Правительство по инициативе «Единой России» продлило мораторий на проверки бизнеса Турчак заявил о готовности России оказать помощь Донбассу 8 сентября 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Россия всегда готова оказать помощь Донбассу и считает важным сохранить память о защитниках этого региона, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на Всероссийском съезде «Защитники России» на мемориальном комплексе «Саур-Могила». «Саур-Могила – это особое место: это наш Сталинград, это Невский пятачок, это Прохоровское поле. На этой политой кровью земле уже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие», – подчеркнул Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он добавил, что Россия всегда была, есть и будет вместе с жителями Донбассом. «Всегда готова протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача – чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство!» – заключил он. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

США призвали Россию взять ответственность за прекращение конфликта в Донбассе 5 сентября 2021, 15:12

Фото: Kholodovsky/wikipedia.org

Текст: Евгения Шестак

Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе, сообщили в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. «В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», – сообщается на странице посольства в Facebook. В дипмиссии заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, «начатого ею на востоке Украины». Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. В МИД России заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. Тем временем сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений, это не что иное как политическое жульничество. В свою очередь представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник сказал газете ВЗГЛЯД, что нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго. Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. ДНР и ЛНР решили создать единое экономическое пространство 6 сентября 2021, 20:21

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению о создании единого экономического пространства, говорится в декларации по итогам их встречи. «Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях», – приводит выдержку из декларации Донецкое агентство новостей. Отмечается, что «стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства». Также сообщается, что стороны планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве. «В настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», – говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР. «Сегодня были приняты важные для жителей Донбасса программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик на 2022–2024 годы... В целях реализации программ социально-экономического развития Донецкой и Луганской народными республиками будут подписаны межгосударственные договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики республик и улучшения качества жизни наших граждан», – заявили главы ДНР и ЛНР. Ранее глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обнародовали совместное заявление о переводе филиалов ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) под управление нового инвестора. Подсчитан пенсионный долг Украины жителям ДНР 7 сентября 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

Украина задолжала пенсионерам Донецкой народной республики (ДНР) 144,5 млрд гривен (5,4 млрд долларов), сообщил заведующий сектором международного права министерства иностранных дел ДНР Иван Фомин. «Согласно оперативным подсчетам, общая сумма задолженности по пенсиям перед гражданами республики составляет 144,5 млрд гривен, в том числе 11,2 млрд гривен – задолженность перед гражданами с ограниченными возможностями здоровья», – цитирует его Донецкое агентство новостей. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов. Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 07:52

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. «По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности». Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Эксперт назвал «коррупциогенным» существовавший порядок техосмотра 7 сентября 2021, 19:33 Проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени, сказал газете ВЗГЛЯД директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. «Автомобиль любой: грузовой, какой угодно приезжает на сертифицированную станцию, проходит обслуживание и получает отметку [о техосмотре]. Отдельно осмотр и отдельно обслуживание – это экономически тупиковая вещь и «коррупциогенная», – заявил Блинкин. По его словам, «нельзя отрывать одно от другого», отдельные друг от друга пункты «всегда будут либо бедными, либо коррумпированными». «Другого просто быть не может», – заключил эксперт. Ранее «Единая Россия» предложила сделать прохождение техосмотра добровольным. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. В Киеве оценили результаты визита Зеленского в США 5 сентября 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

Украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским удалось в ходе визита в США реализовать больше, чем планировалось, считает пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. «Удалось реализовать больше, чем мы сами себе намечали. То есть, мы по максимуму достигли. Это нормальный рабочий визит, результаты которого превзошли наши собственные ожидания. Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель... Ожидали, что приедет клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру», – сказал он в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости». Кроме того, Арестович повторил, что тема минских соглашений президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. При этом он отметил, что «минские соглашения никуда не делись", ведь формально ни одна из сторон не объявляла о выходе из них». «Президент повез в Соединенные Штаты несколько вариантов решения. Создание новой системы давления на России с целью принуждения их к выполнению международных обязательств своих. И эти варианты предполагают участие Соединенных Штатов», – отметил он. Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права». Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия». При аварии на шахте в ЛНР погибли девять горняков 7 сентября 2021, 11:03 Текст: Евгения Шестак

Девять горняков погибли, 19 травмированы в результате аварии на шахте «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР. На шахте 6 сентября произошел обрыв каната шахтной клети. Сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР были сразу направлены на место аварии для поиска пострадавших и их вывода на поверхность, передает «Донецкое агентство новостей». «Производились работы по оказанию помощи 19 травмированным и их эвакуация. После этого шахтеры были доставлены в травматологическое отделение центральной горбольницы Свердловска», – говорится в сообщении. Отмечается, что девять погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам МВД. Для расследования причин аварии в республике создана правительственная комиссия. В июле в результате взрыва на шахте в Донецкой области один человек скончался в больнице от полученных травм, порядка десяти человек пострадали. Воевавший в Донбассе чех осужден в Праге 7 сентября 2021, 15:22 Текст: Алина Назарова

Городской суд Праги заочно приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы по статье «терроризм» за участие в боевых действиях в Донбассе, сообщило сетевое издание Idnes. «Урбанек воевал на Украине на стороне сепаратистов. Городской суд в Праге во вторник приговорил его к 20 годам тюрьмы за терроризм. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, с ним не был в контакте и выделенный ему адвокат», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По данным суда, Урбанек уехал в Донбасс в 2015 году с целью выступить на стороне противников Киева и участвовал в их операциях до конца января 2018 года. Помимо участия в караульной службе Урбанек, согласно собственным сообщениям в соцсетях, подключался к боевым действиям против украинской армии. Прокурор в заключительной речи на суде предложил осудить Урбанека на 20 лет, однако адвокат обвиняемого выразил сомнения в правовой классификации действий подзащитного и несогласие со сроком тюремного наказания. Адвокат также поставил под вопрос возможность использования записей обвиняемого в Facebook в качестве доказательства его участия в боевых операциях и предложил оправдать Урбанека или смягчить наказание, если суд признает его виновным. Тем не менее, суд согласился с доводами обвинения. По словам судьи Ганы Крестиновой, представленные доказательства были убедительными, к тому же обвиняемый никак не опровергал свое участие в боевых действиях. «Уже одно только вхождение в состав этих подразделений и участие в их функционировании делает его виновным в совершении данных преступлений», – подчеркнула судья. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр 7 сентября 2021, 18:57 Текст: Елена Мирошниченко

Парламентарии от «Единой России» вместе с правительством доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», – приводятся его слова на сайте партии. Он сообщил, что при сборе предложений в народную программу «Единой России» поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов. «Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», – отметил секретарь Генсовета «Единой России». Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. «Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», – сказал зампред правительства, отметив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник». В ЛНР и ДНР решили упразднить таможенные посты между республиками 7 сентября 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) с 1 октября упразднят таможенные посты между республиками, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский в ходе обсуждения программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы и синхронизации законодательства двух республик. «С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», – приводит его слова агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению о создании единого экономического пространства. Шмелева предложила снизить бюрократическую нагрузку на ученых 6 сентября 2021, 17:01 Необходимо изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на ученых, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева во время встречи с молодыми специалистами Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Она уточнила, что сейчас конкурсная процедура предусматривает, что деньги на исследования поступают под конец года. При этом отчитаться за них нужно также до конца текущего года – это снижает эффективность их основной деятельности. «В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке», – приводятся слова Шмелевой на сайте ЕР. Кроме того, по ее словам, специалистов по итогам проведенных исследований ученых нередко наказывают за формальные недочеты в сопроводительных документах. «Нужно изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования. Проводить их либо в первом полугодии текущего года, либо, если необходимо провести их в конце года, сдвигать сроки предоставления отчетности на следующий год. Мы должны снизить бюрократическую нагрузку на наших ученых и исследователей, это напрямую связано с эффективностью их основной, научной деятельности», – сказала руководитель «Сириуса». Вопрос избыточной отчетности и сложности заявочной кампании на исследования во время встречи со Шмелевой поднял руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики «Курчатовского института» – ПИЯФ Андрей Коневега. «У нас есть положительный опыт в Курчатовском институте, когда программа внутренних грантов, программа была смещена на середину года, на июнь. Это оказалось всем удобно. Ничего, кроме даты в конкурсной документации менять не потребовалось. То есть можно эффективно это распределить по году», – пояснил он. Кроме того, Шмелева предложила внести изменения в законодательство для создания новой модели аспирантуры. Напомним, предложение о развитии новой модели аспирантуры вошло в народную программу «Единой России». Новая модель должна предполагать более высокую мобильность ученых – как внутри России, так и международную. Новые федеральные государственные требования, при нашем участии в их разработке, должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями. Это повысит интерес молодежи к научной деятельности, заявила Шмелева. Сегодня лишь 9% российских аспирантов защищают диссертацию в срок. Есть стандарты, которые не позволяют студентам сосредоточиться на научном исследовании – на них лежит и другая нагрузка, в том числе педагогическая и учебная. «С 2012 года почти в полтора раза сократилось количество научных организаций, которые готовят аспирантов. Причем это произошло в том числе за счет организаций, где проводятся значимые научные исследования. Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль», – отметила Шмелева. Изменения в законодательстве должны исправить ситуацию. С 1 сентября вступили в силу изменения в закон «Об образовании», в соответствии с которыми программы аспирантуры не будут больше проходить аккредитацию, вместо ФГОС разрабатываются федеральные государственные требования (ФГТ). «Очень важно, чтобы новые ФГТ были подготовлены при участии научного сообщества. Необходимо провести широкое обсуждение, чтобы эти требования соответствовали задачам в том числе научной и академической мобильности», – подчеркнула руководитель «Сириуса». Требуют изменений и подходы к аттестации аспиранта – кроме привычных кандидатских экзаменов программы аспирантуры должны предполагать проведение регулярной научной аттестации, цель которой – контроль за выполнением индивидуального плана научной работы. Кроме того, для исследовательской работы аспирантов важно сотрудничество с индустриальными партнерами. Апробация научных результатов тоже должна стать элементом новой модели аспирантуры. Предложения Шмелевой поддержало руководство Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»: «Мы видим, что аспирантура сегодня перегружена несвойственными для научной организации программами. Мы поддерживаем изменения в законодательстве, которые позволят аспиранту сосредоточиться на подготовке своей научной работы». Шмелева 6 сентября в рамках визита в Санкт-Петербург посещает Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова. Это один из семи научных центров, входящих в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Руководитель «Сириуса» провела встречу с молодыми учеными, на которой обсуждались вопросы развития отечественной науки, в том числе привлечения в нее молодежи и стимулирования научных исследований. Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России». Военным и курсантам начали переводить одобренные на съезде ЕР выплаты 6 сентября 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

С понедельника, 6 сентября, по поручению президента Владимира Путина начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «Размер для всех одинаковый – это 15 тыс. рублей, как подчеркнул президент, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партия «Единая Россия». Как доложил мне (первый вице-премьер, министр финансов) Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты», – сказал председатель правительства, слова которого приводятся на сайте «Единой России». В свою очередь первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «одинаковая выплата – это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше». Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Решение о назначении выплаты было озвучено на встрече президента с представителями «Единой России» 22 августа. На съезде партии 24 августа Владимир Путин предложил поручил также заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции и в 2022 и в 2023 годах. Шмелева: «Пушкинская карта» может стать популярнее международной ISIC 7 сентября 2021, 14:53 Текст: Алина Назарова

Нужно «подхватить» интерес молодежи и грамотно развивать «Пушкинскую карту», она даст возможность учреждениям культуры создавать собственные программы лояльности, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. «При условии регулярного посещения молодым человеком культурных программ и с учетом его предпочтений мы могли бы предусматривать в рамках «Пушкинской карты» специальные предложения, доступ к уникальным объектам. Или начислять дополнительные средства на карту для посещения музеев или театров по интересующему направлению или ввести программы скидок или кешбэка дополнительно к номиналу карты. Так мы сможем не только повысить доступность культурных мероприятий, но и поддерживать интерес молодежи к ним», – сказала Шмелева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». По ее словам, «Пушкинская карта» может стать более успешным проектом, чем международная карта ISIC. Она отметила, что программа «Пушкинская карта» стимулирует учреждения культуры меняться, учиться работать по-новому, говорить на новом языке, использовать современные инструменты продвижения. «Самую сложную часть вопроса уже решил президент – на карту зачисляются реальные деньги», – заключила она. Напомним, реализация программы «Пушкинская карта» вошла в народную программу «Единой России». Карты в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек. В регионы поступило почти 3 тыс. скорых и школьных автобусов в рамках инициативы ЕР 6 сентября 2021, 14:32 Российские регионы получили почти 3 тыс. автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в рамках реализации правительством инициатив партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба партии. Всего по предложениям депутатов партии, которые поддержал президент в послании, до 15 декабря субъекты получат не менее 5,6 тыс. таких автомобилей Отечественные компании в целях ускорения поставки машин «скорой помощи» и школьных автобусов в регионы запустили процесс производства и доставки техники, не дожидаясь соответствующего подписания акта правительства, заявил вице-премьер правительства Юрий Борисов, говорится в сообщении на сайте ЕР. «На сегодняшний день официальными дилерами в регионы уже поставлено свыше 900 машин скорой и 2 тыс. автобусов. Окончательное завершение поставки будет осуществлено до 15 декабря», – сказал он. До конца года регионы должны получить не менее 1,6 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и свыше 4 тыс. школьных автобусов. Правительство выделило на это почти 15,5 млрд рублей. В следующие четыре года регионы будут получать новые машины регулярно. Ежегодно на закупку школьных автобусов кабмин будет выделять по 10 млрд рублей, на автомобили скорой помощи по 6 млрд рублей. По словам Борисова, потребности регионов определены Минздравом и Минпросвещения с учетом представленной им информации. Закупки по всем регионам будут осуществляться у единственных поставщиков из числа высоколокализованных производителей. «Это ГАЗ, УАЗ и ПАЗ. Аналогичный механизм уже применялся Минпромторгом в 2016-2020 годах года и показал свою эффективность, позволив обновить автомобильные парки машин «скорой» и школьных автобусов», – добавил зампред правительства. Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и скорых в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых машин в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению автопарка скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства поддержал предложение парламентариев «Единой России» и отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе «Единой России» – в разделе «Современное образование и передовая наука».