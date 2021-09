Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса В ЮАР оценили угрозу обнаруженного в стране нового штамма коронавируса 3 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Выявленный ЮАР новый штамм коронавируса C.1.2, не представляет собой повышенной опасности для населения страны, заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла. «Наши ученые пришли к выводу, что штамм C.1.2 не представляет сейчас угрозу. Штамм уже присутствует во всех девяти провинциях страны, однако в небольшом количестве. Пока нет причин дня беспокойства, однако специалисты внимательно отслеживают поведение нового варианта COVID-19», – передает слова главы южноафриканского ведомства ТАСС со ссылкой на новостной портал «Айуитнес». Сейчас среди всех новых случаев заболевания коронавирусом в ЮАР 3% приходится на штамм C.1.2. ЮАР находится на первом месте в Африке по числу инфицированных коронавирусом – 2 777 659, умерли 82 261 человек. В стране на текущий день сделано 13,1 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 6,3 млн человек или 10,8% населения ЮАР. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости». Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V». Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли. Инфекционист: Угроза смерти сохраняется и спустя полгода после перенесенного COVID-19 31 августа 2021, 16:40

Угроза смерти из-за вызванных COVID-19 осложнений сохраняется и после полугода после перенесенного заболевания, но именно в первые шесть месяцев после болезни такие риски наиболее высоки, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя соответствующее сообщение главы Минздрава. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение шести месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции риск смерти остается высоким, передает «Россия 24». Кроме того, в этот период у человека могут возникнуть осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, поэтому именно переболевшим COVID-19 гражданам просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию. «Высокие риски смерти связаны в первую очередь с нередким формированием осложненного течения самого заболевания, которое сохраняется в течение длительного периода времени. Называется он длительно протекающий COVID или постковидный синдром. Также у большого количества пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в средней тяжести и тяжелой форме, а особенно в критической, на фоне заболевания и проводимой агрессивной терапии нередко возникает большое количество побочных эффектов и осложнений», – говорит Коновалов. В совокупности заболевание может сформировать хроническую патологию сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и других систем организма, продолжает врач. В том числе COVID-19 нередко приводит к активации аутоиммунных заболеваний. Кроме того, болезнь может декомпенсировать уже имеющиеся у человека хронические заболевания, что нередко является причиной последующего летального исхода от, например, декомпенсации работы сердечно-сосудистой системы. «И конечно, через полгода эта угроза смерти не проходит, но отслеживание с конкретной привязкой по времени летальности у людей не от коронавирусной инфекции, а от других причин, собственно, статистически отслеживается. То есть ведется эпидемиологическая расшифровка причин повышения смертности в ближайшие полгода, ассоциированая с фактом перенесенного COVID-19. Соответственно, угроза сохраняется и после полугода, но именно в ближайший период на фоне восстановления от ковида такие риски наиболее высоки», – рассказывает специалист. Для того, чтобы снизить риски смерти после перенесенного заболевания, продолжает инфекционист, необходимо проводить программу реабилитации пациентов, которая отражена в клинических и методических рекомендациях. Для каждого пациента она индивидуальна, в зависимости от тех или иных проявлений перенесенной инфекции и особенностей организма конкретного человека. «В любом случае в ряде ситуаций даже при легком течении коронавирусной инфекции ряд симптомов может сохраняться в течение длительного периода времени (постковидный синдром). Поэтому в зависимости от превалирования тех или иных сохраняющихся симптомов, человек должен находиться под наблюдением конкретных специалистов: кардиолога, ревматолога, невролога и прочих», – заключил Коновалов. По данным на 31 августа в Москве за последние сутки смертность снизилась на 18%, дойдя до показателей начала марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в августе по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне.

Новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов, заявил главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко. «Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнется сразу три момента – грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», – передает его слова Ura.ru. Проценко отметил, что человечеству придется научиться существовать с COVID, как это, например, уже произошло с гриппом или другими инфекциями. «Единственный путь – это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», – добавил медик. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что в сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается. Ученые зафиксировали ускорение эволюции коронавируса 2 сентября 2021, 15:45

Биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Сообщается, что за год в мире появились четыре новых подвида коронавируса SARS-CoV-2, выделенные ВОЗ в группу с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern – вызывающие беспокойство): британский (альфа), южноафриканский (бета), бразильский (гамма) и индийский (дельта), передает РИА «Новости» со ссылкой на сервер препринтов medRxiv. Как отмечается, эти варианты распространяются легче и быстрее других, вызывают более тяжелое течение заболевания и менее восприимчивы к антителам, образовавшимся после предыдущей инфекции или вакцинации. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов VOC связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Ученые изучили генетические последовательности SARS-CoV-2 из общедоступной базы данных GISAID и оценили скорость эволюции вдоль ветвей филогенетического дерева коронавируса в рамках различных эволюционных моделей. В результате стало известно, что скорость эволюции SARS-CoV-2 значительно варьируется между вариантами, а появление новых вариантов во многом зависит от ее эпизодического увеличения. Исследователи пришли к выводу, что в отдельные периоды эта скорость становится в четыре раза выше фоновой филогенетической. В результате новые варианты возникают за несколько недель, а не за несколько месяцев, как можно было ожидать, исходя из общих темпов эволюции. Отмечается, что для накопления количества мутаций, необходимых для появления альфа-варианта, потребовалось 14 недель, а для бета-, гамма- и дельта-вариантов – 4, 17 и 6 недель соответственно. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации.

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», – рассказал он Ura.ru. Иммунолог подчеркнул, что за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией. Ранее главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов. В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ 1 сентября 2021, 17:26

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду, что ВОЗ в ближайшее время одобрит российскую вакцину «Спутник V». «Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», – сказал Сийярто в интервью ТАСС. Он добавил, что Еврокомиссия и некоторые западные страны и либеральные медиа пытаются политизировать процесс признания вакцин. «Это то, от чего мы [в Венгрии] совершенно отказались. Потому что для нас вакцины – это средство спасения жизней людей. И так как мы имели возможность купить «Спутник V», это обеспечило здоровье и жизнь миллиону венгров», – подчеркнул венгерский министр. Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран 31 августа 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС. Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. Терапевт назвала вызванные COVID-19 проблемы с алкоголем 1 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствиями заражения коронавирусом COVID-19. Уже давно известно, что коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений (аносмию), так и их искажение (паросмию) – их переживают более половины заболевших. Как правило, при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента большими группами, одна из таких групп – спиртные напитки. «Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного – ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», – сообщила Чернышова «Ридусу». Терапевт добавила, что при паросмии вместо привычного вкуса или

Произведенные в Индии дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доступны к сентябрю-октябрю, сообщило индийское издание Business Line. «Мы ожидаем, что произведенные в Индии дозы [препарата] будут доступны к сентябрю-октябрю», – приводит ТАСС слова представителя индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories (DRL). Представитель DRL уточнил, что к настоящему моменту компания получила 31,5 млн доз первого компонента и 41,5 млн доз второго компонента «Спутника V». «Мы работаем с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) над увеличением поставок», – добавил он. DRL подала в феврале заявку на ограниченное применение российской вакцины в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять «Спутник V». РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение этой вакцины началось в республике 14 мая. Напомним, в июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о нехватке производственных мощностей в России для удовлетворения всех зарубежных запросов на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». В связи с этим он отметил, что Россия налаживает и лицензирует производство «Спутника V» в странах, которые обладают соответствующей фармацевтической базой. В июле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале сотрудничества с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Предполагаемый объем производства российской вакцины «Спутник V» на мощностях SII в Индии в РФПИ оценили в более чем 300 млн доз ежегодно. Напомним, 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая. В том же месяце индийская компания DRL выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В середине июня в частной клинике в Нью-Дели началась ограниченная вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь и поставила крупную партию медикаментов. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. В Кремле сообщали о постоянном контакте с Индией по ситуации с коронавирусом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕС передал в Россию технические данные по COVID-сертификату 2 сентября 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии. «К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», – сказал представитель комиссии РИА «Новости». На данный момент к системе выдачи европейских сертификатов подключились Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция и Украина. Ранее в МИД России сообщили, что российская и британская стороны проводят переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Названы сроки выпуска вакцины «Спутник V» в Мексике 1 сентября 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

В конце текущего месяца или в начале октября в Мексике может начаться расфасовка российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил в интервью газете «Миленио» глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено. По его словам, три пробные партии расфасованные в Мексике вакцины были направлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России. Результаты их анализа будут известны уже в ближайшее время, передает ТАСС. «С этого момента Мексика начнет расфасовывать «Спутник V», и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина», – сказал Сентено. По его мнению, Мексика способна выпускать до 4 млн доз вакцины в месяц. Также Сентено уточнил, что основной целью видит заключение соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о производстве субстанции для изготовления препарата на территории республики. Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. «Вектор» решил полностью перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н» 2 сентября 2021, 08:41 Текст: Алина Назарова

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», поскольку это легче, но никак не повлияет на потребителя, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих. «ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», – сказала Непомнящих, передает РИА «Новости». В августе Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы. В России выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 1 сентября 2021, 11:38

За минувшие сутки в России выявили 18 368 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1312, Москве – 1229, Московской области – 543. Всего в стране выявили 6 937 333 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 199 379 человек, из них 18 325 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 014 человек. Накануне, 31 августа, в России выявили 17 813 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 555. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID 1 сентября 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин предлагал направить в Мексику врачей для лечения от коронавируса президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, об этом рассказал сам мексиканский лидер в своей книге «На середине пути». «Когда я заболел COVID-19, я получил среди многих проявлений солидарности от мексиканцев и друзей из других стран один телефонный звонок, который мне очень понравился, от президента России Владимира Путина, который, вопреки своей репутации жесткого человека, предложил мне с великодушной настойчивостью направить в Мексику группу врачей-специалистов для оказания мне помощи», – говорится в книге Обрадора, передает ТАСС со ссылкой на публикацию выдержек из произведения в мексиканских СМИ. По словам Обрадора, Путин в конце беседы сказал ему, что будет молиться о его здоровье. Напомним, Обрадор заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Анализ на наличие коронавирусной инфекции, мексиканский президент сдал 4 февраля, оказался отрицательным, после чего он вскоре вернулся к работе. Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью 2 сентября 2021, 21:44 Текст: Вера Басилая

Возможен подъем заболеваемости COVID-19 осенью, если население не будет привито. Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в России пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». «Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы… и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <…> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», – приводит ТАСС слова Поповой. Она подчеркнула, что коронавирус как респираторная инфекция также обеспечит себе рост. «Но опять же, если мы не будем привиты», — отметила глава Роспотребнадзора. При этом Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. «У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение», – подтвердила она. Кроме, того Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в России пока нет. «Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в России распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остается штамм «дельта», – уточнила Попова. Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.