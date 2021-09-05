Медики рассказали о состоянии пострадавших при драке в хабаровской колонии

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5 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 15:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
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Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор.
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А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, а что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют.
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После позорного исхода из Афганистана американская администрация своими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть.
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Медики рассказали о состоянии пострадавших при драке в хабаровской колонии
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Осужденные, которые пострадали в драке в исправительной колонии в Хабаровском крае, госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в региональном минздраве.
«Два пациента – в Комсомольске-на-Амуре в горбольнице №7, их госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Два пациента – в Амурской ЦРБ, в больнице – среднетяжелые», – рассказали РИА «Новости» в региональном минздраве.
Напомним, в результате беспорядков в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае погибли два человека, четверо пострадали. Участниками драк стали представители нескольких групп осужденных. Осведомленный источник рассказал, что для урегулирования конфликта в колонию был направлен спецназ. По его словам, сейчас ситуация спокойная.
В пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю сообщили, что исправительная колония № 14 работает в штатном режиме. Уточняется, что туда направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.
Власти Украины обвинили в снятии санкций с «Северного потока – 2»
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Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что «крики» Киева о войне испугали Европу и вызвали опасения остановки транзита газа, в итоге канцлер ФРГ Ангела Меркель «наплевала» на интересы Украины и договорилась с президентом США Джо Байденом о снятии санкций с «Северного потока – 2».
«Чем дольше они (украинские власти) кричат, что (на Украине идет) война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она дает добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Бывший депутат также высказал мнение, что [канцлер Германии Ангела] Меркель не учла интересы Украины, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу «Северного потока – 2». «Она привезла (в Германию после встречи с американским президентом) энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с «Северного потока», – заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.
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Захарова: Схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк
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Зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram.
«Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось», – написала Захарова.
«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам, - продолжает она. - Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной веселой “little carousel“ (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО».
«Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты», - говорит Захарова в своем сообщении.
Официальный представитель МИД РФ заявляет, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету».
Она напомнила, что десятки российских дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства.
«Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США. Но мы знаем: #ЭтоДругое», - резюмировала Захарова.
Ранее в Госдуме призвали изучить данные о финансировании экстремистов в России иностранными посольствами. В опубликованных материалах идет речь о том, что финансовую поддержку проектам Алексея Навального могли оказывать россияне, работавшие в посольствах иностранных государств, в первую очередь в диппредставительствах Германии и США.
Мясников развеял популярный миф о витаминах
Натуральные витамины оказывают более положительный эффект на здоровье, чем их синтетические аналоги, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам врача, ранее специалисты считали, что нельзя определить сколько надо съест продуктов для восполнения дефицита витаминов, поэтому отдавали предпочтение «синтетике». Однако выяснилось, что не натуральные витамины по-другому всасываются организмом и «не оставляют там следа», отметил Мясников.
«Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам «Да, я вижу, вот витамины», – пояснил врач, передает РИА «Новости».
Он заключил, что витамины из продуктов «попадают прямо в цель», тогда как их синтетические версии «бьют, как из пулемета».
Ранее врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе в одной из столичных клиник Дарья Русакова объяснила, почему получение необходимой нормы витаминов только из еды может привести к ожирению.
Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.
«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», – передает РИА «Новости» ответ Залужного на соответствующий вопрос в эфире «Пятого канала».
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также утвердительно ответил на вопрос о том, хотел бы он ехать под музыку и с украинским флагом, передает ТАСС.
Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в конце июля.
Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
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В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке
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Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, заявивший о желании проехаться на танке по Красной площади, для поездки по Москве может взять такси как частное лицо, либо прокатится на автозаке как военный преступник, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Белик отметил ложную браваду высокопоставленных украинских военных. «Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке – в трибунал, а оттуда в Магадан», – приводит слова Белика РИА «Новости».
Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке.
Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
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Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток
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Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами.
Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь.
«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника.
Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток.
Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами.
«Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты.
Украина хочет от США денег за участие в лунной программе НАСА
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Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали «плана по трансформации Украины», представленный Владимиром Зеленским бизнесменам в Вашингтоне. Там обозначено участие Киева в космической программе США.
Как отметил политик в Telegram-канале, среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида». По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.
Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет.
В ЦОДД назвали причину падения бетономешалки с эстакады в Москве
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Причина ДТП с бетономешалкой на Ленинградском проспекте Москвы – неумение водителя работать на специализированных машинах и превышение допустимого для такого грузовика скоростного режима в повороте, заявил начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин.
Падение грузовика произошло в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТКв Москве. Из-за аварии пришлось остановить движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра. В Госавтоинспекции уточнили, что с разворотной эстакады упала машина «КАМАЗ-миксер». Водитель двигался в сторону области и не справился с управлением.
«Водитель «КАМАЗа» в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», – передает сообщение «Комсомольская правда».
По словам начальника ситуационного Центра ЦОДД Москвы Александра Евсина, водитель бетономешалки не превышал общий скоростной режим, грузовик перевернулся через отбойник из-за высокого центра тяжести.
«Водитель превышал установленный общий скоростной режим? Нет, скорость у него была допустимая. Для обычной машины. Но, как показало дальнейшее развитие событий, не для загруженной бетономешалки! КамАЗ пошел в дугу на поворот, далее возникла центробежная сила. Ускорение небольшое, зато масса огромная, возникшая сила не дала нормально вписаться в поворот, его буквально потащило на внешнюю сторону по направлению действия вектора центробежной силы, а переворот через отбойник произошел из-за бокового столкновения и высокого центра тяжести. Причиной ДТП я бы назвал – неумение водителя работать на таких специализированных машинах, превышение допустимого для такой машины скоростного режима в повороте, непонимание такого рода опасности – налицо полное непонимание принципов управления тяжелой машиной с высоким центром тяжести, да еще тяжелым текучим грузом», – написал Евсин в Facebook.
Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением
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В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны.
«Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар.
Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник.
Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт.
В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.
Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт.
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В Польше испугались падения ракет «Искандер» на один из городов Европы
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Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений России и Белоруссии «Запад – 2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов.
Польский дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности, передает РИА «Новости».
«Они думают о климате, новых источниках энергии, о какой-то зеленой революции. Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой», – заявил Ващиковский в беседе с порталом wPolityce.
Политик выразил опасения по поводу российских военных учений «Запад – 2021», которые якобы «имеют агрессивный характер», а не подразумевают отработку отражения нападения со стороны Польши. «Россияне уже не раз отрабатывали такие действия, а ответ на эту «польскую угрозу» предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве. Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер», – утверждает дипломат.
Ващиковский также заявил о деятельности «агентов Москвы» на территории Евросоюза, которые «стараются снять российскую тему с повестки дня». Он заключил, что Европе следует требовать сохранения отношений с США, поскольку Москва «будет стараться прощупать крепость отношений западных стран».
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия якобы должна предоставить данные о военных учениях «Запад – 2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в связи с учениями «Запад – 2021» призвала Россию и Белоруссию действовать предсказуемо и прозрачно, чтобы снизить риски инцидентов на границах альянса.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила создать ПВО для «сдерживания России». В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Ранее в ЕК призывали создать единую с Украиной систему ПРО.
Напомним, совместные стратегические учения «Запад – 2021» пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Россия и Белоруссия неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.
Правительство расширило список востребованных профессий в России
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Премьер-министр России Михаил Мишустин обновил перечень профессий и специальностей, наиболее востребованных в экономике страны для модернизации и технологического развития. В список попали графический дизайнер и воспитатель.
В перечень вошли 55 специальностей и 35 профессий, в том числе: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Также в этот список попали такие профессии, как графический дизайнер, дефектоскопист, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, мастер растениеводства, мастер общестроительных работ, лепщик-модельщик архитектурных деталей, передает РИА «Новости».
Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.
Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.
Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о программе переобучения для желающих сменить профессию россиян.
«План трансформации Украины» в США сочли выходкой Зеленского
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Решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации Украины американским экспертам удивило украинцев, написала обозреватель Мелинда Харинг в статье для журнала National Interest.
Публицист отметила, что советник президента Украины Тимофей Милованов впервые продемонстрировал информацию на трех слайдах с текстами о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте, передает РИА «Новости».
Автор статьи назвала странным тот факт, что для оглашения этих данных украинские власти сделали выбор в пользу западных коллег, а не соотечественников.
«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», – обратила внимание Харинг.
Также обозреватель посчитала неуместным действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну.
«Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие», – заключила автор.
Напомним, Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским?
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Захарова пожаловалась на получение угроз от сторонников Навального
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что после публикации о ней на ресурсах Алексея Навального, содержавшей недостоверные данные, начала получать от сторонников блогера угрозы.
«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня (они же любят на личности переходить), у них фактуры не было. Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули. <…> Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать», – приводит ТАСС слова Захарова, сказанные официальным представителем МИД России в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла схему финансирования проектов Навального через иностранные посольства.
Япония анонсировала встречу глав МИД G7 с участием России и Китая
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Министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют на следующей неделе провести встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.
«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи (G7) на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии. По версии Мотэги, консультации могут пройти уже 8 сентября.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай сделать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. После этого запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики. После вывода войск из Афганистана президент США Джо Байден призвал сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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В МИД оценили намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле
США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России».
«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Напомним, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*»(запрещено в России).
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