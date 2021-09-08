В «Одноклассниках» появился сервис для поиска работы и сотрудников

Соцсеть «Одноклассники» совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Запуск стал очередным шагом в развитии и интеграции продуктов экосистемы VK в «Одноклассниках».

С помощью нового сервиса соискатели смогут быстро опубликовать резюме и найти подходящую работу с любого устройства. Для компаний, которые ищут сотрудников в ОК, появился полноценный личный кабинет. В нем можно не только опубликовать объявление, но и проверить отклики или связаться с соискателем. Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе «Работа», а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS – в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В сервисе VK Работа доступен удобный поиск с помощью фильтров и умная лента вакансий. Соискатель может выбрать подходящую позицию с учетом района поиска, расстояния до работы, желаемой заработной платы и типа работы. Лента в формируется на основе публичной информации из профиля пользователя и геолокации. Всего алгоритмы сервиса учитывают более 200 параметров поиска.

Соискатели могут выбрать любую из 30 сфер деятельности: например, удаленную работу, подработку, работу на карантине, логистику, продажи, магазины и другое. Также в настройках поиска доступна опция работы людям с инвалидностью, без опыта работы или пользователям до 18 лет.

Кроме того, в новом сервисе работодатели могут публиковать свои вакансии прямо в соцсети – с помощью специального раздела «Разместить вакансию». Подсказки внутри HR-раздела помогут быстро заполнить информацию о должности будущего кандидата. Вакансия автоматически попадает в экосистему VK – в соцсети ОК, VK, и сервис VK Работа.

Ранее соцсеть «Одноклассники» расширила возможности музыкального сервиса и снизила цену на подписку, также в мобильных приложениях была добавлена функция скачивания треков для прослушивания без интернета.