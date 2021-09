После взрыва в Ногинске спасатели не нашли двух жильцов

Боец Емельяненко появился перед поединком в футболке с «цитатой» Лаврова

Накануне боя с блогером Артемом Тарасовым российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову.

«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – написал он в своем Instagram. На фото Емельяненко одет в футболку, на которую нанесены слова, приписываемые Лаврову: «Who are you to f***ing lecture me?». Их можно перевести как: «Кто ты, ***, такой, чтобы мне лекции читать?».

В 2008 году лондонские СМИ обвинили главу МИД России в использовании нецензурной лексики при разговоре с британским министром Дэвидом Милибэндом. Сам Лавров категорически отверг обвинения в том, что он якобы использовал ненормативную лексику, сообщают «Вести».

Тогда, по словам Лаврова, «в ходе разговора Дэвид Милибэнд возлагал исключительно на Россию вину за произошедшее в Южной Осетии в ночь на 8 августа. Милибэнд не только отказывался признать факт нападения грузинской армии на спящий Цхинвал, но и всячески выгораживал Саакашвили как большого демократа». «Дабы ознакомить Милибэнда с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мною наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала как «факинг лунатик», – объяснил глава российского МИД.



«Вот, собственно, и все, - сказал министр. - Это была цитата, которая преследовала цель доказать британскому министру альтернативные взгляды на фигуру нынешнего президента Грузии. Все остальное из поведанного на блоге «Дейли телеграф» оставлю на совести анонимных инсайдеров».

Бой между Емельяненко и Тарасовым запланирован на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Емельяненко высоко оценил свои шансы на победу, сообщает «Матч ТВ», Тарасов уже провел два боксерских поединка, уступив Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.