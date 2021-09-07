Достигнуто соглашение о производстве «Спутника V» в Перу

Ученые предупредили о резком старении внутренних органов после COVID

Органы переболевших коронавирусной инфекцией могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые, сообщила The New York Times.

В исследовании приняли участие 89 тыс. человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.

«Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», – сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али.

Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.

Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.

Ранее врач-нефролог посоветовала россиянам после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) проверить почки.

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