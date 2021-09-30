Псковский губернатор допустил введение локдауна В Финляндии будут прививать норок от коронавируса 30 сентября 2021, 18:31 Текст: Елена Мирошниченко

В Финляндии заводчики пушных зверей первыми в ЕС начнут вакцинировать норок от коронавируса, сообщается в распространенном заявлении Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR). «Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса», – сказала глава FIFUR Марья Тиура, передает ТАСС. Отмечается, что Финское агентство продуктов питания выдало разрешение на применение вакцины для норок, разработанной FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Вакцина FurcoVac является экспериментальным препаратом, соответствующим требованиям властей. Ее создали с целью предотвратить возможное распространение вируса на финских фермах. Вакцина была протестирована в университетской лаборатории и на одном из финских зверохозяйств. В Финляндии на данный момент не было зафиксировано ни одного случая коронавируса у пушных зверей. Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков». Ранее ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека. По этой причине в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, там также было уничтожено около миллиона животных. Более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавирусом у норок выявлены и в США. Позднее министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок и извинился перед фермерами. Из-за скандала с истреблением норок министр ушел в отставку.

Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer 30 сентября 2021, 00:27

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Свыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко. Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», сообщает ZN.ua. При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью». Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer. Иностранных болельщиков решили не допускать на ОИ в Пекине 29 сентября 2021, 21:39 Текст: Вера Басилая

Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая, иностранные болельщики допущены не будут, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее, приводит ТАСС сообщение МОК. Ранее стало известно, что невакцинированные спортсмены должны будут отбыть 21 день карантина после приезда в Пекин. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. YouTube будет удалять контент с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 29 сентября 2021, 20:48 Текст: Евгения Шестак

Видеосервис YouTube в рамках борьбы с дезинформацией будет удалять весь контент, который ставит под сомнение одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса, сообщил вице-президент YouTube Мэтт Халприн. «Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – цитирует РИА «Новости» Халприна. В компании отметили, что контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. По словам Халприна, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины – опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья. Отмечается, что новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от коронавируса. При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом, а также видео о личном опыте применения вакцин людьми. Ранее Следственный комитет России завершил расследование дела о ролике о владельца канала «Крамола» Антона Мысливца, в котором заявляется, что вакцины от коронавируса якобы приводят к смерти. Власти Москвы оценили возможность ужесточения коронавирусных ограничений 29 сентября 2021, 21:04 Текст: Евгения Шестак

Медицина в Москве готова к произошедшему росту заболеваемости COVID-19, о введении дополнительных ограничений говорить рано, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. «Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост [заболевших] есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова», – сказал он радиостанции «Эхо Москвы». Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов. В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется. Эксперт объяснил некорректность термина о «четвертой волне» коронавируса 29 сентября 2021, 19:37 Текст: Алексей Дегтярев

Рост числа заболевших коронавирусом, начавшийся в России с июня, является вторым за всю пандемию, термин о «четвертой волне» неверен, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «В этом году в начале июня начался рост, который продолжается. Классика жанра для волны – это ноль, подъем и ноль, а через ноль мы не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире, <...> это вытеснение одного доминирующего генотипа другим. Вот сейчас, по сути, вторая волна, «уханьский» штамм выдавлен полностью и доминирует индийский «дельта», – заявил Горелов в эфире «Говорит Москва», передает ТАСС. По его словам, изначальное представление о сезонном характере коронавируса не нашло подтверждений. Ход развития пандемии не соответствует сценариям сезонных болезней. «Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. <...> Ситуация, когда летом наблюдается 18-19 тысяч новых случаев ежедневно, это достаточно серьезная, напряженная ситуация», – подчеркнул эксперт. Эпидемиологический процесс непрерывен, хотя и имеет колебания в виде фаз роста, стабилизации и снижения заболеваемости. Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов. В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется. ТЦ «Авиапарк» в Москве пригрозили закрыть на 90 суток 30 сентября 2021, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Торговый центр «Авиапарк» в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. «В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре «Авиапарк» большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований» – передает ТАСС слова Романова. Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Напомним, во вторник ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима. Невакцинированных атлетов отправят на карантин на ОИ в Пекине 29 сентября 2021, 21:26 Текст: Вера Басилая

Спортсмены и участники Олимпийских игр-2022 в Пекине вакцинированные от коронавируса будут допущены в «пузырь» Олимпиады, а не прошедшие вакцинацию атлеты отправятся на карантин, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Невакцинированные атлеты должны будут по прибытии в Китай отбыть 21-дневный карантин, те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации, будут рассмотрены в отдельном порядке. «Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут приняты», – говорится в релизе МОК, передает РИА «Новости». Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. В России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 30 сентября 2021, 11:59

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3998, Санкт-Петербурге – 2077, Московской области – 1216. Всего в стране выявили 7 511 026 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 672 767 человек, из них 18 826 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 867 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 207 255 человек. Накануне, 28 сентября, в России выявили 22 430 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1458. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Москве пациентам с симптомами ОРВИ решили делать тесты на COVID-19 30 сентября 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. <...> Новые правила начнут действовать с 1 октября», – цитирует ТАСС Ракову. По словам заместителя мэра Москвы, экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции является быстрой диагностикой, которая позволяет за 10–20 минут с высокой долей вероятности диагностировать у пациента COVID-19. Ракова заверила, что такие тесты будут проходить не только те, кто болен ОРВИ, но и все проживающие с гражданином, в случае если тест покажет положительный результат. Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест, добавила она. Ранее председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко заявила, что в российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Герофарм» выпустила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» 30 сентября 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

Фармацевтическая компания «Герофарм» выпустила первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». «Фармацевтическая компания «Герофарм» выпустила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона», – говорится в сообщении разработчиков вакцины, передает ТАСС. В России проходит активная прививочная кампания. Россиянам доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт». Кроме того, Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс». Также в Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», документы будут направлены на экспертизу. В Кремле призвали регионы реагировать на растущую заболеваемость коронавирусом 30 сентября 2021, 13:25 Текст: Наталья Ануфриева

Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков отметил, что «некоторые регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя разные меры», и «мы видим, что идет волна, она нарастает», потому «регионам придется реагировать», передает РИА «Новости». «Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», – отметил он. Представитель Кремля указал также, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым, это диктует сегодняшняя реальность, хотя президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что «прививки носят добровольный, необязательный характер». Напомним, за последние сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американские военнослужащие подали в суд на главу Пентагона из-за обязательной вакцинации 30 сентября 2021, 12:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Двое американских военнослужащих подали в суд на министра обороны страны Ллойда Остина, требуя приостановки выполнения его распоряжения о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 в ВС США, сообщили американские СМИ. Как сообщила газета Stars and Stripes, истцы настаивают на освобождении от выполнения этого требования военнослужащих, которые ранее переболели COVID-19 и приобрели «естественный иммунитет» от инфекции, передает ТАСС. Помимо министра обороны в качестве ответчиков в поданном 17 августа в федеральный суд штата Колорадо исковом заявлении также фигурируют министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок. Истцами выступили сержант Сухопутных войск Дэн Роберт и сержант Корпуса морской пехоты Холли Мулвихилл. Они заявили, что представляют интересы и других переболевших военнослужащих и контрактников оборонного ведомства, которых теперь, по их словам, принуждают к прохождению вакцинации от коронавирусной инфекции. В исковом заявлении, с которым ознакомилась газета, также говорится, что «в соответствии с действующим воинским уставом, федеральными постановлениями и законодательством, а также Конституцией США министерство обороны не может принуждать» военнослужащих к вакцинации. На сегодня, по данным американского оборонного ведомства, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,2 млн военнослужащих. Прививочная кампания в ВС США, как отметила газета, заметно активизировалась после того, как 24 августа министр обороны отдал распоряжение о начале обязательной вакцинации. Он не уточнил сроков ее завершения, перепоручив это командованию видов войск. Всего, согласно предоставленным Пентагоном сведениям, в этом ведомстве было зарегистрировано более 372 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая гражданских служащих и контрактников. 244300 таких случаев зафиксировано среди военнослужащих, 58 из них умерли. Напомним, в феврале Пентагон сообщил, что из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса. Попова заявила о трехнедельном подъеме заболеваемости коронавирусом 30 сентября 2021, 14:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, а в последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. По ее словам, по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8%. «Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56», – сказала Попова. По ее словам, отсутствие значимой динамики наблюдается в 17 субъектах и некоторое – очень слабое, но это снижение – в 12 субъектах России. При этом, по словам Поповой, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, но самые высокие показатели – в группе лиц старше 65 лет. Напомним, ранее в четверг в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса за сутки. Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса 30 сентября 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

Темпы вакцинации от коронавируса в России несколько снизились за последний месяц, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. «За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились, это было связано с отпускным периодом, началом учебного года», – заявил Мурашко, передает РИА «Новости». В то же время министр указал, что среди медработников заболеваемость коронавирусом сократилась в разы. «Сегодня все сотрудники Минздрава, все практически имеют иммунитет против коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников более 72% уже вакцинированы, плюс еще люди, которые получили иммунитет в результате заболевания. Поэтому по результату уже статистики мы видим, что среди медицинских работников заболеваемость просто сократилась в разы, особенно это видно за последние два месяца», – сказал Мурашко. Он также отметил, что третья фаза испытаний вакцины «Спутник V» среди пожилых людей завершена. «Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «Гам-ковид-вак» или «Спутник V», она завершилась с участием пациентов старше шестидесяти лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины», – сказал министр, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет. Служебные машины саратовских чиновников решили закрепить за врачами 30 сентября 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил закрепить за участковыми врачами поликлиник служебные автомобили чиновников на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе. «В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, увеличением нагрузки на сотрудников здравоохранения по поручению губернатора Валерия Радаева принято решение укрепить медучреждения автотранспортом. Служебные машины правительства области, администраций районов будут закреплены за участковыми врачами поликлиник», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона в Telegram-канале. Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 88 772 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 306 за последние сутки. Скончались 2980 пациентов с COVID-19, выздоровели 80 915. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России напряженная ситуация с распространением коронавируса, число пациентов с COVID-19 выросло за две недели более чем на четверть. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД