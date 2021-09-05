Пропавшего без вести российского актера нашли погибшим

Актера кемеровского театра для детей и молодежи 25-летнего Максима Герцева, который пропал без вести 3 сентября, нашли погибшим, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Информации об обстоятельствах гибели артиста пока нет. Герцев 3 сентября уехал на автомобиле Nissan Ade темно-зеленого цвета и больше на связь с родственниками он не выходил, передает РИА «Новости».

По словам директора Театра для детей и молодежи Григория Забавина, Герцев уволился из учреждения в июне, так как понял, что это не его профессия. При этом до этого артист уже уходил из театра несколько раз, передает Рен ТВ.

«В июне этого года, поняв, что это не совсем его профессия, – и, может быть даже, это решение было верным действительно, – решил чего-то другого в жизни искать», – отметил Забавин.

По его словам, с июня видел погибшего только раз и не знает, что с ним произошло. Он отметил, что в театре отношение к нему было хорошее, мужчина был очень ответственным.

«Я подозреваю, что какой-то кризис, возможно... <...> Наверное, может быть, на какой-то эмоциональной сфере, конечно, он такой... неладный. Слово «неприкаянный», пожалуй, самое точное», – добавил Забавин.

25-летний актер 3 сентября ушел из дома и пропал. К поискам Герцева подключили полицейских, волонтеров и друзей.

Актер играл в кемеровском театре в нескольких спектаклях: «Доктор Айболит и его звери», «Портрет Дориана Грея», «Пьяные».

Ранее актер и режиссер Артур Диланян скончался прямо во время спектакля на сцене.