В офисе Зеленского оскорбили выступивших против переименования Украины

ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве.

«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости».

При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ.

«Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он.

Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ.

По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала».

В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ

«Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители».

В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.

Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».

Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».

В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.