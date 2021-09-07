Россия получила приглашение на объявление состава нового правительства Афганистана

Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев

Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife.

Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы.

Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.