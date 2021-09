Названа причина драки в хабаровской колонии Пограничники нашли пропавший в Каспийском море катер 6 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Пропавший в Каспийском море катер, поиски которого велись с воскресенья, обнаружен недалеко от острова Тюлений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области. «По состоянию на 08.00 катер «Корвет-750А» и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений (Республика Дагестан). В медицинской помощи не нуждаются», – передает ТАСС сообщение ведомства. Напомним, группа из семи человек, направлявшаяся на катере в Махачкалу, перестала выходить на связь. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на катере находятся трое детей, младшему из которых восемь месяцев, и четверо взрослых.

«Если бы Владимир Зеленский хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «Плана трансформации Украины», которую он озвучил американцам – 277 млрд долларов», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер Украины Николай Азаров. Так он оценил реакцию американских аналитиков на пакет проектов по модернизации Украины, который Зеленский презентовал во время визита в США. «Удивительно то, что такое издание, как National Interest, вообще отреагировало на «план трансформации Украины», с которым приехал Зеленский. Многие американские СМИ вообще оставили эту презентацию без внимания. Меня это удивило, потому что любая поездка президента учитывает медийную составляющую. Включаются определенного рода лоббисты, которые организовывают публикации, освещают визит. Непрофессионализм команды Зеленского очевиден», – отметил Николай Азаров, возглавлявший правительство Украины с 2010 по 2014 год. «Второе, что можно отметить – сам Зеленский явно не очень хорошо разбирается в тех вопросах, которые он поднимает. Если бы он хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «плана трансформации», которую он озвучил – 277 млрд долларов, – подчеркнул бывший премьер-министр. – Предположим, что завтра эту сумму выделят, а это два ВВП страны. Кто ее будет осваивать? Каким образом она будет реализовываться – если считать, что этот проект будет рассчитан на 10 лет, по 27,7 млрд долларов ежегодно?». Следующий вопрос – кто будет воплощать масштабные инфраструктурные проекты, которые перечислил Зеленский в «плане трансформации», указал собеседник. Азаров напомнил, что Украина испытывает растущую нехватку рабочих рук, по его оценке, из страны уехало до 10 млн трудоспособных граждан. «У тебя элементарные сварочные работы некому выполнять, нет квалифицированных рабочих, а ты рассуждаешь о каких-то полетах на Луну», – заметил Азаров. Действительно, в Верховной раде сообщили, что один из пунктов «плана трансформации Украины», который Зеленский представил в Вашингтоне, подразумевает участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида», в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс. «Везде и во всем сказывается непрофессионализм команды Зеленского, ее заточенность на пиар», – констатировал Азаров. По его мнению, в окружении нынешнего президента Украины рассчитывают на то, что в обществе забудут конкретные детали поездки в США, но рассчитывают на сиюминутный пропагандистский эффект. «Американцы обещали – значит, дадут» – народу нравятся обещания таких благ, которые свалятся с неба, – заметил собеседник. – Примитивные расчеты пошли в ход. Но сама поездка абсолютно пустая: и для американцев, и для Зеленского». «Единственный значимый сигнал – в том, что американцы продолжают свою политику, которую они с провальным результатом реализуют в Афганистане, а ранее – в Ираке, Ливии и на других подведомственных территориях. Это насаждение управляемого хаоса, а если говорить об Украине, то их интересует прежде всего превращение республики за небольшие деньги в анти-Россию. От этой бесперспективной политики, к большому сожалению, не отступили. Они дали понять это в совместном заявлении, которое, конечно, они готовили, и которое было написано под их диктовку». Украинскую общественность удивило решение Владимира Зеленского презентовать «план трансформации Украины» не гражданам страны, а американским экспертам в ходе визита в Вашингтон, отметило американское аналитическое издание The National Interest. Обозреватель журнала Мелинда Харинг посчитала неуместным действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну. «Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие», – заключила автор. Зеленский, по прилете в США 1 сентября, представил план трансформации Украины, содержащий проекты в области безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. «Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов», – сообщил президент Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа киевской делегации во главе с Зеленским в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с украинским коллегой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британский спецназ сбежал из Афганистана в нарядах «набожных женщин» 5 сентября 2021, 14:06

Британские спецназовцы из Специальной авиадесантной службы (SAS) переоделись в женские наряды, чтобы беспрепятственно бежать из Афганистана. По данным издания Daily Star, таким образом военные смогли обмануть представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и добраться до столичного аэропорта, хотя их неоднократно останавливали для проверки. Отмечается, что британское Минобороны не смогло эвакуировать около 20 бойцов элитного британского спецназа с юга Афганистана. Военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно, поэтому они и прибегли к маскировке. Британские спецназовцы пережили несколько кризисных моментов на пути к аэропорту, но талибы так и не потребовали от них снять паранджу. «Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой. Затем они оплатили пять такси и поехали в Кабул», – рассказал источник издания. Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские ведомства проводят дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев. Власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов. На прошлой неделе США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в России радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского 5 сентября 2021, 14:41

Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1». «Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Просидевшего 15 лет в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину 5 сентября 2021, 09:20

Бывший заключенный тюрьмы на базе ВМС США Гуантанамо, россиянин Равиль Мингазов может быть возвращен на родину, сообщили члены его семьи и адвокаты. По информации газеты The Washington Post, 53-летний гражданин России содержался в заключении почти 15 лет без предъявления обвинения, его скрывали от общественности, прежде чем передать властям Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС. Адвокат Мингазова Гэри Томпсон предположил, что российские власти решили вернуть узника, в то время как ОАЭ прилагают усилия к его репатриации. Российское посольство, по данным The Washington Post, не прокомментировало ситуацию. Издание сообщило, что в последние годы власти Эмиратов возвращают на родину бывших заключенных Гуантанамо, которые были переданы им США. Американские должностные лица, в свою очередь, просили не выдавать России Мингазова. «Соединенные Штаты осведомлены и глубоко обеспокоены сообщениями о потенциальной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо в Россию из ОАЭ», – заявил источник в Госдепартаменте. В январе 2017 года уроженец Набережных Челнов Равиль Мингазов был отправлен в Объединенные Арабские Эмираты из военной тюрьмы на базе США в Гуантанамо. Всего Мингазов провел в американской тюрьме 14 лет без предъявления обвинений. Он был последним россиянином, который содержался в Гуантанамо. Всего же в прошлом в этой тюрьме было не менее восьми человек, имевших российское гражданство. Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году. По версии американских спецслужб, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Также в Пентагоне считали, что он может быть связан с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Названа причина драки в хабаровской колонии 5 сентября 2021, 15:22

Причиной драки заключенных в хабаровской исправительной колонии строгого режима №14 (ИК-14) стал бытовой конфликт, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт двух «черных» группировок, переросший в драку с погибшими», – сообщил источник «Лента.ру». Уточняется, что «черными» группировками в местах лишения свободы называют сообщества, приверженные тюремной субкультуре. Их сторонников также отличает то, что в них все неформальные вопросы (включая те, что связаны с администрацией) решают представители криминального мира. По данным источника, конфликт между группировками возник не спонтанно: «он готовился несколько дней». Напомним, что в результате беспорядков в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае погибли два человека, четверо пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Во время бунта в колонии погиб бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. США призвали Россию взять ответственность за прекращение конфликта в Донбассе 5 сентября 2021, 15:12

Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе, сообщили в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. «В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», – сообщается на странице посольства в Facebook. В дипмиссии заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, «начатого ею на востоке Украины». Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. В МИД России заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. Тем временем сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений, это не что иное как политическое жульничество. В свою очередь представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник сказал газете ВЗГЛЯД, что нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго. Умерла солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг 5 сентября 2021, 17:46

Бывшая солистка группы Girls Aloud 39-летняя Сара Хардинг умерла от рака груди. «Сегодня я с большим сожалением делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась», – написала мать певицы Мари Хардман в Instagram. Хардинг объявила о своем диагнозе в августе прошлого года. Тогда она сообщила, что опухоль распространилась на другие органы и ткани. Мать Хардинг добавила, что многие знали о борьбе Сары с раком и о том, что она так упорно боролась с момента постановки диагноза до последнего дня. «Сегодня утром она мирно ушла», – написала Хардман. Кроме того, она поблагодарила всех за поддержку, которая многое значила для Хардинг, так как «знание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение». «Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью – она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно так», – подчеркнула она. В 2002 году Хардинг безуспешно прошла прослушивание на шоу талантов BBC Fame Academy, и в том же году успешно вошла в шоу «Popstars: The Rivals» телеканала ITV. Благодаря Хардинг Girls Aloud стали одним из самых успешных музыкальных коллективов страны того десятилетия, четыре из пяти студийных альбомов попали в десятку лучших. В 2009 году у Girls Aloud был перерыв, Хардинг начала актерскую карьеру, которая продолжилась после распада группы в 2013 году. Она снялась в двух фильмах о Св. Триниане: в фильме BBC «Свободное падение» с Домиником Купером и в фильме Дэнни Дайера «Беги за женой». Массовая драка в Твери оказалась побоищем футбольных фанатов «Зенита» и «Спартака» 5 сентября 2021, 11:42

Футбольные фанаты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» устроили массовую драку в Твери, в драке участвовали около 60 человек, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Тверской области. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в драке участвовали около 60 человек, 11 из которых были задержаны. В результате потасовки семь человек получили различные травмы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности всех причастных. Отмечается, что один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи. По данным Рен ТВ, со стороны «Спартака» в драке участвовали в основном фанаты из Твери. Источник в правоохранительных органах сообщил ФАН, что драка была запланирована. По предварительным данным, болельщики «Спартака» поджидали оппонентов за территорией стадиона и старались избегать видеокамер. Ранее футбольные фанаты-неонацисты начали массовую драку неподалеку от Минска, в отношении них составили административные протоколы. Актрису Анастасию Макееву госпитализировали в Москве 5 сентября 2021, 08:55

Российскую актрису театра и кино Анастасию Макееву госпитализировали, сообщил ее муж Роман Мальков. По его словам, Макееву увезли в больницу на машине скорой помощи. В настоящий момент актриса находится под капельницей. «Что дальше, не известно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли», – написал Мальков в Instagram. Мальков отметил, что состояние звезды ухудшилось из-за стресса, спровоцированного скандалом, который «раздули» журналисты вокруг Макеевой и его бывшей супруги Светланы Мальковой. Мужчина призвал СМИ «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье звезды. Кроме того, он пригрозил им судебными исками за клевету. До этого у Анастасии Макеевой уже были проблемы с голосовыми связками. Из-за нервного истощения в августе Макеева теряла голос, пишет РЕН ТВ. В августе Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья из-за «насильственного втягивания в конфликт» между ее новым мужем Мальковым и его бывшей женой Светланой, у которых после развода остались четверо детей. Старший сын проживает с отцом и его новой супругой, остальные остались с матерью в Словении. Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. СБУ сообщили о подготовке покушения на Зеленского 5 сентября 2021, 17:26

Неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. «На телефон доверия СБУ позвонил неизвестный, представившийся Георгиевым Владимиром Александровичем, и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и административное здание Верховной рады», – сообщил Vesti.ua источник в национальной полиции. Когда был сделан звонок на номер, с которого поступило сообщение, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры. Она рассказала, что Георгиев попросил ее телефон, чтобы позвонить. По словам женщины, мужчина имеет психические расстройства. Он постоянно находится на Лаврской площади и, скорее всего, является бездомным. Полиция проводит расследование. Ранее радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. Назван самый опасный вид общественного транспорта 5 сентября 2021, 08:22 Текст: Евгения Шестак

Самым опасным видом пассажирского транспорта являются микроавтобусы, при этом самые тяжелые по последствиям ДТП происходят на загородных маршрутах, сообщили эксперты компании «Росгосстрах». К такому выводы представители компании пришли после анализа структуры страховых выплат пассажирам в этом году, передает РИА «Новости». «Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», – уточнили эксперты. К наиболее частым травмам относятся ушибы мягких тканей, сотрясения головного мозга, переломы ребер, костей носа, переломы лучевой кости, лодыжек. Всего в этом году в «Росгосстрах» поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, на выплаты выделено более 4,5 млн рублей. По страховым событиям на пригородных маршрута было 19 обращений, из которых 11 – вследствие гибели пассажиров. В случаях обращений по причине причинения вреда здоровью травмы были серьезнее. Среди них – переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, а также сочетанные травмы. Эксперты обусловливают более тяжелые травмы и серьезные ДТП большей скоростью движения на загородных маршрутах. Из-за этого столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, а также съезды в кювет и опрокидывания происходят чаще, пояснил начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Кривенышев. Ранее московская Госавтоинспекция сообщила, что самыми опасными видами аварий в столице стали наезды на препятствия и наезды на стоящие автомобили. Японцы потребовали «вернуть собаку Путина» 5 сентября 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

В Японии телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые прошли на Сахалине и Курильских островах, на фоне этого пользователи Сети поспорили об отношениях Москвы и Токио. По мнению автора публикации, проведенные шествия являются отражением «жесткой позиции России по территориальной проблеме», передает РИА «Новости». «Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами», – написал пользователь Сети после выхода публикации. «Почему японский МИД не протестует против этих мероприятий в России?» – написал другой читатель. «Не путайте химеры с реальностью. <...> Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что теперь пыжиться?» – напомнил еще один пользователь. Некоторые из них вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ, которую российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году. «Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!» – возмутился один из пользователей. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против японской инициативы по Курилам, отметив, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией. Ранее президент Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией – это нонсенс, Россия никогда не отказывалась от диалога. Газета ВЗГЛЯД писала, что японскому бизнесу на Курилах мешают националисты. В Приморье вынесли приговор подросткам за осквернение памятника Герою России 5 сентября 2021, 11:27 Текст: Дарья Григоренко

Арсеньевский городской суд вынес приговор двум девушкам в возрасте 14 и 15 лет, которые осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову, и назначил им наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы, сообщили в прокуратуре Приморского края. «Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления суд назначил каждой из них наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы», – говорится на сайте ведомства. Их признали виновными по ч. 2 ст. 214 УК России (вандализм, осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенная группой лиц). Приговор еще не вступил в законную силу. Уточняется, что в ночь на 14 июня девушки осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова на улице Калининской, а также вырвали цветочные кусты и раскидали их по территории сквера. В региональном управлении Следственного комитета России указали, что этим девушки причинили материальный ущерб бюджету Арсеньевского городского округа в размере шести тысяч рублей. Олег Пешков был командиром экипажа бомбардировщика Су-24. В 2015 году в Сирии Су-24 был сбит самолетом турецких ВВС F-16. Экипаж успел катапультироваться, но Олега Пешкова во время спуска на парашюте убили боевики. Звание Героя России ему присвоили посмертно. Напомним, что в Амурской области после публикации видеозаписи в городе Свободный, где подростки осквернили мемориал воинам Великой Отечественной войны, возбудили дело о вандализме. Стало известно о задержании президента Гвинеи мятежниками 5 сентября 2021, 16:29

Президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники. Портал сообщает, что президент был задержан силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя. Также источники сообщили о задержании ряда высокопоставленных должностных лиц, передает РИА «Новости». В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри. Маск показал внуку и правнуку Королева завод SpaceX 5 сентября 2021, 21:50 Текст: Елена Мирошниченко

Изобретатель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск показал завод SpaceX внуку и правнуку легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева. «Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» – написал внук конструктора Андрей Королев в своем Facebook. Также он опубликовал фотографию перед офисом SpaceX и совместные фото с Маском и своим сыном Павлом. Ранее Маск в интервью Everyday Astronaut признался, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе разработками российских специалистов.