Студентов из Афганистана решили проверять с помощью спецслужб

Сведения о планирующих учиться в России студентах из Афганистана планируется проверять, чтобы убедиться в их реальных намерениях, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Нам важно, я имею в виду как стране, чтобы приехали люди, которые сюда едут, чтобы именно учиться, а не с разными другими задачами. Тут уже работа со стороны специальных служб, которые будут проверять, естественно, там профайлинг делать какой-то людей, которые приезжают. <...> Нам важно, [чтобы] человек поступил, он должен иметь возможность приехать и учиться», – заявил Примаков в интервью ТАСС.

Само Россотрудничество напрямую не будет заниматься вопросом вывоза решивших учиться в России студентов из Афганистана, но вопрос прорабатывается российской стороной.

«Насколько я знаю, прорабатывается как раз история с привозом этих студентов в Россию. Раньше это были еще и ковидные ограничения, карантинные. Но сейчас новые обстоятельства в связи с де факто сменой власти в Афганистане. Конечно, есть еще и аспект безопасности», – сказал Примаков.

Агентство будет передавать данные о студентах в МИД и Минобороны, которые составляют списки для вывозных рейсов.

«Информация о том, кто поступил [в университеты], их контакты, а эта информация есть у нас, эта информация есть у Министерства образования и науки, мы ее агрегируем, передаем ответственным ведомствам», – подвел итог глава Россотрудничества.

Напомним, афганская диаспор получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.