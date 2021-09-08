Глава Росгвардии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Директор Росгвардии Виктор Золотов от лица ведомства выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, он назвал погибшего самоотверженным и мужественным.

«Евгений Николаевич Зиничев – пример настоящего офицера, человека чести и долга, самоотверженного и мужественного бойца, чье имя навечно останется в истории российского государства и памяти соотечественников. И погиб он как истинный герой, спасая жизнь другого человека», – сказал Золотов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Он отметил, что смерть министра стала невосполнимой утратой и принес соболезнования коллегам, родным и близким Зиничева.

Генпрокурор России Игорь Краснов также выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну. Евгений Николаевич Зиничев прошел серьезный профессиональный путь, состоявшись как авторитетный и инициативный руководитель. Он пользовался заслуженным уважением коллег не только за умение организовать работу в любых условиях, но и за свою высокую трудоспособность, компетентность и принципиальность», – заявил Краснов.

Он подчеркнул, что в России всегда будут помнить Зиничева как верного своему делу, настоящего офицера и защитника Отечества, погибшего при спасении жизни человека.

Директор ФСБ Александр Бортников назвал смерть главы МЧС большой трагедией.

«Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии», – цитирует слова Бортникова ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Глава ФСБ добавил, что министр был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства, и выразил соболезнования родным и близким Зиничева.

Президент России Владимир Путин также выражал соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева.

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был.

Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека, ему было 55 лет. Позже стало известно, что глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника.

С 1987 он года работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.