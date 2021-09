Российские паралимпийцы исполнили гимн России на Красной площади Карпин рассказал о планах после отборочных матчей ЧМ 6 сентября 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин намерен уехать на отдых после сентябрьских матчей команды в рамках отбора на чемпионат мира. «Вопрос, подходит ли мне эта работа, не ко мне, нравится или не нравится? Работа интенсивная – за шесть дней три игры. В клубе, когда нет матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы, более спокойно, здесь более ответственно и интенсивно проходит», – пояснил Карпин, передает ТАСС. «Сейчас не могу оценить это все, голова занята другим. После примерно десять дней надо будет уехать в лес, на природу и пропасть, – 100%. Чтобы восстановить эмоции, здоровье – это точно», – добавил он. 4 сентября футболисты сборной России обыграли команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре со счетом 2:0. Сборная России набрала 10 очков и лидирует в группе. Идущая на втором месте сборная Хорватии (7) в субботу на выезде сыграет со словаками. Россияне в следующем матче 7 сентября примут команду Мальты.

Названо условие отказа Германии от Газовой директивы ЕС 6 сентября 2021, 08:19

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Решение суда в Дюссельдорфе не выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза может быть отменено в случае необходимости, считает немецкий политолог Александр Рар. Политолог считает, что от этих требований для трубопровода откажутся в случае необходимости, например, в условиях предстоящей холодной зимы. «Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа», – заявил Рар в интервью «Московскому комсомольцу». Он также обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС. «Тогда оба «Северных потока» – первый и второй – станут для Европы спасением. … Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях», – предположил политолог. Рар назвал действие Газовой директивы ЕС инструментом дискриминации, поскольку в последние годы ее переделывали под давлением оппонентов России. В августе Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Шойгу указал места строительства новых городов в Сибири 6 сентября 2021, 00:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города, а также об ответе президента России Владимира Путина на заявление о том, что на них «денег нет». Шойгу заявил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье», передает РБК. В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью». В том же районе можно создать «Алюминиевую долину», полностью ориентированную на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия, в Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Кроме того, кластер «Лес и строительные материалы» может быть создан у Лесосибирска. Шойгу отметил, что это лишь «верхушка айсберга». Он призвал «не бояться» появления новых городов синхронно с созданием новых научно-промышленных центров. Без подобных решений, подчеркнул он, «не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска». «Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим», – заявил министр. Глава Минобороны, комментируя вопросы финансирования, заявил, что обсуждается не единичная трата средств, а запуск программы развития и роста. Необходимо организовать стабильный налоговый режим, инфраструктуру. Кроме того, Шойгу считает, что возможен перенос штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний. Шойгу отметил, что СССР «с Госпланом и Госснабом давно нет», в связи с чем «основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири, наряду с государственными средствами, должен являться частный капитал». Министр рассказал, что «на совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты», кто-то сказал: «Денег же нет». «На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет», – сообщил Шойгу. «Сибирь – моя Родина, моя душа всегда там. Недавно на встрече Владимира Путина с лидерами «Единой России» президент поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы. Работа идет очень активно и, думаю, осенью будет завершена. После согласования в правительстве она будет представлена президенту», – сказал он. Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В Кремле отмечали, что Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов. Обучение в школах предложили сократить с 11 до 9 лет 6 сентября 2021, 10:11 Текст: Мария Иванова

Обучение в российских школах следует сократить с 11 до девяти классов, заявил заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. По мнению заслуженного учителя, можно пересмотреть школьную программу, что позволит «что-то структурировать, что-то соединить». Он отметил, что эту работу возможно проделать по предмету «русский язык». «Девять классов, это не значит, что мы просто выбрасываем куски. Мы пересматриваем саму структуру, делаем эффективнее. А чтобы сделать эффективнее, надо проработать разные темы и смотреть, как это сократить и не выбросить сам контент», – передает слова Александра Снегурова Ura.ru. Историк обратил внимание на то, что люди, проучившиеся в школе 11 лет, «выглядят измученными и раздраженными». Он пояснил, что последние два года многие из них уже не учатся, а досиживают, как в зале ожидания и бегают по репетиторам. В свою очередь заслуженный учитель России Геннадий Любич не согласился с мнением Александра Снегурова. «Ребенок после девятого класса еще не готов к высшему учебному заведению, потому что 10 и 11 класс призваны для того, чтобы подготовиться», – уточнил Любич. По его словам, если школьник хочет идти в высшее учебное заведение, то ему не нужно продолжать обучение в 10 классе. В этом случае ребенок может пойти учиться в колледж или ПТУ. Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал газете ВЗГЛЯД, какие проблемы школы поможет решить Год педагога. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 13:26

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму. «Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он. По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные». «Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник. Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев. «И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Умер актер Жан-Поль Бельмондо 6 сентября 2021, 17:38

Фото: imago/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката. Подробности не приводятся, передает ТАСС. Всемирную известность актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Одним из культовых персонажей Бельмондо стал Жосс Бомон из фильма «Профессионал» (1981). Также он сыграл в лучшем фильме Софи Лорен «Две женщины». Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссеров французской «новой волны»: Жан-Люка Годара («Женщина есть женщина», 1961), Луи Маля («Вор», 1967), Франсуа Трюффо («Сирена с «Миссисипи», 1969), Клода Шаброля («Доктор Пополь», 1972), Алена Рене («Стависки», 1974). После «Человека из Рио» Бельмондо переключился на характерные роли в коммерческих проектах, в основном комедии и боевики. До середины 1980-х годов его типичными персонажами были либо неисправимые авантюристы, либо циничные герои. В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт. С тех пор Жан-Поль прекратил работу в театре и кино. В 2008 году 74-летний актер возвращается на съемочную площадку, снявшись в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». В США Зеленского обвинили в авторитаризме и сочли его визит неудачным 6 сентября 2021, 04:27

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне, заявили американские СМИ, указав, что «правление Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма». Марк Эпископос в публикации в National Interest указал, что США решили выделить Украине 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19. Однако, «эти суммы едва ли являются грандиозными», учитывая, что только на вооруженные силы Украины США с 2014 года уже «потратили 2,5 млрд долларов». Эпископос считает, что деньги Киев получил бы и без визита Зеленского, передает ТАСС. По его мнению, президент Украины должен был «смягчить напряженность» между Вашингтоном и Киевом, которая «достигла пика во время саммита Байдена и Путина в Женеве». Эпископос отметил, что «перед Зеленским стояли три главные политические задачи»: добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО, убедить Вашингтон участвовать в «нормандском формате» и получить уступки в связи с «неизбежным завершением газопровода «Северный поток – 2». «Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей», – говорится в статье. Определенного ответа относительно перспектив членства Украины в НАТО Зеленский не получил – «нет никаких свидетельств того, что Белый дом изменил свое мнение по данному вопросу», заявил Эпископос. Также Вашингтон «неизменно отклонял приглашения» подключиться к «нормандскому формату», нынешняя просьба Зеленского «не стала исключением». Противодействие США «Северному потоку – 2» Эпископос назвал «скорее символическим, нежели практическим». Эпископос назвал переговоры «упражнением в той же выхолощенной риторике и пустых заверениях, которые определяли отношения США и Украины» после 2014 года. «Лидеры призвали к демократии во всем мире, этот призыв прозвучал особенно бессодержательно в свете того, что правление самого Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма», – заявил он. Эпископос указывает на «огромный геополитический риск», связанный с принятием Украины в НАТО. По его словам, у Белого дома «нет политической воли прямо» заявить Киеву об этом. Администрация «продолжает уклоняться от решения ключевых вопросов в отношениях США и Украины, это создает риск дать неверный сигнал Киеву и Москве, запутать и без того трудный процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также повышает вероятность просчета в военной сфере, что может привести к катастрофическим последствиям», говорится в статье. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил идею Шойгу построить «Кедровый тракт» 6 сентября 2021, 12:04

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Кедровый тракт» станет одной из веток «Шелкового пути», которая пройдет исключительно по территории России и не будет подвержена нестабильности из стран Средней Азии на фоне событий в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу призвал построить «Кедровый тракт» между Европой и Китаем. «Основная идея Шойгу касается создания в России, а именно в Сибири, нескольких крупных городов численностью до миллиона человек. Это крупные образования, но они будут строиться не на голом месте, а на основе названных министром районов», – указал политолог Марат Баширов. «Дело в том, – подчеркивает собеседник, – что министр видит смысл в необходимости глубокой переработки сырья. Можно произвести и продать тонну алюминия, и это принесет определенное количество денег, но из этой же тонны можно сделать самолет, а он стоит в тысячи раз дороже. Эта идея экономически понятна и выгодна». Кроме того, создание «Кедрового тракта», о котором говорил Шойгу, необходимо для развития транспортной доступности по всей территории Сибири. «Также подобный проект резонирует с идеей развития Арктики. В этих заявлениях Шойгу видно, что они с Путиным – одна команда, они говорят об одном и том же», – считает собеседник. Также, по мнению Баширова, «Кедровый тракт» станет одной из веток китайского нового «Шелкового пути», которая пройдет исключительно по территории России. Это позитивно скажется на безопасности транзитного маршрута, который не будет подвержен нестабильности из стран Центральной Азии на фоне событий в Афганистане. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В своем интервью РБК он рассказал о том, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье». В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью». В том же районе можно создать «Алюминиевую долину», полностью ориентированную на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия, в Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Кроме того, кластер «Лес и строительные материалы» может быть создан у Лесосибирска. Глава Минобороны, комментируя вопросы финансирования, заявил, что обсуждается не единичная трата средств, а запуск программы развития и роста. Необходимо организовать стабильный налоговый режим, инфраструктуру. Кроме того, Шойгу считает, что возможен перенос штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний. Также Шойгу рассказал, какими мерами можно привлечь людей в новые города в Сибири и запустить эффект агломераций. По словам министра, можно создать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, организовать «сибирскую» ипотеку, увеличить размер материнского капитала, а также предпринять другие меры для эффекта агломераций – при этом эффекте за концентрацией на территории новых людей туда же приходит и бизнес для оказания им услуг, что приводит к новому притоку людей и дальнейшему расширению бизнеса. Такая система наблюдается в Москве и других крупнейших городах России. Кроме того, министр обороны заявил о необходимости построить безопасный маршрут между Европой и Китаем – «Кедровый тракт». Отмечая его необходимость, министр указал на недавнюю блокировку Суэцкого канала, деятельность пиратов и ситуацию в Афганистане. Для самой России «Кедровый тракт» важен и как «возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом». Шойгу отметил, что в Сибири «транспорт и логистика» являются «крайне важным вопросом», причем «как для людей, так и для товарных потоков. В частности, для жителей «огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации». Он указал на необходимость «довести пассажирское авиасообщение до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно» за день. Министр также призвал развивать железнодорожный транспортный коридор, модернизировать Транссибирскую магистраль, «перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели». Он указал, что «Сибирь издавна была частью Великого шелкового пути». Завершена сварка последней трубы «Северного потока – 2» 6 сентября 2021, 15:41

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. «6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток – 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», – сказано в сообщении компании, передает ТАСС. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. В Нидерландах рассказали подробности об умершем свидетеле по делу МН17 6 сентября 2021, 15:42 Текст: Евгения Шестак

Скончавшийся свидетель по делу о крушении МН17 на востоке Украины в 2014 году был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк. «Упомянутый человек был свидетелем-экспертом, которого требовала допросить защита господина Пулатова, а не обвинение», – цитирует РИА «Новости» ван де Мосдейк. Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 5 сентября 2021, 23:20

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова осуждена к 11 годам колонии 6 сентября 2021, 12:15

Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 УК. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак – в колонии усиленного режима, сообщает БелТА. «По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку М.А. – на срок десять лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой М.А. – на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима», – зачитал резолютивную часть приговора судья. Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции, юрист штаба Бабарико Знак и активистка штаба Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создание экстремистского формирования либо участие в нем». Оппозиционеры во время следствия находились под стражей. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них, передает РИА «Новости». По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления. Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным 6 сентября 2021, 16:05

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины. «Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков. При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой». «Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу призвал построить «Кедровый тракт» 6 сентября 2021, 01:53

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Необходимо построить безопасный маршрут между Европой и Китаем – «Кедровый тракт», заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу отметил, что в Сибири «транспорт и логистика» являются «крайне важным вопросом», причем «как для людей, так и для товарных потоков. В частности, для жителей «огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации». Он указал на необходимость «довести пассажирское авиасообщение до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно» за день, передает РБК. Министр также призвал развивать железнодорожный транспортный коридор, модернизировать Транссибирскую магистраль, «перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели». Он указал, что «Сибирь издавна была частью Великого шелкового пути». Шойгу подчеркнул, что требуется «построить современный «Кедровый тракт» – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем». Отмечая его необходимость, министр указал на недавнюю блокировку Суэцкого канала, деятельность пиратов и ситуацию в Афганистане. Для самой России «Кедровый тракт» важен и как «возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом». По словам Шойгу, «на всей протяженности транспортных коридоров как в Сибири, так и в других регионах нужно создать производственно-логистические центры, в которых должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств», поставляющих «продукцию и внутри страны, и на экспорт». Центры или кластеры вместе с «Кедровым трактом» «создадут практически безбарьерную среду для перемещения материалов и компонентов между участниками производственных цепочек, примерно как полуфабрикаты свободно перемещаются между цехами на производстве». «Все это будет скоррелировано с ресурсными возможностями, которые огромны в Сибирском регионе, и спектр их очень широк», – заявил министр. Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. По его словам, промышленные центры могут быть созданы между Братском и Красноярском, в районе Канска и Лесосибирска. Умер один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 6 сентября 2021, 14:12

Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, передает РИА «Новости». «Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии... Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», – сказал Стинхейс. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.