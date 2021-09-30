МВД анонсировало изменение порядка выезда несовершеннолетних за рубеж В Счетной палате предложили ежегодно выплачивать к школе 20 тыс. рублей 30 сентября 2021, 09:03 Текст: Наталья Ануфриева

Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств материнского капитала, следует из отчета ведомства. В документе, подготовленном ведомством, говорится, что «в соответствии с поручением президента России единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счет средств МСК (материнского семейного капитала)», передает РИА «Новости». Согласно предварительной оценке, расходы федерального бюджета на эти цели могут достигнуть примерно 60 млрд рублей в год. Счетная палата подчеркнула, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тыс. рублей на мальчика и 23,8 тыс. рублей на девочку. Это эквивалентно 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Ранее президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту. В июле он подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Выплаты распространялись на семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. После президент заявил, что мер поддержки детей в России пока недостаточно. Также он предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы.

В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Касперская об аресте по делу о госизмене главы Group-IB: У него был редкий вид бизнеса 29 сентября 2021, 18:14

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арест Сачкова – значительное событие для всей российской IТ-индустрии, его компания – лидер в таком редком направлении, как расследование компьютерных преступлений», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Касперская. В среду в Москве основатель компании Group-IB Илья Сачков был взят под стражу по делу о госизмене. «Сачков сам плотно работал с правоохранительными органами. Но пока непонятно, какие претензии у силовиков возникли к фигуранту», – отметила президент компании Info Watch Наталья Касперская. По ее словам, Group-IB – чуть ли не единственная компания в России, которая занимается поиском криминала в компьютерных сетях. «Они совершенно точно лидеры в этом направлении. Это довольно редкий и сложный вид бизнеса», – добавила она. Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью. По мнению Волкова, Сачков непричастен к преступлениям. «У нас нет доступа к секретной информации, никто нам ее не предоставляет», – цитирует нового руководителя радио «Говорит Москва». Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предположил, что обвинения связаны с тем, что Сачков обслуживал и зарубежных клиентов, и российских. «Наверное, ему надо было разделять компании и самому определять, где находиться. Выйти за рубеж и сказать «здесь мы работаем на одних, а там на других», не получается. Здесь история международной сложности», – сказал Клименко в эфире радиостанции. Следствию необходимо разъяснить подозрения в отношении Сачкова, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, что «нет ничего хуже этого состава преступления», так как подобные дела, как правило, рассматриваются в закрытом режиме из-за содержащейся в материалах гостайны. «Но учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IТ-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», – цитирует Титова РИА «Новости». Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он также является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. По данным следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС вечером в среду источник в правоохранительных органах. По его словам, «работодателями» Сачкова могут быть спецслужбы сразу нескольких стран. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил он. Как уточняет собеседник агентства, Сачков помещен в изолятор временного содержания на Петровке. «Позже его отправят в СИЗО «Лефортово», где сначала поместят на карантин, а позже переведут в общую камеру. Ему подберут соседа, исходя из его характера и психологической совместимости», – рассказал он. Уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения, пишет «Лента.ру». Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Основатель Group-IB арестован по делу о госизмене 29 сентября 2021, 10:58

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2021 года», – сказала Романова РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий, передает ТАСС. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. Group-IB – один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, расследования высокотехнологичных преступлений, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в Сети со штаб-квартирой в Сингапуре. В Европе заявили об усталости от Грузии и от Саакашвили 29 сентября 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Европейские институты устали от тяжелой внутриполитической ситуации в Грузии, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, комментируя предстоящие в этой стране выборы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Грузии перед выборами «противостояние и насилие достигло очень опасного уровня», сказала депутат. Она отметила, что намерение экс-президента Михаила Саакашвили в день выборов вернуться из Киева в Тбилиси «не служит интересам Грузии, углубит политический кризис и нанесет вред демократическому имиджу Грузии». Этот имидж, по словам фон Крамон-Таубадель, в последнее время и так «серьезно пострадал» от неправильных решений правящей «Грузинской мечты». «У ЕС нет ни ресурса, ни желания работать по еще одному ненужному политическому кризису, который обязательно возникнет в случае возвращения Саакашвили. Об этом мы ему сказали. Такую же позицию разделяют другие институты Евросоюза», – заявила она. По ее словам, народ Грузии заслуживает «ответственных политиков» для «защиты интересов страны». Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19 29 сентября 2021, 15:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него. Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости». Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена. Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов. Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В военной части в Свердловской области погиб второй солдат-срочник за два дня 29 сентября 2021, 10:05

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что рядовой-срочник, по предварительным данным, якобы мог покончить с собой. Уточняется, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области, передает ТАСС. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что военнослужащий найден мертвым, он мог покончить с собой. По данному факту начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что рядовому было 19 лет, он являлся поваром, передает «Интерфакс». Есть предположение, что он совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием. Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться. Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза» 29 сентября 2021, 16:59

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. «На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог. Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября. В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией. Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС. МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство 29 сентября 2021, 21:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

С начала года гражданство России получили более 500 тыс. иностранцев, почти половина из запросивших – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны, заявила начальник миграционного управления МВД России Валентина Казакова. По ее словам, если динамика сохранится, то год по этому показателю будет рекордным. «Мы перейдем тот рубеж, который был в 2010 году: тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня в 2021 году мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», – цитирует РИА «Новости» Казакову. По ее словам, рост числа желающих получить российское гражданство в МВД наблюдают уже несколько лет, за ним обращаются и много соотечественников, проживающих за границей. Почти половина из запросивших российское гражданство – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны. Также среди желающих получить российское гражданство – граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана, уточнила Казакова. Ранее Казакова заявила, что в России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно. Она также уточнила, что находящиеся в России нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны. Зоолог порекомендовал «вести себя как дерево» при встрече с лисой в городе 29 сентября 2021, 18:19

Фото: Yui Mok/PA Images/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

При виде дикой лисы в городе следует уйти от контакта, не пытаясь поймать, приблизиться или потрогать животное, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, зоолог Илья Володин, комментируя обнаружение данного зверя на территории Сретенского монастыря в Москве. На территорию Сретенского монастыря в Москве забежала лиса, которую самостоятельно поймать священникам не удалось, поэтому они обратились в экстренные службы за помощью, передают «Известия». Ранее лисиц также видели в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», «Измайлово» и других зонах столицы. «Лисы в городе – это не нонсенс, а обычное явление, они в том числе и в Москве всегда были, просто новости об этом стали реже публиковаться, вот все и забыли. Это везде, это нормально для мегаполиса. У нас и кабаны живут», – говорит Володин. Он отмечает, что нередко данные животные заражены бешенством, а поэтому они могут представлять опасность для человека. В целом горожанам следует относиться к лисам в столице, как к любому другому дикому зверю. «Вести себя нужно с ними, как с диким зверем. Это не из зоопарка лисы. Соответственно, при виде животного следует уйти от контакта. Ни в коем случае не стоит лезть или как-то мешать ему, не нужно пытаться поймать, погладить или покормить. Вообще не подходить. Можно постоять вдалеке и посмотреть на лисицу, как она себя ведет и что делает. Не более того», – рекомендует зоолог. Он подчеркивает, что те лисы, которые заходят из леса в город, людей ни во что не ставят и не боятся их. Поэтому лучшая тактика в таком случае – «вести себя как дерево», без резких движений, не трогая зверя. Если же животное без какой-либо причины ведет себя странно и агрессивно, а также находится за пределами парка, леса или другого природного объекта, то следует сообщить об этом в экстренные службы, заключил специалист. В мае на территории детского сада в Москве нашли семейство лис. Сотрудники пожарно-спасательного столичного центра поймали животных и передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, после чего их пообещали отпустить в естественную среду обитания. СМИ: Основателя Group-IB обвинили в передаче за рубеж секретов в сфере кибербезопасности 29 сентября 2021, 18:09

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, по данным следствия, передавал данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности иностранным спецслужбам. «Следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности в России», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Сачков мог работать на спецслужбы нескольких стран, которые в интересах следствия не уточняются. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил источник. Сачков помещен в Москве в изолятор временного содержания на Петровке, 38, с ним проводятся следственные действия, позже его переведут в «Лефортово», поместят на карантин, после чего отправят в общую камеру. Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Сам Сачков вину не признает. Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД России. Определены самые популярные имена новорожденных в Москве 29 сентября 2021, 15:48

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Александр и Софья стали самыми популярными именами среди детей по итогам восьми месяцев 2021 года, рассказала исполняющая обязанности управления ЗАГС столицы Светлана Уханева. Уханева рассказала, что «самыми популярными именами для новорожденных в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года являются Александр и София или Софья», также в пятерку популярных мужских имен вошли Максим, Михаил, Марк, Артем, передает ТАСС. «Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются София (Софья), Анна, Мария, Алиса. В тренде исконно русские имена – среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав, Гордей, Серафим, Лука, Савва, а среди девочек – Есения, Злата», – добавила она. Отмечается, что предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019 года практически не менялись, и даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных. Но в то время многие родители, вдохновившись подвигом Юрия Гагарина, называли своих сыновей в честь него, имя Юрий было четвертым по популярности. Она также подчеркнула, что по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Тимофей, Арсений, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева, Аделина, Есения, Мия. Реже москвичи стали давать своим детям имена Анатолий, Антон, Аркадий, Архип, Борис, Валентин и Валентина, Валерий и Валерия. Кроме того, популярность потеряли имена Светлана, Лариса, Лидия, Людмила, Тамара и Наталья. «Среди необычных имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт», – добавила Уханева. Ранее сообщалось, что москвичи в 2021 году начали давать сыновьям имена, связанные с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а одному маленькому москвичу дали имя Байден. Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в Германии 29 сентября 2021, 16:14 Текст: Алина Назарова

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники. Ранее Шольца поздравила с победой его партии на выборах в Бундестаг действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало, передает РИА «Новости». Кроме того, лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что у Шольца лучшие шансы стать канцлером ФРГ. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным более чем из половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов. Мали предупредили о последствиях соглашения с ЧВК «Вагнера» 29 сентября 2021, 21:35 Текст: Евгения Шестак

Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнера», заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. «Вместо диверсификации партнерских отношений Мали останется лицом к лицу лишь с группой наемников. Для нас все очевидно, и мы считаем невозможным сосуществование с наемниками», – цитирует ТАСС Парли. По ее словам, Франция не отказывается от своих обязательств в Мали. Она напомнила, что на местах остаются тысячи солдат, которые «успешно ведут борьбу с террористами», и при этом Франция продолжает поставлять новую технику в Сахель для этих целей. Также Парли добавила, что слова, сказанные премьер-министром Мали Кокалла Майга на Генассамблее ООН в субботу, неприемлемы». «Обвинять Францию в том, что она бросила Мали сразу после гибели нашего солдата – это недостойно», – сказала она. Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами. Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам России в Африке. Эрдоган назвал Путина «дорогим другом» 29 сентября 2021, 14:18

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом. «Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС. Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган. Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. В МВД назвали число иностранцев в России 29 сентября 2021, 15:45

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. «Семь миллионов иностранцев всего в России – мигранты, которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных», – цитирует Казакову ТАСС. Она отметила, что мигрантов, которые пришли в МВД и встали на миграционный учет, не заденет истечение сроков разрешительных документов, которые заканчиваются 30 сентября. Таких иностранцев более 1 млн человек. Ранее в МВД сообщали, что число совершенных иностранными гражданами преступлений за восемь месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого.