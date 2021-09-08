Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом COVID-19 В России выявили 18 тыс. случаев коронавируса за сутки 8 сентября 2021, 11:59

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 024 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1430, Москве – 1269, Московской области – 673. Всего в стране выявили 7 065 904 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 320 512 человек, из них 18 262 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 189 582 человек. Накануне, 7 сентября, в России выявили 17 425 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 599. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Заболевший коронавирусом Дмитрий Киселев рассказал о своем состоянии 7 сентября 2021, 20:53

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом. «Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости». Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции. «Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий. Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. До этого актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от COVID-19, домой. Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом COVID-19 8 сентября 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19, если она есть, надо срочно обращаться к врачу, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной. Она отметила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году. Ранее минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19 7 сентября 2021, 20:22

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. «Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4–4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67–68 тыс. смертей... Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», – приводит ее слова ТАСС. Эксперт уточнила, что в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе – снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности. Одновременно с этим в Африке отмечается спад. «Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией», – заключила она. В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться». По его словам, в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости. Он отметил, что это говорит о большой энергии и потенциале вируса. Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин». Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации. В Латвии появятся рейсы общественного транспорта только для вакцинированных 7 сентября 2021, 22:08 Текст: Елизавета Булкина

Правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию. Власти Латвии также намерены повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с нынешних 65% до 80% от вместимости салона, передает Delfi. Помимо этого, для вакцинированных могут появиться отдельные рейсы общественного транспорта и вагоны в поездах. Там пассажиры смогут не носить маски. Ранее в Еврокомиссии назвали систему цифровых COVID-сертификатов успешной, отметив, что она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов. В России выявили 17,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 6 сентября 2021, 11:10

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 856 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1463, Московской области – 891, Санкт-Петербурге – 690. Всего в стране выявили 7 030 455 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 285 007 человек, из них 14 276 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 187 990 человек. Накануне, 5 сентября, в России выявили 18 645 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 789. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В США не исключили способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител 5 сентября 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

При определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Как сообщил Фаучи, у мю-штамма «есть некоторая совокупность мутаций». Это «указывает на наличие возможности обходить защиту от определенных антител». Такая ситуация вызывает «беспокойство», сказал он. Эксперты в США внимательно изучают штамм, они хотят убедиться, что он не станет доминирующим. «Мы не знаем, какими были бы последствия», – приводит слова Фаучи РИА «Новости» со ссылкой на CBSNews. При этом сейчас мю-штамм не рассматривается как непосредственная угроза, сказал Фаучи. По его словам, нет указаний на то, что штамм способен противостоять вакцинам. Однако он отметил недостаточность исследований. Имеющиеся данные указывают, что третья инъекция вакцины эффективна от любой разновидности коронавируса, заявил он. Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МЭР оценил вклад мордовского «Биохимика» в борьбу с COVID-19 5 сентября 2021, 15:26 Текст: Евгения Шестак

Министр экономического развития Максим Решетников посетил производственный комплекс ГК «Промомед» – фармацевтический завод «Биохимик» в республике Мордовия, отметив его вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Продуктовый портфель завода состоит из 150 препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно важных. В частности, на предприятии работает полный цикл производства средства от COVID-19 «Арепливир», сообщается на официальном сайте органов госвласти региона. «В пиковые периоды пандемии ежемесячно до двух миллионов пачек «Ареплевира» уходило из Саранска пациентам во все регионы России», – доложил Решетникову временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов. С конца 2018 года «Биохимик» участвует в национальном проекте «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов. Для увеличения выработки предприятия эксперты Федерального центра компетенций капитально перестроили работу завода. Отмечается, что раньше производство занимало четыре этажа, а теперь один, перепланировка зоны чистых помещений помогла снизить риск попадания загрязнений. Повысилась управляемость производства, сократилась длина потока. Так, на линии производства лекарств в ампулах время протекания процессов сократилось на 23,8%, выработка увеличилась на 26,7%, практически обнулился уровень брака. В 2019 году «Биохимик» отгрузил продукции на 2,4 млрд рублей. В 2020-м – на 9,2 млрд. Рост производительности позволил закрыть растущий спрос на медпрепараты во время пандемии COVID-19. Во втором полугодии 2020 года «Промомед» увеличил на «Биохимике» на 32% производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции. Отдельные позиции показали шестикратный рост. «Вы действительно делаете важную работу – помогаете спасать жизни. У вас замечательное предприятие, замечательная команда. Ваши планы по развитию амбициозны. Сил вам и терпения, чтобы воплотить все задуманное», – сказал Решетников, обращаясь к сотрудникам предприятия. Он также отметил, что участники нацпроекта «Производительность труда» распространяют практики бережливого производства, закрепляя эффект от работы Федерального центра компетенций. Эксперты ФЦК приступили к работе на предприятиях, которые выпускают защитные маски, респираторы, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства, в апреле 2020 года по поручению Министра экономического развития Максима Решетникова. 12 компаний показали рост производительности от 18% до 350%. «Интерес Министра экономического развития к нашему предприятию, внимание к деталям, глубокое понимание значимости разработок и технологий инновационной компании уровня «Биохимика» говорит о том, что Правительство всерьез занимается вопросами национальной лекарственной безопасности и готово поддержать отечественные компании в их амбициях прорывного роста», – заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. На Украине не исключили введение локдауна из-за COVID-19 6 сентября 2021, 09:51 Текст: Евгения Шестак

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. «Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1». Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов. По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября. Ранее правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Голикова назвала количество привившихся россиян 6 сентября 2021, 17:13 Текст: Елена Мирошниченко

Около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 39 млн из них привились двумя компонентами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «46 миллионов получили прививку (от коронавируса) первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами», – сказала она на Всероссийской неделе охраны труда, передает ТАСС. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито». В США возникла угроза отказа в срочной помощи при COVID 6 сентября 2021, 15:10 Текст: Елена Мирошниченко

В ближайшее время рост числа заболевших COVID-19 в США может заставить врачей отказывать пациентам в скорой помощи, сообщил со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи телеканал CNN. «Мы опасно близки [к этому]. Мы [вот-вот] окажемся в ситуации, когда вынуждены будем делать очень сложный выбор», – приводит телеканал слова Фаучи, передает ТАСС. По словам эксперта, американцы должны вакцинироваться и носить маски в помещениях, чтобы избавить врачей от таких сложных решений. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 39,945 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 648 472 человека. Страна по обоим этим показателям занимает первое место в мире. Ранее стало известно, что многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с увеличением количества госпитализированных с COVID-19. Минздрав анонсировал новые схемы лечения коронавируса 6 сентября 2021, 09:08 Текст: Евгения Шестак

В Минздраве заканчивают обновление методических рекомендаций по лечению коронавируса, в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. «В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», – сказал РИА «Новости» Фисенко. Напомним, сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения России Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЕК оценили работу системы цифровых COVID-сертификатов 6 сентября 2021, 18:18 Текст: Дарья Григоренко

Еврокомиссия назвала систему цифровых COVID-сертификатов успешной, она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов, сообщил источник в Еврокомиссии. «Она упростила властям и авиакомпаниям проверку необходимой документации. Это четко отражено в цифрах», – сообщил источник РИА «Новости». Он напомнил, что Евросоюзу удалось восстановить порядка 70% авиатрафика этим летом по сравнению с 2019 годом. «Это большой успех ЕС в целом», – добавил собеседник. В Евросоюзе, где живет около 450 млн человек, выпущено более 350 млн COVID-сертификатов. К этой системе ЕС подключилось девять стран, не входящих в союз. Ранее сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии. На Украине пообещали 100 тыс. гривен первой забеременевшей после вакцинации от COVID 7 сентября 2021, 16:23 Текст: Алексей Дегтярев

Первая забеременевшая в Ивано-Франковске женщина после вакцинации получит 100 тыс. гривен (около 3,7 тыс. долларов), соответствующее распоряжение отдал мэр города Руслан Марцинкив. «У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай – надо выплатить хорошую премию 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Марцинкив в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». В мэрии отметили, что пока не знают, как установить, кто первым забеременеет, но пообещали решить этот вопрос. В августе в Британии местным жителям за прохождение вакцинации от COVID-19 пообещали скидки от сервисов такси и общепита. Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничения в Москве из-за COVID 7 сентября 2021, 21:44 Текст: Елизавета Булкина

В Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». Собянин добавил, что Москва старается проходить все пики с минимальными ограничениями. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 17 425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточняла, что количество заболевших коронавирусом за последнюю неделю в российской столице существенно сократилось. Оперштаб сообщил о стабильной работе системы выдачи QR-кодов 6 сентября 2021, 16:14 Текст: Елизавета Булкина

Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно. Все вакцинированные москвичи могут использовать QR-коды без ограничений, сообщил столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом. «Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдаётся на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно – все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений», – передает сообщение штаба РИА «Новости». В оперштабе уточнили, что информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов. Уточняется, что срок действия кода составит один год. «Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакцинной или первой дозой двухкомпонентной», – сообщили в штабе. Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что жители Москвы якобы не получают продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки.