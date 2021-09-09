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9 сентября, четверг | Последнее обновление — 07:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.
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Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал.
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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Названы сроки запуска «Северного потока – 2»
Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется запустить в начале октября, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газпром рассчитывает запустить поставки по этому трубопроводу с 1 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Bloomberg.
В начале сентября компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода.
До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщал, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году.
Пушков назвал причину непринятия «нищей» Украины в НАТО
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Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-посла США на Украине Джона Хербста о перспективах вступления страны в НАТО, заявил, что Запад не видит в Альянсе «нищую и хаотичную» Украину, которая рвется туда, чтобы высасывать деньги и сталкивать НАТО с Россией.
«Экс-посол США в Киеве Джон Хербст маниакально поддерживает Украину, но даже он понимает, что ее в НАТО в обозримой перспективе не протащить. Зеленскому ничего на этот счет ни от Меркель, ни от Макрона, ни от Байдена добиться не удалось», – написал Пушков, комментируя публикацию в Telegram газеты ВЗГЛЯД.
По словам сенатора, причина неприятия Украины проста: «большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины». «И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание Хербста – еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского», – заключил Пушков.
Ранее Хербст выразил мнение, что в ближайшие десять лет Киев не сможет стать частью альянса ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Он пояснил, что виной всему нежелание членов НАТО «раздражать» Россию.
Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.
Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии
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Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», – написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.
Напомним, 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) предложило Узбекистану содействие в строительстве трансафганской железной дороги и линии электропередач в Афганистане.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября
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Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
«Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября», – сообщил РИА «Новости» источник в движении «Талибан» (запрещено в России).
20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.
Напомним, представители «Талибана» (запрещено в России) сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Шаманов призвал определить красные линии для России на южном направлении
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил о необходимости определить красные линии для России на южном направлении в условиях прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России).
Выступая в среду на круглом столе, посвященном защите России от внешних угроз, Шаманов обратил внимание, что «на южном фланге (у России) тоже неспокойно». При этом парламентарий заметил, что «министерством обороны, другими силовиками принимаются ряд ответственных решений, в том числе проведены учения по недопущению угрозы с этого фланга».
«Нам надо оценить, где там для нас красные линии с точки зрения защиты наших союзников, я имею в виду Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана как передней линии соприкосновения с «Талибаном», – заявил Шаманов, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
Гани опроверг присвоение народных денег при бегстве из Афганистана
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, опроверг обвинения в том, что вывез с собой крупную сумму денег, принадлежавшую афганским гражданам.
«Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные. Коррупция - это чума, которая наносила ущерб нашей стране на протяжении десятилетий, и борьба с ней была в центре моего внимания как президента», – заявил Гани в Twitter, передает ТАСС.
Он добавил, что готов к официальным проверкам и финансовому расследованию ООН или любого другого «соответствующего независимого органа», чтобы подтвердить свои слова.
Экс-президент страны добавил, что решение покинуть Афганистан было самым трудным в его жизни, но, по мнению Гани, других выходов для спасения Кабула не существовало.
В посольстве России сообщали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».
Ранее представители «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
Путин указал на дискриминационную политику ЕС в отношении крымчан
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, а Киев упорно уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств по Донбассу, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора было уделено внимание внутриукраинскому кризису. В частности, акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта для реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования.
«Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы», притом что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года», – указали в Кремле.
Также в этой связи было обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.
Кроме того, Путин и Мишель обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Блинкен заявил о блокируемых талибами чартерных рейсах из Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) отказывается выпускать чартерные рейсы из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«По состоянию на настоящий момент «Талибан» не позволяет вылететь чартерным рейсам. Они (талибы – прим. ВЗГЛЯД) утверждают, что у некоторых пассажиров нет требующихся документов», – цитирует Блинкена ТАСС.
По его словам, у американской администрации есть пределы возможностей «на земле», без аэропорта и «без нормальных процедур безопасности».
«Тем не менее мы работаем, чтобы сделать все возможное, дабы поддержать эти рейсы и добиться их отправления», – заявил он.
Талибы ранее заявляли, что в Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября. Восстановление международных рейсов, по словам талибов, займет «некоторое время».
Политолог: Талибы могли бы назначить дату инаугурации правительства и на другую дату
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Если слухи о дате инаугурации подтвердятся, это будет означать, что талибы специально используют этот трагический символизм в пику США, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее СМИ сообщили о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября – в этот день 20 лет назад произошел крупнейший в истории человечества теракт.
«Талибы («Талибан» – запрещенная в РФ организация) могли бы назначить инаугурацию на 10 или 12 сентября, от этого для них ничего бы не изменилось», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Политолог указал, что Россия предпочла не обратить внимание на дату инаугурации. Но при этом торопиться с исключением организации из списка террористических Москва не будет, спрогнозировал Кортунов. «Потенциальное представительство РФ на инаугурации – это кредит Москвы талибам с тем, чтобы афганское правительство в будущем стало инклюзивным и включило не только представителей «Талибана», но и представителей других политических или конфессиональных групп», – пояснил эксперт.
Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября, сообщил в среду РИА «Новости» источник в «Талибане». При этом официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что не располагает информацией о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября, передает ТАСС.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне представителя посольства. Спикер СФ указала, что с пришедшими к власти в Афганистане талибами надо вести рабочий диалог, однако делать выводы о том, как будет работать новое правительство страны, пока рано. «То, что сегодня талибы контролируют всю территорию Афганистана и сегодня это новая власть Афганистана – это факт, его отрицать невозможно», – пояснила сенатор.
20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке, погибли 2977 человек и 19 террористов. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.
Напомним, представители «Талибана» сообщили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Пытавшихся помочь в эвакуации из Афганистана вооруженных американцев задержали в ОАЭ
В конце августа в аэропорту Дубая были задержаны семеро вооруженных американцев, которые пытались въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.
По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как «прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием». Позднее задержанных освободили под залог, передает РИА «Новости».
«Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки», – говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.
Представитель госдепа подтвердил, что ведомство «осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае». В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.
Ранее издание Fox News со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию американцев из Афганистана, хотя, по мнению организаторов вывоза граждан, эта версия событий не соответствует действительности.
США предложили Таджикистану «укрепление партнерства»
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Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление партнерства с Таджикистаном и продолжение сотрудничества в деле укрепления безопасности границ и региональной стабильности, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «В ближайшие годы мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими таджикскими партнерами в целях укрепления безопасности границ и региональной стабильности», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущей стабильности и процветанию Таджикистана и его народа, и мы надеемся на укрепление нашего партнерства в предстоящие годы», – отметил Блинкен. Вашингтон в сотрудничестве с Душанбе, по его словам, «формируют отношения, которые поддерживают региональную безопасность, экономическое процветание и интеграцию».
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 1,5 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «работают с народом Таджикистана над решением проблемы пандемии COVID-19», заверил Блинкен.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что возможный план НАТО по вскрытию границ Афганистана с сопредельными странами Центральной Азии для размещения беженцев из Афганистана может обернуться для европейских стран катастрофой. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации правительства Афганистана
Россия может быть представлена на инаугурации нового афганского правительства на уровне представителя посольства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», – цитирует Матвиенко ТАСС.
Ранее представители «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
Новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) призывает чиновников свергнутого правительства вернуться в страну, заявил назначенный радикалами председатель временного кабинета министров Мохаммад Хасан.
«Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния», – приводит его слова ТАСС.
По мнению премьера, в настоящий момент руководство «Талибана» несет большую ответственность перед афганским народом. «Мы понесли колоссальные потери, чтобы достичь текущего исторического момента. <…> Сейчас мы проходим серьезное испытание перед лицом всех афганцев», – приводит слова Хасан телеканал Al Jazeera.
Ранее талибы объявили всеобщую амнистию для тех, кто поддерживал центральную власть или сотрудничал с ней в годы операций ВС США, проводившихся на территории Афганистана.
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане
Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, об этом он сообщил в Twitter.
«Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», – передает заявление Мишеля ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для России – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов.
Верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзады заявил, что правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы.
Песков назвал разговор Путина и главы Евросовета «весьма содержательным»
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля.
«Разговор был. Весьма продолжительный и содержательный», – сказал РИА «Новости» Песков, отметив, что детали разговора будут в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее глава Евросовета рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности.
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