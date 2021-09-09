Российские военные сорвали наступление условного противника на учении ОДКБ в Киргизии Начштаба ОДКБ призвал быть готовым к любому развитию ситуации в Афганистане 9 сентября 2021, 09:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Страны ОДКБ должны быть готовы к любому варианту развития событий в Афганистане, заявил в Иссык-Кульской области Киргизии после завершения учений Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. «ОДКБ должна быть готова к любому развитию ситуации», – передает ТАСС слова Сидорова, который недавно побывал в районе таджикско-афганской границы. «С учетом этого и проводились нынешние учения», – отметил он. По его словам, учения «Рубеж-2021» в Киргизии станут началом ряда мероприятий а рамках организации. «Эти учения дадут старт целому ряду мероприятий в рамках ОДКБ. Это и предстоящие учения в Таджикистане, и в России», – сказал он. «У нас кроме коллективных сил быстрого развертывания есть силы оперативного реагирования – это еще более мощная составляющая нашей организации. С ней мы как раз и будем проводить в октябре учения на полигонах Таджикистана в непосредственной близости от границ с Афганистаном», – передает РИА «Новости» слова начштаба ОДКБ. Напомним, 7 сентября совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии на полигоне «Эдельвейс». В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Поляки высмеяли переброску военных к восточной границе 7 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Wirtualna Polska высмеяли переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны, пошутив, что от этих сообщений «россияне уже трепещут». «Сигнал для России. … От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня», – написал Stefan, передает РИА «Новости». Другой читатель считает, что «этот металлолом (военная техника) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов». «Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). ... Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя», – отметил P49. Другой читатель назвал дивизию «пушечным мясом». Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег. Во вторник военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области. Украина захотела обладать собственной системой ПВО, а не американской 7 сентября 2021, 01:15

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киеву «не нужна американская система ПВО», Украина работает над развитием собственной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По словам министра, Украине «нужна украинская система ПВО», причем «эта технология может прийти не обязательно из США, есть другие страны, которые владеют ею». Ведутся «переговоры о доступе к ней». ПВО и ПРО – «ключевые дыры» в украинской армии, которые нужно «заполнять», заявил Кулеба. По его словам, Киев нуждается в поддержке Вашингтона, и «лучшее, что могут сделать США на данном этапе – это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины». Кулеба заявил, что «это была одна из ключевых тем» на переговорах президента Украины Владимира Зеленского в США, Зеленский «поднимал очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. Кулеба сказал, что Украина и США «подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере», страны «никогда не имели документа подобного содержания», это «абсолютно новое качество сотрудничества в сфере обороны и безопасности» с Вашингтоном. Министр заявил, что «это соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО». Напомним, вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Генерал-лейтенант Александр Лузан объяснил бесполезность американских систем ПВО для Украины. Опубликовано видео боевых пусков С-400 в Астраханской области 7 сентября 2021, 04:25

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

Расчеты зенитного ракетного полка провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщило Минобороны. Расчеты Ленинградского объединения ПВО Западного военного округа «отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара». Они «обнаружили и поразили ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника». Кроме того, военные сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке, передает ТАСС. В рамках этапа тактических учений с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 тыс. км, передает «Звезда». Напомним, в Казахстане с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган в Карагандинской области пройдут учения войск противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество-2021». В совместных учениях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Ранее эпизод учений прошел на полигоне Ашулук, где приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти государств СНГ. Раскрыта «ахиллесова пята» американских авианосцев 6 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

США сделали ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, но пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус, передает РИА «Новости». «Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат», – указывает автор статьи. Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт. В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России. Военные семи стран приехали в Россию на учения «Запад-2021» 7 сентября 2021, 08:22

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. «Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь Центра боевой подготовки Западного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО. Уточняется, что иностранные военные уже приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также к подготовке к проведению учения. В течение пяти дней им предстоит ознакомиться с площадками учения, а также провести пристрелку вооружения и военной техники: танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов АК-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ. Ранее резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад». Технологию автоматизированного «конвейера» из беспилотников создали в России 7 сентября 2021, 08:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработало технологию создания автоматизированного «конвейера» из беспилотников, сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев. «На форуме «Армия-2021» мы вместе с нашими партнерами продемонстрировали идеологию дронопортов и применение беспилотников в комплексной системе, где уже не требуется оператор. В беспилотное воздушное судно (БВС) загружается полетное задание и задачи, которые оно дальше выполняет полностью в автономном режиме, например, доставляя грузы по точкам или ведя круглосуточный мониторинг территории», – передает ТАСС слова Анцева. Он пояснил, что автономность достигается за счет возможности беспилотника самостоятельно взлетать, приземляться, заряжаться и двигаться дальше по маршруту. «В группе БВС могут сменять друг друга. Например, пока одно заряжается, другое – совершает облет. И такой «конвейер» работает в полностью автоматическом режиме», – сказал он. Исполнительный директор предприятия подчеркнул, что в данном случае на борту беспилотника необходим искусственный интеллект. «В случае обнаружения беспилотником угрозы безопасности полета на маршруте он самостоятельно оценивает угрозу: дальность, скорость и вероятность столкновения. При этом он учитывает все возможные запретные зоны по высотной и широтной программе. БВС самостоятельно принимает решение о корректировке маршрута, параллельно проводя фото- и видеофиксацию опасного объекта, а затем передает полученные материалы в наземный центр управления для учета в дальнейшей работе», – сказал он. По словам Анцева, оснащенные магнитометрами беспилотники помогут в поисковой операции, которая будет проводиться в сентябре-октябре 2021 года. «Есть группы поисковиков, которые обращаются к нам для выполнения подобных работ с помощью беспилотников. Как раз в сентябре-октябре мы будем участвовать в интересной поисковой операции. Детали пока раскрывать не буду», – сказал он. Анцев пояснил, что при помощи магнитометра можно находить все, что касается магнитной аномалии, будь то утопленный корабль или снаряд. «И за рубежом, и в России магнитометры создавались для поиска подводных лодок. Эта технология отработана», – рассказал исполнительный директор предприятия. Анцев отметил, что для «Радар ммс» это будет второй опыт применения технологии на беспилотном носителе при проведении поисковых работ. «Такие задачи нам интересны: по сути, мы применяем новый метод для поиска исторических ценностей. И в археологии тоже. С помощью магнитометра можно искать различные объекты: это и полезные ископаемые, и затерянная техника, и скрытые под грунтом архитектурные объекты. Это все позволяет экономить время и средства археологов, особенно в ходе длительных экспедиций», – сказал он. Исполнительный директор предприятия рассказал также, что испытания опытного образца гидрометеорологического буя гражданского назначения «АМНИС» завершатся до конца 2021 года. «Сейчас гидрометеорологический буй гражданского назначения «АМНИС» проходит испытания. В скором времени во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева бую присвоят сертификат средства измерения, который необходим для вхождения в сеть Росгидромета. Предполагается, что опытный образец пройдет испытания до конца этого года. Компания уже заложила пять буев для конкретных заказчиков», – сказал он. Анцев отметил, что в настоящий момент пять буев для Вооруженных сил России находятся в Черном море, они предназначены не для экологического мониторинга, а для фиксации метеообстановки и обеспечения судоходства. «Новая разработка будет особенно интересна научным институтам для проведения комплексных исследований, а также компаниям, выполняющим проектные работы при постройке буровых платформ, добыче нефти, газа и других природных ископаемых. Она также может быть востребована в рыболовной отрасли, так как на «АМНИС» можно подвешивать эко-датчики, способные определять местоположение разливов нефти», – сообщил исполнительный директор научно-производственного предприятия. Гидрометеорологический буй «АМНИС» предназначен для изучения поверхностных и глубинных течений, гидрометеорологического и экологического мониторинга. Он способен в автоматическом режиме собирать максимально подробную информацию о метеорологической обстановке в зоне своего действия: давлении, влажности, температуре, скорости и направлении ветра, а при необходимости и о нижней границе облаков. Под водой он получает информацию о солености, звукопроводимости, качестве, загрязненности и температуре на разных глубинах. Заказчик может создать сеть таких буев, которые будут обмениваться между собой информацией по УКВ, GSM или спутниковому каналу и передавать ее в некий центр, где будет формироваться прогнозная карта. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах России в 2021 году превысит 2 тыс. единиц. Судно ТОФ начало обследовать бухты Магадана с десятками затопленных кораблей 6 сентября 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Александр Рогоцкий» приступило к обследованию дна магаданской бухты Нагаева, где затоплены десятки судов, сообщил капитан второго ранга Сергей Овчинников. Премьер-министр Михаил Мишустин во время своего визита на Колыму назвал рыбный порт в Магадане «кладбищем кораблей». Он поручил провести инвентаризацию имущества рыбного порта и навести порядок на берегу, а также решить проблему с затонувшими судами, которые могут мешать судоходству и создавать экологическую проблему. В этом году по поручению правительства региона началась утилизация брошенных на берегу судов, точное расположение затонувших пока неизвестно. «Производится детальная съемка рельефа дна, при этом выявляются даже незначительные объекты. Погрешность измерения 10 сантиметров. То есть при такой детализации выявлены будут все объекты, которые затоплены», – передает РИА «Новости» слова Овчинникова. Эхолоты работают на глубине до 30 метров. Задача – определить точные координаты и конфигурацию каждого затонувшего объекта, рассказал гидрограф Анатолий Цыпков. «Уже удалось найти в прибрежной акватории непосредственно семь объектов различного назначения. Непосредственно на фарватере нашли около четырех объектов длиной до 20 метров», – сообщил Цыпков. Он добавил, что работают гидрографы и в причальной зоне. Ее проходят на катере из-за небольших глубин. Всю полученную информацию обработают и составят подробный отчет – карту с точным расположением, конфигурацией и размером затонувших объектов. Ранее гидрографы Северного флота установили координаты гибели траулера «Онега». В Китае назвали Калининград «кинжалом России, приставленным к горлу Европы» 7 сентября 2021, 14:23 Текст: Алина Назарова

Государства-члены Североатлантического альянса опасаются Калининграда, который представляет собой «кинжал, приставленный к горлу Европы», пишет китайский портал Sina. Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он «зажат» между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны. Отдельное внимание в статье уделяется размещенному в Калининграде комплексу «Искандер», который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО. Кроме того, обозреватель напомнил о ЗРК С-400 «Триумф», которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе. Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер. Ранее американский военный специалист Себастьян Роблин писал, что в случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона. Премьера Польши испугала возможность провокаций на фоне учений «Запад» 6 сентября 2021, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши опасаются провокаций во время совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад–2021», заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы не ожидаем снижения напряженности на границе», – передает ТАСС слова Моравецкого, который напомнил, что через несколько дней начнутся учения «Запад-2021». «Учения такого масштаба, с участием такого большого числа военнослужащих могут быть связаны с многочисленными провокациями, – подчеркнул глава польского правительства. – Поэтому мы решили ввести чрезвычайное положение». «Такой напряженной ситуации на границе с Белоруссией у нас не было за последние 30 лет», – резюмировал он. Маневры «Запад-2021» будут проходить 10-16 сентября на площадках Белоруссии и России. Распоряжение о введении ЧП в Польше вступило в силу в пятницу и будет действовать в течение 30 дней. Чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 – в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. На территории, охваченной ЧП, не смогут находиться посторонние – лица, которые не живут, не работают или не учатся в этих местах. Ранее экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений России и Белоруссии «Запад–2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов. ОДКБ заявила о наиболее неблагоприятной ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном 7 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

На границе Таджикистана с Афганистаном складывается наиболее неблагоприятная ситуация в Центрально-Азиатском регионе из-за прихода к власти талибов (движение запрещено в России как террористическое), заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. «Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет сложный характер... Наиболее неблагоприятной остается обстановка в Центрально-Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащим с Республикой Таджикистан. Также в регионе сохраняется высоким уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма», – передает РИА «Новости» слова Сидорова на церемонии открытия учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии. Ранее во вторник сообщалось, что на полигоне Эдельвейс в Киргизии начались учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021». Турция потребовала от США принять факт покупки С-400 у России 7 сентября 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Вашингтону следует принять тот факт, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является завершенным делом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «США должны принять, что это (приобретение С-400 у России) завершенная сделка», – подчеркнул министр, отвечая на вопрос о кризисе в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за С-400, передает ТАСС. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400. Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Учения береговых комплексов «Бал» начались на Камчатке 8 сентября 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России поднят по тревоге в рамках стартовавшего на Камчатке тактического учения, сообщили в Минобороны. Боевые расчеты задействованы в тактическом учении в соответствии с планом боевой подготовки флота. «Расчеты ракетных комплексов совершают марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в позиционный район для отработки учебных задач по применению ракетного оружия по предназначению. В ходе марша личный состав БПКРК «Бал» отрабатывает алгоритм действий по организации походного охранения, ведения противовоздушной обороны и форсирования условно зараженных участков местности в результате «вражеского» воздействия отравляющими веществами», – передает официальный сайт Минобороны. По прибытию в назначенный район боевые расчеты дивизиона «Бал» произведут развертывание на позициях на берегу Тихого океана и проведут тренировки по поиску и уничтожению условных целей без фактического применения ракет способом электронных пусков. Также личный состав отработает другие задачи в соответствии с замыслом тактического учения. К мероприятиям боевой подготовки привлечено свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники. Ранее расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника. Масштабные учения со стрельбой из «Гиацинтов» прошли в Амурской области 8 сентября 2021, 10:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), завершили масштабное учение на полигоне «Трехречье», дислоцированном в Амурской области, сообщили в Минобороны. Разведывательный отряд, скрытно совершив марш в тыл условного противника, на расстояние около 30 километров, обнаружили узлы связи, склады с боеприпасами и горючим условного противника. «Далее расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан» ретранслировал передаваемый разведчиками радиосигнал от радиостанций системы «Азарт» с координатами целей на командный пункт артиллерийского соединения. Используя возможность БПЛА «Орлан» выполнять видеонаблюдение с высоты несколько тысяч метров, при этом оставаясь незамеченным, разведчики подтвердили точность координат целей. Несколькими залпами из 152 мм. орудий «Гиацинт» артиллеристы уничтожили все указанные мишени. Благодаря визуальному наблюдению за целями с беспилотного летательного аппарата производилась корректировка артиллерийского огня», – сообщает официальный сайт Минобороны. Расчеты орудий «Гиацинт» в целях уклонения от ответного артиллерийского удара выполнили контрбатарейное маневрирование. Все нормативы военнослужащими отработаны с двукратным запасом по отводимому на их выполнение времени. Напомним, в марте пресс-служба ВВО сообщила, что около 3,5 тыс. артиллеристов и ракетчиков общевойсковой армии Восточного военного округа участвуют в масштабном полевом выходе на полигонах в Приморском и Хабаровском краях. Российские военные сорвали наступление условного противника на учении ОДКБ в Киргизии 9 сентября 2021, 08:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские огнеметные подразделения и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» сорвали наступление условного противника на учении ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. По замыслу тактического эпизода, передовые отряды незаконного вооруженного формирования планировали занять населенный пункт. Перемещение колонны техники и личного состава условного противника к нему обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Полученные им данные были переданы на командный пункт. «Командующий Коллективных сил быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия в составе мотострелкового взвода, усиленного танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами, чтобы заставить противника преждевременно развернуться в боевой порядок и наступать в невыгодном для него направлении», – передает РИА «Новости» сообщение округа. Для нанесения максимального поражения живой силе и технике противника военнослужащие залповым огнем из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А уничтожили технику и живую силу противника. Кроме того, были задействованы автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», которые вели огонь по целям по навесной траектории, уточнил ЦВО. Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне «Эдельвейс». В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.