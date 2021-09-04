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Талибы на востоке Афганистана запретили безбородым вступать в движение
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Восточная военная комиссия «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) ввела запрет на вступление для бывших военных, полицейских и членов ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России).
В заявлении дворца губернатора провинции Нангархар также сообщается, что комиссия запретила вхождение в движение «Талибан» для людей, не носящих бороду, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу талибы с помощью слезоточивого газа разогнали протестную акцию женщин на улицах Кабула и избили одну из активисток.
Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
«Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости».
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле.
Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан.
В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан».
Число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане выросло до 17
Минимум 17 человек погибли в Кабуле при стрельбе боевиков «Талибана» (запрещенное в России движение, признано террористическим) в воздух, сообщил источник в больнице скорой помощи.
На данный момент число погибших – 17, при этом пострадал 41 человек, сообщил собеседник РИА «Новости».
Талибы на фоне опасений жителей сообщили, что по распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба у стреляющих в воздух боевиков будут отбирать оружие, а виновных привлекут к ответственности.
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.
Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах. После этого стало известно о четырех погибших в результате стрельбы в воздух.
Эвакуированных в США афганцев заподозрили в связях с террористами
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Американские власти опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов, сообщили источники телекомпании NBC.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, примерно из 30 тыс. эвакуированных в США граждан Афганистана дополнительным проверкам были подвергнуты около 10 тыс. человек. По результатам проведенных проверок 100 человек были помечены как потенциально представляющие угрозу из-за связей с террористическими группировками или радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Из них двое будут направлены в непризнанное Косово для повторного прохождения проверок, передает ТАСС.
При этом источники телеканала утверждают, что власти Соединенных Штатов принимают все меры предосторожности, чтобы не допустить нахождения в США людей, о которых имеется компрометирующая информация.
В среду президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек.
Напомним также, в конце августа глава МИД России Сергей Лавров призывал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов. 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. В администрации Байдена отвергли предположение о возможности терактов в США.
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США и Германия созвали многостороннюю онлайн-встречу по Афганистану
Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни намерены провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в предстоящее воскресенье он поедет в Доху, где у него запланированы встречи с представителями руководства Катара. После этого он отправится в Германию, где встретится с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает ТАСС.
«И мы проведем министерскую встречу по Афганистану с ним очно, а потом виртуально с другими партнерами, в числе которых более 20 стран», – сказал он.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с выводом ВС США из Афганистана наглядно показала неспособность НАТО к координации.
Напомним, 26 августа глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о «конкретной террористической угрозе» в Афганистане. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. Между тем еще 21 августа Меркель утверждала, что острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет. В свою очередь экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО.
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Талибы заявили о захвате стратегически важного района в провинции Панджшер
Стратегически важный район провинции Панджшер Хиндж взят движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель талибов Билал Карими.
«Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар», – цитирует Карими РИА «Новости».
Сейчас талибы установили контроль над четырьмя районами провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Движение продвигается к центру провинции.
Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.
Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.
Талибов обвинили в использовании мирных жителей для очищения минных полей
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) закрыло доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и использует мирных жителей для обезвреживания мин, заявил вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех.
«Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер... используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям», – заявил Салех, передает РИА «Новости».
Также талибы блокируют работу сотовой связи в регионе. Он обратился к ООН с призывом обратить на преступления талибов.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Госдеп раскрыл тему министерской встречи по Афганистану
На предстоящей министерской встрече по Афганистану с участием США и ФРГ планируется обсудить требования к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) о соблюдении прав человека и борьбе с терроризмом, сообщил и. о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон.
«Я бы ожидал, что будут обсуждать многие из тем <…>, которые затрагивали в последние пару недель, внимание будет сосредоточено на обязательствах «Талибана» и на том, что мы ожидаем от них в то время, когда они начинают предпринимать попытки руководить Афганистаном. В первую очередь, я бы сказал, внимание сосредоточат на вопросах, касающихся свободы передвижения, борьбы с терроризмом и обязательств соблюдать основные права человека в стране», – приводит слова Томпсона ТАСС.
Томпсон пояснил, что на данный момент не может с уверенностью сказать, примут ли участники встречи итоговое заявление.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США и Германия в ближайшие дни намерены провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ситуация с выводом ВС США из Афганистана наглядно показала неспособность США и НАТО к планированию и координации своих действий. В свою очередь экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО.
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Талибы начали праздновать захват Панджшера
Талибы (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан») в Кабуле после сообщений о захвате провинции Панджшер начали отмечать это событие со стрельбой, также празднования заметили и в других афганских городах.
«Жителям Кабула не следует беспокоиться. Ведется стрельба в воздух. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер», – цитирует заместителя главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадуллу Васика РИА «Новости».
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.
Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Бывший вице-президент Афганистана Салех опроверг взятие Панджшера талибами
Экс - вице-президент Афганистана Амрулла Салех, заявил, что остается в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер, и никуда из страны не уезжал. «Талибан» (запрещен в РФ), по его словам, не взял контроль над провинцией.
«В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами», – отметил Салех в аудиообращении BBC, передает ТАСС.
По его словам, силы сопротивления «находятся в непростом положении», однако талибам не удалось добиться «какого-либо существенного перевеса» на поле боя. «У талибов, равно как и у нас, есть потери», – добавил политик, обращение которого в своем Twitter опубликовала журналистка телеканала BBC World News Ялда Хаким.
Близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции заявил, что сообщения о взятии талибами Панджшера являются слухами, которые распространяют боевики для «запугивания населения». «Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать», – указал источник.
Ранее представитель движения Талибан (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер, источник во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
До этого стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан. В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Эксперт рассказал о стратегии экономической экспансии Китая в Афганистан
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Усиление экономических связей Китая и Афганистана будет выгодно Пекину, который получит доступ к богатым природным ресурсам страны, но Россия тоже предложит свою повестку Кабулу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он отреагировал на планы «Талибана» сделать Китай основным международным партнером Афганистана.
«Партнерство «Талибана» (радикальное движение, запрещенное в РФ) и Китая может быть достаточно тесным. Но оно будет создаваться непросто, потому что КНР тяжело выстраивает отношения с другими государствами. Почти во всех странах Юго-Восточной и Центральной Азии, где китайцы усиливают свое присутствие, Китай плохо воспринимается широкими массами населения. Зато китайским лидерам, как правило, безразлична политическая система и внутренняя политика партнеров, они ориентируются на элиты и находят с ними общий язык», – говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
По его прогнозу, при талибах Афганистан установит взаимовыгодные отношения с Пекином, которому эти связи будут даже более выгодны. «Китай будет продавать свою дипломатическую поддержку за счет большего доступа к природным ресурсам Афганистана. Но Пекин точно не обеспечит процветание Кабулу в силу множества причин, главная из которых заключается в разных государственных моделях: суперцентрализованный Китай плохо стыкуется с довольно анархичным Афганистаном», – пояснил политолог.
По прогнозу эксперта «Валдая», многим странам не понравится китайская экспансия в Афганистан. Главными недовольными будут частные компании США, Пакистана и Ирана. Они сами присматривались к афганским природным ресурсам, особенно к редкоземельным металлам. «Китаю удалось выработать такой стиль общения, при котором страна обменивает свои огромные валютные резервы на реальные минеральные ресурсы и контроль инфраструктуры», – прогнозирует собеседник.
Россия в ответ может тиражировать в Афганистане свою политику, которая проводится по отношению к Киргизии и Таджикистану, но с учетом местной специфики. «Москва принимает экономическое усиление Китая в этих государствах, но пытается поддерживать дипломатические и политические отношения. Россия попытается вовлечь Афганистан как минимум в зону свободной торговли. Какая-то позитивная повестка обязательно будет. У российской дипломатии уже возник способ сосуществования с усиливающимся Китаем как раз на примере Центральной Азии», – подчеркнул Ткаченко.
Ранее представитель радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид назвал Китай основным международным партнером Афганистана. По его словам, именно Пекин «представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее». Высокопоставленный талиб похвалил китайский проект «Один пояс, один путь», отметив, что он «послужит возрождению древнего Шелкового пути», и выразил надежду на помощь КНР в восстановлении афганской горнодобывающей промышленности. «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира», – подчеркнул Муджахид.
«Китай – лидер по уровню экономической вовлеченности в Афганистан. Речь идет об обширной торговле, различных инвестиционных проектах, прежде всего в горнодобывающих секторах экономики», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт согласен с тезисом о прагматичном выстраивании Китаем экономических проектов. Пекин может занять нишу, которую до последнего занимал в Афганистане Запад. После прихода к власти талибов Германия тут же заморозила экономическую помощь Кабулу. Берлин ежегодно выделял стране по 430 млн евро, а на этот год было заложено 250 млн. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель предлагал использовать гумпомощь как рычаг давления на Афганистан, что вряд ли понравится «Талибану».
«Бюджет Афганистана почти на 80% складывается из внешней помощи, поэтому около половины 37-миллионного населения нуждается в поддержке. Если Запад прекратит свои экономические и гуманитарные программы, то Афганистану грозит гуманитарная катастрофа», – предупредил Кортунов.
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Высланный из Германии насильник вернулся в страну как беженец из Афганистана
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Высланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали, сообщил Spiegel.
Сардар Мухаммед М. прибыл вместе с беженцами по «воздушному мосту» из Кабула 24 августа через Ташкент в ФРГ, в настоящее время он находится в тюрьме Франкфурта – мужчина был задержан в аэропорту и сразу отправлен в заключение, пишет Spiegel, передает РИА «Новости».
Афганец был осужден в 2012 году в Мюнхене, приговорен к восьми годам и трем месяцам заключения за сексуальное насилие над собственным ребенком. В 2019 году его экстрадировали из Германии обратно в Афганистан. Пока что экстрадиция его на родину прекращена, так что насильнику придется отбывать наказание в Германии.
«Тот факт, что именно М. удалось это (вернуться. – прим. ВЗГЛЯД) с государственной помощью, пока федеральное правительство не может помочь тысячам людей, делает провал эвакуации особенно горьким. Это демонстрирует, насколько хаотично было в дни, когда Кабул достался «Талибану» (движение признано террористической организацией и запрещено в России. – прим. ВЗГЛЯД), и как мало еще обращают внимание на то, кто именно садится в самолет», – пишет Spiegel.
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
После празднований талибов захвата Панджшера погибли четыре человека
После инцидентов со стрельбой в Афганистане, которую произвели боевики «Талибана» (движение запрещено в России и признано террористическим) погибли четыре человека, сообщил источник в медицинских кругах.
«Четыре человека погибли, и семь пострадали в результате выстрелов в воздух вчера поздно вечером», – сказал собеседник РИА «Новости».
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.
Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах.
Стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан
Объявивший себя и.о. главы Афганистана экс-вице-президент страны Амрулла Салех отправился из провинции Панджшер в Таджикистан, сообщил источник в Кабуле.
«Ситуация в Панджшере довольно непростая. Талибы (движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим – прим. ВЗГЛЯД) держат осаду региона с четырех сторон, блокируют доступ провинции к интернету, электричеству и телефонной связи. Салех минувшей ночью покинул Панджшер и направился в Таджикистан», – сказал собеседник ТАСС.
По расчетам источника, Салех уже должен был попасть в Таджикистан.
Ранее в пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Захарова: Ситуация в Афганистане показала неспособность НАТО к координации
Ситуация с выводом военнослужащих США из Кабула наглядно показала неспособность ни НАТО, ни США эффективно планировать и координировать свои действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия. Более того, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы», – написала она в своем Facebook.
По ее словам, видеокадры самоунижения «непобедимой машины», облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчетов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка
Казалось бы, сейчас самое время для НАТО провести работу над ошибками, подчеркнула она.
«Но, как говорится, они не такие. Что делает блок, застигнутый за собственной беспомощностью? Он спешно ищет информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от череды провалов и отвечает на вызовы времени... учениями», – подчеркнула Захарова, приведя список военных маневров, которые альянс планирует провести до конца этого года.
«Обратите внимание, как часто они проводятся в Прибалтике и других странах Восточной Европы. Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, Альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние России», – отметила она.
Кроме того, представитель дипведомства уточнила, что аппетиты НАТО растут.
«Несмотря на катастрофическую неэффективность в Афганистане, заявляется о новых планах – Й.Столтенберг еще в июне анонсировал увеличение присутствия НАТО в... Арктике. С горной местностью, пересеченной боевиками, не получилось, теперь ставка делается на покладистость льдин и белых медведей?» – задается она вопросом.
«Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали. Представляю, что будет в Арктике», – подчеркнула она.
«Брюссель может и дальше бесконечно говорить об угрозе из России и Китая, требовать соблюдения оборонной и финансовой дисциплины, запугивать мир «русскими хакерами» и «кремлевской пропагандой». Но жизнь, как говорится, жестко возвращает в реальность тех, кто от нее отрывается», – резюмировала она.
Ранее бывший вице-президент Афганистана Салех опроверг взятие Панджшера талибами
Кроме того, стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан. Также Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
В Госдепе рассказали об оставшихся в Афганистане американцах
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Большинство оставшихся в Афганистане американских граждан имеют двойное гражданство и проживающие в республике большие семьи, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы находимся в постоянном контакте с американцами, которые остаются в Афганистане и, возможно, все еще хотят уехать оттуда», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.
При этом, как утверждает дипломат, большая часть из тех, кто остался, – это те, у кого есть как американское, так и афганское гражданство, так что некоторые из них приняли решение не покидать родину.
«Большинство остающихся [в республике] американских граждан – это люди с двойным гражданством, для которых Афганистан – дом, у которых там живут члены их большой семьи. Так что не удивительно, что решение о том, уезжать или не уезжать из того места, которое они считают своим домом, для них является крайне болезненным», – отметил госсекретарь.
В среду президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
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