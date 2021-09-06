Выборы-2021: «Единая Россия» подготовила 100 тыс. наблюдателей, КПРФ заподозрили в продаже мандатов

«Единая Россия» назвала число активистов, прошедших обучение для работы наблюдателями на выборах. Геннадий Зюганов отказался комментировать жалобу одного из московских отделений КПРФ о навязывании кандидатур. На форум СР напомнили о трех основных идеях справедливороссов и сообщили о переговорах с Компартией о совместном наблюдении на выборах.

«Единая Россия» обучила более 100 тыс. человек для возможной работы наблюдателями на сентябрьских выборах, в общей сложности партия выставит в качестве наблюдателей 95 тыс. человек, сообщила в субботу пресс-служба единороссов. Обучение прошло в режиме видеоконференцсвязи и очно в тридцати регионах, сообщил в субботу ТАСС.

Будущих наблюдателей ознакомили с правовой регламентацией избирательного процесса, обучили работе в мобильном приложении «Наблюдатель «Единой России», которое позволяет отслеживать ситуацию онлайн», – проинформировала пресс-служба ЕР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать жалобу на продажу мандатов Компартии. Как сообщили «Известия», Зюганову был задан вопрос о жалобе Красногвардейского отделения КПРФ (Москва), в котором утверждалось, что отделению навязывают кандидатов в Госдуму. В качестве кандидата на выборы отделение рекомендовало Николая Сергеева. Но, утверждают авторы, секретарь московского горкома Валерий Рашкин отклонил данную кандидатуру, и от отделения был выдвинут Виталий Петров. «Стоп, стоп», – заявил Зюганов в ответ на вопрос журналистов об этом эпизоде.

«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) в субботу провела «Форум справедливости и солидарности». Как сообщает партийный сайт, председатель СРЗП Сергей Миронов напомнил об идеологических установках партии: для России будущее в виде олигархического капитализма неприемлемо, справедливороссы выступают за социалистическое будущее страны. Руководитель центрального аппарата СРЗП Дмитрий Гусев в своем выступлении подчеркнул, что партия идет на выборы в Госдуму с тремя важнейшими идеями. Это объединение левых сил, введение справедливого базового дохода и отмена пенсионной реформы.

Кроме того, на форуме было заявлено, что справедливороссы ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении на выборах, сообщил ТАСС.

«Число возможных наблюдателей, которые были «Единой Россией» по методикам, предоставленным нами, соответствует количеству избирательных участков. Это очень большая цифра, и конечно, присутствие подготовленных наблюдателей существенно повысит степень прозрачности выборов. Сам факт присутствия наблюдателей резко снизит число возможных нарушений избирательного процесса. Могу сказать, что достаточно высокий уровень подготовки наблюдателей не вызывает сомнений», – подчеркнул председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Максим Григорьев.

«Что касается сообщений о возможных «продажах мандатов» депутатов от КПРФ, то в отсутствие доказательств, в первую очередь, данных фото- и видеофиксации эти сведения – не более, чем слухи. Вероятно, реакцию Зюганова – его нежелание обсуждать эти сообщения – могут использовать для нанесения ущерба лидеру Компартии. Но с другой стороны, руководство партии может истолковать подобные «сообщения с мест» как черный пиар, а Зюганова представить в роли гонимого», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

На форуме «Справедливой России – За правду» вновь были озвучены намерения согласовывать свои действия с КПРФ, но попытки солидаризироваться с коммунистами не принесут эсерам ощутимой практической пользы, считает Данилин. «Если эти две силы – друзья и союзники, то возникает вопрос, зачем электорату эсеров быть именно с этой партией, ведь проще проголосовать за КПРФ, как более старую партию, которая на данный момент имеет более высокий рейтинг», – указал собеседник.

При этом, отметил Данилин, СР выступает (и в том числе выступила на прошедшем форуме) с оригинальной политической повесткой, которая особо не пересекается с повесткой КПРФ, и привлекает электорат СР. «Избирателей, традиционно голосующих за КПРФ к эсерам переманить будет сложно, – отметил Данилин. – Но электорат эсеров к партии Зюганова как раз будет переманить проще».

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