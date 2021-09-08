Шаманов призвал определить красные линии для России на южном направлении

Эксперт: В состав нового правительства Афганистана вошли ветераны «Талибана»

Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Талибы могут потом сказать, что это были промежуточное назначение администрации и мы ее поменяем. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя назначение нового правительства Афганистана.

«В состав нового правительства Афганистана вошли в основном ветераны «Талибана» (радикальной группировки, запрещенной в России). Причем, почти все они – пуштуны. Только 1-2 человека – представители других этносов, но и они давно состоят в движении, так что их тоже можно считать ветеранами. Поэтому эту администрацию вряд ли можно назвать инклюзивной», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.

Однако уже в обозримом будущем состав кабинета министров может измениться. «Неслучайно, представитель талибов, новый министр Забиулла Муджахид оговорился, что нынешняя администрация, возможно, – временная. Очевидно, что при формировании кабинета возникли серьезные противоречия между военным и умеренным крылом «Талибана», а с другой – в обществе быстро растет недовольство из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации. Именно поэтому талибы решили объявить хотя бы такой состав администрации, чтобы добиться хоть какой-то помощи из-за рубежа и выйти из изоляции», – пояснил собеседник.

Судя по списку новых министров, полагает Нессар, пока верх взяли радикалы, – и это ставит под большой вопрос возможность признания новых властей международным сообществом. «Если за рубежом откажутся признать правительство талибов, то может повториться сценарий 90-х годов: власти Афганистана будут зависеть от одного-двух государств, которые начнут диктовать свои условия. Скорее всего, это будут Пакистан и Катар. Вполне возможно, что и Китай начнет оказывать давление на Кабул через Исламабад», – прогнозирует эксперт.

Чтобы сделать правительство более инклюзивном, сбалансированным, при нем может появиться совет примерно из дюжины авторитетных старейшин – во главе с духовным лидером. Именно в этот орган могут войти представители различных племен, в том числе и те, кто сотрудничал с США – экс-президент Хамид Карзай и экс-глава правительства Абдулла Абдулла. «Вот почему талибы оставляют себе возможность для маневра, – в случае международного давления они могут добавить в правительство новых людей. Но силовой блок, МИД и другие ключевые посты они никому из представителей племен не отдадут», – подытожил Нессар.

Напомним, во вторник представители «Талибана» сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.

Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.

Как уточняет ТАСС, мулла Мохаммад Хасан Ахунд является фигурантом санкционного списка ООН. Он включен в перечень 25 января 2001 года, поскольку, будучи одновременно первым заместителем председателя cовета министров, министром иностранных дел и губернатором Кандагара талибского режима, он подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности ООН, касающиеся актов и «деятельности талибских властей». Об этом говорится на сайте Совета Безопасности всемирной организации.

По информации пакистанской газеты News, высший лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада лично предложил муллу Ахунда на пост премьера временного кабинета. Он считается компромиссной фигурой среди других лидеров «Талибана». Ахунд является главой влиятельного органа талибов – Шуры (совета руководства движения). Он выходец из Кандагара – «колыбели» талибов.

Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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