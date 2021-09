Apple отложила внедрение инструментов борьбы с детской порнографией Высланный из Германии насильник вернулся в страну как беженец из Афганистана Княгиню Монако Шарлен экстренно госпитализировали в ЮАР 3 сентября 2021, 18:01

Фото: Nancy Kaszerman/Zuma/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Княгиня Монако Шарлен была экстренно госпитализирована в больницу южноафриканского города Дурбан, сейчас она находится под присмотром врачей в стабильном состоянии, сообщила местная газета The Sunday Times со ссылкой на Фонд княгини Монако Шарлен. «Княгиня была доставлена в больницу на машине скорой помощи поздним вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией уха, носа и горла, которая была диагностирована в мае», – говорится в заявлении фонда, передает ТАСС. В нем подчеркивается, что Шарлен находится под присмотром врачей, а ее состояние стабильно. В середине августа Шарлен перенесла в одной из больниц Дурбана многочасовую операцию из-за инфекции уха, носа и горла. Местные СМИ передавали, что княгиня должна была пройти в ближайшие дни еще одну послеоперационную процедуру, однако неожиданно для всех 1 сентября упала в обморок и была вновь помещена в больницу. По некоторым данным, инфекция могла быть занесена в начале года, когда Шарлен перенесла в Европе операцию в связи с зубными имплантами. Князь Монако Альбер II с детьми уже дважды минувшим летом посещал супругу в ЮАР. В последний раз они прилетали после проведенной в августе операции. У пары, которая сочеталась браком в 2011 году, двое детей. Шарлен, родившаяся на территории современной Зимбабве, находится в ЮАР с мая. Она прибыла для участия в благотворительных акциях организации по защите носорогов. Княгиня Монако – урожденная Шарлин Линетт Уиттсток, супруга Альбера II, князя Монако. Профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.

Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США 2 сентября 2021, 22:33

Фото: Мария Захарова/Telegram

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение конгрессменов США подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу «Легкая черепно-мозговая травма». В Telegram она сообщила, что «Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Книгу издал «американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены Конгресса». «Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – заявила Захарова. Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров. А пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова назвали дикарем за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ракета украинского подрядчика НАСА взорвалась после запуска 3 сентября 2021, 06:49

Фото: KVUE/Youtube

Текст: Антон Антонов

Ракета-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace, выбранной НАСА для доставки аппаратуры на Луну, взорвалась во время первого тестового запуска в США. Компанией Firefly Aerospace с 2017 года владеет украинский бизнесмен Максим Поляков. Запуск состоялся в 21.59 (04.59 3 сентября мск) с площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Примерно через две с половиной минуты после старта ракета взорвалась. Firefly Aerospace сообщила, что Alpha «испытала аномалию во время работы первой ступени», передает ТАСС. Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту 93 кг груза. В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно. Напомним, в 2014 году Томас Маркусик основал Firefly Space Systems. Компания обанкротилась и в 2017 году ее купил украинский бизнесмен Максим Поляков. Компанию переименовали в Firefly Aerospace, Маркусик занимает в ней пост гендиректора. В 2021 году НАСА предоставило Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований. Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией после «врбетицкой размолвки» 2 сентября 2021, 19:56

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания», заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. «После врбетицкой размолвки наши отношения с России находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной, [как] Россия, отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», – цитирует ТАСС министра. Ухудшение российско-чешских отношений, по словам главы МИД, происходит как минимум с 2014 года. На них серьезно повлиял инцидент во Врбетице. «Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]», – считает Кулганек. Министр надеется, что в республике не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. «Уверен, что сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами – в наших [кровных] интересах. В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник Генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали скорее [более] радикальный подход [к отношениям с РФ]. Надеюсь и поэтому, что [в Чехии] не будет открываться дискуссия о закрытии нашего посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство просто практическая необходимость», – подчеркнул министр. Кулганек поддержал действия чешских властей по отношению к России в связи с инцидентом во Врбетице. Впервые в современной истории, как подчеркнул он, удалось привести в паритетное соответствие числа сотрудников российского посольства в Праге с количеством служащих дипломатического представительства республики в Москве. На этом шаге давно настаивали чешские спецслужбы и ряд политиков. Глава МИД высказался за минимальное влияние политики на экономические отношения и культурные связи с РФ. Россия является для Чехии значимым торговым партнером, откуда в республику поступает стратегическое энергетическое сырье. Многие чешские предприятия локализировали производство на российской территории, напомнил он. «Новое выстраивание отношений с Россией будет длительным процессом. Будущие [чешские] правительства, [которые будут формироваться после предстоящих в октябре в Чехии выборов в нижнюю палату национального парламента], должны были бы попробовать это [выстроить отношения с РФ] и вести переговоры [с российской стороной], однако [их] результат нельзя предсказать…», – утверждает Кулганек. Ранее глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников. Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади». Путин высказался о возможном уходе Лаврова и Шойгу на работу в Госдуму 3 сентября 2021, 11:39

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. «Они на своем месте, хорошо работают», – отметил он. «Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», – признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС. «Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Владимир Путин оценил пятерку «Единой России». Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина. В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой». В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу 3 сентября 2021, 11:54

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Лексина

«Европейцы не пойдут на подписание прямых газовых контрактов о транзите с Украиной, потому что она непредсказуемый игрок. Это абсурд», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что «лучшая гарантия транзита газа – не контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями». «Витренко намекает на перенос точки приемки газа на российско-украинскую границу. В таком случае европейские компании за какие-то деньги купят газ у Газпрома, он дойдет до украинской границы, а затем уже Украина будет подписывать контракт не с Газпромом, а с европейскими компаниями на поставки газа», – предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Однако европейцы никогда не пойдут на подписание таких контрактов с Украиной. Они прекрасно понимают, что газотранспортная система Украины довольно старая, их трубам по 30-40 лет, а Киев – непредсказуемый игрок, постоянно завышающий тарифы и политизирующий вопрос транзита. По сути, Украина токсична для бизнеса», – указал эксперт. «Поэтому вряд ли кто-то из европейских компаний захочет заниматься подобного рода транзитом газа через Украину. Ни одна здравомыслящая компания в Европе на это не пойдет. Более того, идея Витренко звучит как бред на фоне заявления Зеленского о том, что российский газ – «самый грязный в мире». И практически сразу после этого Витренко рассуждает о транзите нашего газа. Это абсурд», – констатировал Юшков. «В целом же смысл подобных заявлений сводится к тому, чтобы лишний раз представить Россию как сторону, не готовую идти на диалог с Украиной по газовому вопросу, а Газпром – неконструктивным партнером. Их основная задача – показать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, а значит, Европа должна ввести санкции против «Северного потока – 2», – заключил эксперт. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – это не новый контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями. Поэтому Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – сказал глава Нафтогаза. При этом он подчеркнул, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чехия указала на нежелание Польши и Прибалтики рвать отношения с Россией 2 сентября 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

Сейчас с Россией невозможно «не иметь» отношений, их сохраняют даже Польша и прибалтийские страны, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Кулганек указал, что «ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер», чем отношения России и Чехии. Кроме того, на невозможность «не иметь» отношений с Москвой указывают саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель, сказал глава МИД Чехии. При этом он считает, что Чехия «отреагировала» на ситуацию вокруг инцидента во Врбетице «как суверенная и уверенная в себе страна», «решительно, но ни в коем случае не истерично», передает РИА «Новости». Напомним, Кулганек заявил, что российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия безосновательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. МИД объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной 3 сентября 2021, 15:35

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили в пресс-службе МИД России, объясняя прекращение деятельности данной группы. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением», – говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину. При этом МИД напомнил, что за семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники. «Украинские власти и их западные покровители … стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер. Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в ведомстве. В связи с этим Москве стало очевидным, что деятельность группы ОБСЕ «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно». Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» сохранения транзита 3 сентября 2021, 00:57

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в США. По его словам, «Нафтогаз» «не против продлить» транзитный контракт с Газпромом «и на десять лет», но не считает это «главной задачей» или «самой лучшей гарантией». По мнению украинской стороны, «лучшая гарантия – это как раз контракты с европейскими компаниями». Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1». По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами – это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока – 2», так как при нарушении контракта Киев сможет обратиться в европейские суды. Витренко полагает, что компании Европы не будут нарушать контракты. Он отметил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США, но указал, что эти гарантии не закреплены на бумаге. При этом Витренко сказал, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2» 2 сентября 2021, 20:43

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

США все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме. Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон». «Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст. Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным». В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2». Путин объявил о масштабном обновлении почтовой сети России 3 сентября 2021, 10:55

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, включающее расширение функционала отделений почты, будет запущено в ближайшее время, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Из 2,5 тыс. почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах. Из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления», – отметил глава государства. Путин напомнил, что ранее поддержал предложение партии «Единая Россия» модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью граждане могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства. «Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии», – приводит слова Путина ТАСС. На Украине оштрафовали телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды» 2 сентября 2021, 19:40 Текст: Елена Мирошниченко

Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды», а также решил направить иск в суд об аннулировании лицензии телеканала. «Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал «НАШ», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости». Сообщается, что штраф наложен за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Другой эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев. Телеканал должен выплатить в государственный бюджет штраф 119,5 тыс. гривен (4,4 тыс. долларов). Также регулятором были наложены санкции на компанию «Макси ТВ», которая ретранслировала указанные эфиры телеканала «Наш». Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тыс. гривен (8,8 тыс. долларов). Ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер», это связано с показом советских фильмов, в частности «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница». Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной 3 сентября 2021, 13:20

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». «Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости». На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС. Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства. Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского. «Талибан» понес большие потери в Панджшере 3 сентября 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери. Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии. По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери. На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления. В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван. Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан. Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар. Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях. Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления. Греф: Россия к 2050 году потеряет больше половины производства нефти и газа 3 сентября 2021, 09:34

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдется миру в 140 трлн долларов, или 3% мирового ВВП ежегодно, а падение энергетического экспорта России к этому моменту может составить около 200 млрд долларов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ. По слова Грефа, согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников. «Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода – это падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году, к 2050 году – на 192 млрд долларов. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%», – сказал он, передает ТАСС. По мнению Грефа, последствия для бюджета России и доходов населения при сценарии достижения мировой углеродной нейтральности к 2050 году также будут ощутимыми. «Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, могут упасть на 14% и примерно 5 трлн рублей составят потери бюджета Российской Федерации к 2035 году», – отметил он. Глава Сбербанка подчеркнул, что последствия от энергоперехода коснутся не только энергетиков и отраслей экономики, это повлияет на каждого человека, на повседневную жизнь. «Мы должны будем более быстро внедрять все, что касается экономии энергоресурса – система умного дома, отопление и т. д. Мы должны поменять свое поведение, должны задуматься о том, что есть дополнительный стимул, чтобы строить скоростные железные дороги, потому что авиационные выбросы очень велики», – отметил он. Резюмируя подсчеты Сбербанка, Греф назвал шесть основных рисков от энергоперехода к 2050 году: падение экспортной выручки, занятость, проблема моногородов, потенциальная утрата российского лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, проблемы энергокомпаний при отсутствии трансформации и их возможное банкротство. Греф также сообщил, что Сбербанк направил свой прогноз в Минэкономразвития. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Презентован проект Большого Северного морского пути 3 сентября 2021, 08:12

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Росатома Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума презентовал проект Большого Северного морского пути, который транспортно соединит страну от границы с Норвегией до границы с Северной Кореей. «Большой Северный морской путь от Мурманска до Владивостока играет важнейшую роль в обеспечении транспортной безопасности, связывает по морю европейскую часть России с Дальним Востоком. Это морской транспортный коридор, включающий территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации от морской государственной границы с Норвегией в Баренцевом море до морской государственной границы с Корейской Народной Демократической Республикой, включая акваторию Северного морского пути. Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества при реализации этого проекта как с российскими партнерами, так и с зарубежными коллегами», – передает РИА «Новости» слова Лихачева. Для реализации проекта Росатом и Минвостокразвития России на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при развитии Большого Северного морского пути в целях обеспечения устойчивого роста экспортного, каботажного и транзитного грузопотока. «Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти на сумму грузопотоков по Большому Северному морскому пути до 250 млн тонн», – сказал Лихачев. На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется до уровня 150 млн тонн, из которых 30 млн – транзитные грузы. Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года по Севморпути перевезено 33 млн тонн грузов. В 2024 году планируется рост до 80 млн тонн. Ранее Росатом решил провести для школьников и студентов экспедицию на Северный полюс.