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На Украине умерших начали хоронить в огородах
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Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки»
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В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции.
«По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости».
По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
«Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию.
Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии
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Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград».
Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Соловьев оценил идею переименования Украины в «Россию-1»
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«Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее киевский журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2».
«Гордон – не журналист, а сотрудник СБУ, нацистский мерзавец и подонок, которого, по идее, надо судить военным трибуналом. Но в целом его предложение хорошее», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
По словам собеседника, «номера после слова «Россия» роли не играют, зато российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации – в Одессу, Киев, Мариуполь и так далее». «Никто не сможет ничего возразить, потому что российская армия будет двигаться по территории «России-1», – объяснил он.
При этом Соловьев напомнил, что «инициатором переименовывания Украины стал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович». «На это ему в Раде уже вежливо ответили, что «лучше жевать, чем говорить». Но суть в другом – кто этого дебила пригрел на груди? Ведь если его взяли на работу, то вопрос к работодателю – зачем он издевается над психически нездоровым человеком?» – задается вопросом собеседник.
«Но если и Гордону дают возможность выступать по этой же теме – значит, это делается с какой-то целью», – считает Соловьев. Он отметил, что «Украина – это государство, которое сложно назвать дружественным России, особенно после того, как выяснилось, что СБУ стоит за организацией теракта на газопроводе в Крыму».
«А сегодня американская телекомпания CNN вдобавок ко всему опубликовала информацию о том, что украинские спецслужбы вместе с их американскими кураторами планировали похищение российских граждан. Почему мы как государство на это никак не ответили?» – риторически заключил Соловьев.
Накануне журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
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Шарий провел параллель между инцидентами с Протасевичем и «33 вагнеровцами»
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«Организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее стало известно о помощи США Украине с задержанием 33 россиян в Белоруссии летом прошлого года.
«Для США проводить зарубежные террористические операции и похищать людей не в новинку. Они в этом деле большие специалисты, – считает политик, блогер Анатолий Шарий. – А теперь давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять?».
«Не ставили ли «умники», придумавшие эту операцию, под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками? Ответ очевиден. Простых пассажиров собирались использовать в качестве мяса. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – добавил собеседник.
Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому после его поездки в США с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита».
«В то же время CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук портала Bellingcat, который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян. Думаю, люди Андрея Ермака – соратника Зеленского – просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – говорит Шарий.
Собеседник уверен, что афиширование этих данных никак не отразится на внутриполитической ситуации на Украине. «Никому нет до этого дела. Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает», – рассуждает политик.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России.
Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе.
«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
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В Раде посоветовали главкому ВСУ осуществить свою мечту и проехаться на танке по Москве
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Захотевшему прокатиться на танке по Красной площади главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному посоветовали в Раде не трусить и осуществить свою мечту, с предложением выступил депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Ему (Залужному – прим. ВЗГЛЯД) подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как [экс-министр обороны Украины Валерий] Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери – прим. ВЗГЛЯД). Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи», – цитирует Шуфрича РИА «Новости».
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и по Арбату.
Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в конце июля.
ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске
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Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве.
«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости».
При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ.
«Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он.
Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ.
По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала».
В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ
«Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители».
В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».
Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев
Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек.
«В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости».
Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.
Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России.
Эксперт объяснил отказ Киева добиваться статуса основного союзника США вне НАТО
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«США и Россия, видимо, пришли к взаимопониманию по вопросу Украины и НАТО. Зачем подвергать эти договоренности риску?» – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее депутаты Верховной рады отказались поддержать обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.
«Такая инициатива однозначно вызвала бы непонимание и раздражение в Вашингтоне на фоне кризиса в Афганистане после вывода оттуда американских войск, а также внутриполитических противоречий», – отметил украинский политолог Андрей Золотарев.
Он напомнил, что Афганистан с 2013 года имел статус официального союзника США вне НАТО. «Сейчас мы видим, чем это закончилось», – пояснил собеседник. «Такая подача явно была лишней и не пришлась бы ко двору в Вашингтоне. Поэтому послу США в Киеве – госпоже Маркаровой – дали понять, что этого делать не стоит, а «слуги народа», то есть депутаты правящей партии, приняли этот сигнал к сведению и отыграли кампанию назад. Теперь на Украине постараются поскорее забыть этот неудачный экспромт», – считает политолог.
Кроме того, эксперт указал на то, что внутриполитические проблемы в США взяли верх в этом вопросе. «У демократов сейчас много своих сложностей, зачем давать лишний козырь против себя республиканцам и ставить себя на растяжку? Также нельзя отбрасывать и тот факт, что США и Россия, видимо, пришли к некоторому взаимопониманию по вопросу Украины и НАТО. Зачем подвергать эти договоренности риску?» – риторически заключил Золотарев.
В среду Верховная рада отказалась поддерживать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО (MNNA). На внеочередном заседании парламента за инициативу проголосовали лишь 24 депутата из 226 необходимых.
Автор обращения, депутат от парламентской фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко утверждал, что такой статус позволил бы стране защититься от «российской агрессии».
Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил депутатов не поддерживать это обращение, так как это может поломать стратегическую логику государства по вступлению в альянс. «Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире», – заявил Кулеба.
Министр добавил, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе визита президента Украины Владимира Зеленского в США были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которые якобы превосходят возможности статуса союзника вне НАТО.
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Пушков назвал причину непринятия «нищей» Украины в НАТО
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Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-посла США на Украине Джона Хербста о перспективах вступления страны в НАТО, заявил, что Запад не видит в Альянсе «нищую и хаотичную» Украину, которая рвется туда, чтобы высасывать деньги и сталкивать НАТО с Россией.
«Экс-посол США в Киеве Джон Хербст маниакально поддерживает Украину, но даже он понимает, что ее в НАТО в обозримой перспективе не протащить. Зеленскому ничего на этот счет ни от Меркель, ни от Макрона, ни от Байдена добиться не удалось», – написал Пушков, комментируя публикацию в Telegram газеты ВЗГЛЯД.
По словам сенатора, причина неприятия Украины проста: «большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины». «И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание Хербста – еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского», – заключил Пушков.
Ранее Хербст выразил мнение, что в ближайшие десять лет Киев не сможет стать частью альянса ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Он пояснил, что виной всему нежелание членов НАТО «раздражать» Россию.
Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.
Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом COVID-19
Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19, если она есть, надо срочно обращаться к врачу, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.
Она отметила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
Ранее минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей.
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Эксперт объяснил попытку США дистанцироваться от скандала с «33 вагнеровцами»
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«Публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее телеканал CNN сообщил, что ЦРУ оказало поддержку украинским властям в подготовке операции по задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии летом 2020 года.
«Издание Bellingcat уже год грозит расследованием-разоблачением на тему того, как люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского сорвали операцию по задержанию россиян в Белоруссии. Но сейчас нашла коса на камень», – отмечает политолог и публицист Владимир Корнилов.
По его словам, Bellingcat оттягивает публикацию своего расследования по коммерческим соображениям. «Либо кому-то хочется побольше денег получить за эту публикацию, либо на торги выставлены фамилии фигурантов спецоперации. Ведь шумиха вокруг этой истории навредит и потенциальному заказчику и исполнителям спецоперации. Хотя всем понятно, что за операцией изначально стояли американцы», – полагает Корнилов.
«А CNN просто делают свое дело. Американцы понимают, что Bellingcat может что-то брякнуть в неудобный момент. Поэтому США заранее позаботились о том, чтобы отодвинуть роль Вашингтона в этой истории на задний план. Не то, чтобы они снимают с себя ответственность за провал этой операции, но им теперь отводится роль финансистов и консультантов», – убежден Корнилов.
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил о том, что Центральное разведывательное управление США оказало поддержку украинским властям в подготовке операции по задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии, которая произошла летом 2020 года.
По данным телеканала, украинской разведке в ЦРУ помогли деньгами, а также консультацией и технической поддержкой, но напрямую в операции ЦРУ не участвовало. Однако эту точку зрения оспаривает другой неназванный источник CNN из американского правительства. Он утверждает, что ЦРУ полностью непричастно к событиям, связанным с задержанием 33 россиян в Белоруссии.
По утверждению одного из собеседников канала, украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании. Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле, предлагая выгодные контракты на 5 тыс. долларов в месяц, на самом деле намереваясь передать их Киеву. Источник CNN сообщил, что «на эту приманку попались сотни потенциальных претендентов».
В итоге сотрудники украинской разведки выбрали 28 россиян, предположительно связанных с событиями в Донбассе, и еще пятерых «без каких-либо связей». Россиянам сообщили, что они направятся в Турцию, а оттуда – в Венесуэлу. Из-за закрытия воздушных границ россияне на автобусе приехали в Белоруссию и остановились в санатории «Белорусочка» под Минском. За несколько часов до вылета группу задержали сотрудники белорусского КГБ.
«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
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Россия призвала Украину прекратить надругательство над прахом советских воинов
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Российская сторона призывает украинскую прекратить кощунственную практику против захоронений советских воинов на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала сообщения о планах по уничтожению мемориала «Вечный огонь» на братской могиле советских солдат во Львовской области.
«На соответствующий запрос генконсульства России во Львове был получен возмутительный по своему содержанию ответ администрации города Дрогобыч. В нем заявляется о недопустимости «вмешательства во внутренние дела страны» и утверждается, что во время Второй мировой войны Украина «понесла потери от фашистско-нацистского и советско-коммунистического тоталитарных режимов», – цитирует Захарову ТАСС.
Так администрация города поставила на одну доску спасших Европу от фашистов бойцов Красной армии и гитлеровских захватчиков, подчеркнула она.
«Бесстыдное надругательство над прахом советских воинов, выходцев из всех республик СССР, ведется Киевом в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. <...> Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов», – отметила Захарова.
Она призвала потомков воинов-освободителей, живущих на Украине, не оставаться в стороне от ситуации, и напомнила слова казненного в нацистском концлагере чешского журналиста и писателя Юлиуса Фучика: «Не бойтесь врагов – они могут только убить; не бойтесь друзей – они могут только предать; бойтесь людей равнодушных – именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете».
В конце июля во Львове полностью демонтировали монумент боевой славы советских Вооруженных сил.
Кремль подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения телеканала CNN о причастности ЦРУ к прошлогодней операции украинских спецслужб по задержанию россиян в Минске, заявил, что такие следы есть.
«Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске.
Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».
Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
На Украине инициировали санкции против российских компаний за Крымский мост
Правительство Украины одобрило санкции против 24 юридических и шести физических лиц, которые участвовали в сооружении Крымского моста, ограничительные меры внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение СНБО Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Киев захотел добавить «газовую тематику» в диалог о Минских соглашениях
Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику», сообщил приближенный к переговорам источник.
По его словам, представитель Украины Андрей Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «газовую тематику», передает РИА «Новости».
«Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию «нормандского формата» не входят», – прокомментировал источник.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».