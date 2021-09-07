В Кремле прокомментировали ситуацию с сайтом «Умное голосование»

Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным

«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины.

«Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков.

При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой».

«Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер».

В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве.

«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь.

Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».

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