID-19
Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19, если она есть, надо срочно обращаться к врачу, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.
Она отметила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
Ранее минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей.
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В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19
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Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4–4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67–68 тыс. смертей... Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», – приводит ее слова ТАСС.
Эксперт уточнила, что в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе – снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности. Одновременно с этим в Африке отмечается спад.
«Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией», – заключила она.
В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться». По его словам, в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости. Он отметил, что это говорит о большой энергии и потенциале вируса.
Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации.
В Латвии появятся рейсы общественного транспорта только для вакцинированных
Правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию.
Власти Латвии также намерены повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с нынешних 65% до 80% от вместимости салона, передает Delfi.
Помимо этого, для вакцинированных могут появиться отдельные рейсы общественного транспорта и вагоны в поездах. Там пассажиры смогут не носить маски.
Ранее в Еврокомиссии назвали систему цифровых COVID-сертификатов успешной, отметив, что она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов.
Врачи в Новосибирске удалили опухоль немцу, которому отказали на родине
Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль головного мозга 35-летнему гражданину Германии, которому из-за рисков отказали в нескольких клиниках на родине, сообщает учреждение.
В клинике пояснили, что объемную опухоль правого полушария головного мозга у 35-летнего гражданина Германии диагностировали на фоне возникших эпилептических приступов после магнитно-резонансной томографии, передает РИА «Новости». Новообразование находилось в области прецентральной извилины, где любая операция сопряжена с риском необратимого полного или частичного отказа работы левых руки и ноги. В клиниках Германии мужчине в качестве альтернативы операции предложили лучевую и химиотерапию, однако это не избавило бы его от эпилептических приступов.
«В поиске второго экспертного медицинского мнения пациент связался со специалистами Центра Мешалкина, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Ежегодно в нейрохирургическом отделении проходят лечение свыше 150 пациентов данного профиля. Рассмотрев медицинские документы больного и взвесив все риски, врачи пригласили мужчину на хирургическое лечение», – говорится в сообщении.
В итоге пациенту с объемным образованием головного мозга провели успешную операцию. Максимально безопасно удалить опухоль без повреждения окружающих тканей стало возможным благодаря компьютерной навигационной системе (нейронавигации) и современным операционным микроскопам. Технологии позволили хирургам точно ориентироваться в зоне воздействия, оптимизировать доступ к опухоли.
«Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», – приводятся в сообщении слова нейрохирурга Сергея Чернова.
В клинике отметили, что хирурги смогли удалить опухоль, избежав неврологических осложнений: функциональность конечностей была сохранена. После операции врачи также получили контроль за эпилептическими приступами, беспокоившими пациента. В дальнейшем мужчине для профилактики рецидива возникновения опухоли, которая оказалась низкой степени злокачественности, потребуется курс лучевой и химиотерапии.
На Украине умерших начали хоронить в огородах
Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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Голикова назвала количество привившихся россиян
Около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 39 млн из них привились двумя компонентами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«46 миллионов получили прививку (от коронавируса) первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами», – сказала она на Всероссийской неделе охраны труда, передает ТАСС.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито».
В США возникла угроза отказа в срочной помощи при COVID
В ближайшее время рост числа заболевших COVID-19 в США может заставить врачей отказывать пациентам в скорой помощи, сообщил со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи телеканал CNN.
«Мы опасно близки [к этому]. Мы [вот-вот] окажемся в ситуации, когда вынуждены будем делать очень сложный выбор», – приводит телеканал слова Фаучи, передает ТАСС. По словам эксперта, американцы должны вакцинироваться и носить маски в помещениях, чтобы избавить врачей от таких сложных решений.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 39,945 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 648 472 человека. Страна по обоим этим показателям занимает первое место в мире.
Ранее стало известно, что многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с увеличением количества госпитализированных с COVID-19.
Коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев
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Новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США – это в пять раз больше прежних оценок, сообщил глава Национальных институтов здравоохранения США в структуре Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Фрэнсис Коллинз.
«В конце прошлого года вы, возможно, слышали сообщения о том, что количество случаев заболевания COVID-19 в США превысило 20 млн. Хотя эта цифра стала действительно отрезвляющей новостью, она также, вероятно, была занижена. Многие случаи заболевания остались невыявленными из-за ограниченной возможности проводить тесты в начале года и большого количества заболеваний, которые протекали в легкой форме, либо без симптомов», – приводит слова Коллинза в личном блоге ТАСС.
Он отметил, что, согласно опубликованному в научном журнале Nature исследованию, «реальное количество случаев заболевания к концу 2020 года составило более 100 млн». «Это соответствует чуть менее трети населения США в 328 млн человек. Это пересмотренное количество показывает, насколько быстро этот новый коронавирус распространился по стране в прошлом году. Оно также подчеркивает, насколько своевременными были и будут вакцины в 2021 году для защиты здоровья нашей страны в период пандемии», – указал глава Национальных институтов здравоохранения США. Он также сообщил, что его организация выделяла гранты ряду авторов этого исследования.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах больше официальных данных. В понедельник Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничения в Москве из-за COVID
В Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Собянин добавил, что Москва старается проходить все пики с минимальными ограничениями.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 17 425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточняла, что количество заболевших коронавирусом за последнюю неделю в российской столице существенно сократилось.
На Украине пообещали 100 тыс. гривен первой забеременевшей после вакцинации от COVID
Первая забеременевшая в Ивано-Франковске женщина после вакцинации получит 100 тыс. гривен (около 3,7 тыс. долларов), соответствующее распоряжение отдал мэр города Руслан Марцинкив.
«У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай – надо выплатить хорошую премию 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Марцинкив в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
В мэрии отметили, что пока не знают, как установить, кто первым забеременеет, но пообещали решить этот вопрос.
В августе в Британии местным жителям за прохождение вакцинации от COVID-19 пообещали скидки от сервисов такси и общепита.
В ЕК оценили работу системы цифровых COVID-сертификатов
Еврокомиссия назвала систему цифровых COVID-сертификатов успешной, она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов, сообщил источник в Еврокомиссии.
«Она упростила властям и авиакомпаниям проверку необходимой документации. Это четко отражено в цифрах», – сообщил источник РИА «Новости».
Он напомнил, что Евросоюзу удалось восстановить порядка 70% авиатрафика этим летом по сравнению с 2019 годом.
«Это большой успех ЕС в целом», – добавил собеседник.
В Евросоюзе, где живет около 450 млн человек, выпущено более 350 млн COVID-сертификатов. К этой системе ЕС подключилось девять стран, не входящих в союз.
Ранее сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии.
В России выявили 18 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 024 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1430, Москве – 1269, Московской области – 673.
Всего в стране выявили 7 065 904 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 320 512 человек, из них 18 262 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 189 582 человек.
Накануне, 7 сентября, в России выявили 17 425 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 599.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Оперштаб сообщил о стабильной работе системы выдачи QR-кодов
Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно. Все вакцинированные москвичи могут использовать QR-коды без ограничений, сообщил столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдаётся на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно – все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений», – передает сообщение штаба РИА «Новости».
В оперштабе уточнили, что информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов.
Уточняется, что срок действия кода составит один год. «Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакцинной или первой дозой двухкомпонентной», – сообщили в штабе.
Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что жители Москвы якобы не получают продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки.
Дерипаска предсказал две новые волны коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска предрек миру еще две серьезных волны пандемии коронавируса из-за нежелания стран вводить локдауны и закрывать границы.
«К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
По его словам, «нужно понять, что делать с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом».
«Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим. К тромбозу, диабету, заболеваниям легких добавилось еще и поражение почек», – написал Дерипаска.
Бизнесмен отметил, что «сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться».
Ранее российский иммунолог заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.
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