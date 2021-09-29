Роспатент назвал десять лучших изобретений XXI века Умер актер мюзикла «Норд-Ост» Ябчаник Адвоката и экс-полицейского в Петербурге заподозрили в афере на 890 млн рублей 29 сентября 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге выявили аферу, которую, по версии следователей, провернули бывший полицейский и действующий адвокат, ущерб бюджету составил 890 млн рублей, сообщили в Следственном комитете. Экс-полицейский в Петербурге, ранее судимый за мошенничество, создал и руководил преступное сообщество, в него входил адвокат Адвокатской палаты региона, сообщается на сайте ведомства. «Соучастники, используя подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию, в дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС», – говорится в сообщении. Ущерб от действий подозреваемых составил свыше 890 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем». Также следователи выяснили, что фигуранты изготовили подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях на сумму 150 млрд рублей. В Петербурге и Москве проводятся более 60 обысков, в ходе них изымают документацию, электронные носители и другие предметы. Решается вопрос о задержании участников сообщества и избрании меры пресечения, а также предъявлении обвинения. С этим уголовным делом объединили несколько ранее возбужденных дел о неуплате налогов.

В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Школьники из Перми пожаловались на принуждение к намазу на физкультуре 28 сентября 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

Ученики в Перми пожаловались на учителя физкультуры, который, по их словам, заставлял читать намаз, дети сообщили об инциденте родителям, а те пожаловались директору. Один из учеников сообщил, что школьники в начале урока немного позанимались, потом им велели «молиться Аллаху», чтобы тот «дал нам здоровья», после чего все принялись молиться, передает 360. В департаменте образования города сообщили, что после жалобы родителей в школе началась проверка, представители горадминистрации связались с директором школы, чтобы прояснить ситуацию. «По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», – отметили в департаменте. Директору школы указали провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Глава учреждения назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в ситуации. Ранее в Хабаровске водитель автобуса высадил пассажиров ради намаза. Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России 28 сентября 2021, 15:31 Текст: Наталья Ануфриева

Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов. Нетесов заявил, что, в первую очередь, это «пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус». «Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм «дельта», – добавил он. Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают. «По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса «дельта» хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта «дельта». По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант «дельта» антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах, – пояснил вирусолог. Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет. «Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант «дельта» нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор. Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека. Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости». На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин анонсировал повышение пенсий 28 сентября 2021, 15:14

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Повышение пенсий в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов». «Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», – заверил Путин. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. В Германии попытались оправдать финансирование проектов Навального 29 сентября 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги связанным с Алексеем Навальным структурам, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. «Этот вопрос поднимался и комментировался публично по официальным каналам. Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности», – заявил директор третьего европейского департамента МИД России в интервью РИА «Новости». По словам дипломата, «Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер». В начале сентября в комиссии Госдумы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России призвали изучить опубликованные в Сети данные о финансировании экстремистов в России иностранными посольствами. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк. Как сообщила дипломат, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИД России уточнила, что большего всего подобных донатов шло через дипмиссии США и ФРГ, в процессе участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время антитеррористической операции 28 сентября 2021, 20:31

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

В Минске при исполнении погиб сотрудник КГБ, сообщили в белорусском ведомстве. «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», – говорится в сообщении на сайте КГБ. Уточняется, что ответным огнем преступник был уничтожен. «Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия», – сказано в сообщении. В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом 28 сентября 2021, 21:45 Текст: Елизавета Булкина

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии. «Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. Украинским силовикам разрешили стрелять без получения приказа 29 сентября 2021, 01:28

Фото: Gudak/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством, сообщили военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ. «Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения – в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», – приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel, передает ТАСС. На прошлой неделе Залужный в интервью «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом) заявил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. «Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <…>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо», – сказал он. При этом Залужный отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику. Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей». В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. Синоптики предсказали «репетицию зимы» 28 сентября 2021, 15:44

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Скоро в некоторых российских регионах начнутся мощные метели, это будет своего рода «репетиция зимы», заявили в центре «Фобос». В сообщении на сайте «Фобоса» говорится, что, например, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег. Также во вторник вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер – до 15–20 метров в секунду. Кроме того, могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров. Метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям. Между тем вечером 27 сентября в Белорецком районе Башкирии уже прошел сильный снегопад, стихия парализовала движение: автомобили и фуры не могли побороть рыхлый снег и образовавшуюся гололедицу, передает «Комсомольская правда». Видео с автодороги Абзаково – Белорецк опубликовали водители, оказавшиеся в западне. На кадрах записи видно, что десятки машин буксуют и едва сдвигаются с места, уходя в занос. Людям приходится руками толкать транспорт в гору. В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что гололедица возникла не только в Белорецком, но и в Учалинском и Абзелиловском районах: «При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными, без особой надобности воздержаться от поездок. Сцепление колес с дорожным покрытием сильно ухудшается, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, при неправильном выборе скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно». Также во вторник в Челябинской области спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе – на юге области выпал мокрый снег, высота которого достигала 10 сантиметров, передает РИА «Новости». «Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было», – рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда центрального пункта пожарной связи Магнитогорского гарнизона Алексей Ишмаметьев. Он уточнил, что они не смогли проехать участок дороги из-за летней резины, хотя снега было мало. Машины отбуксировали на трассу, где они продолжили маршрут, всего помощь оказали пассажирам и водителям 20 транспортных средств. Для устранения снежного затора привлекли четыре единицы техники, работы по расчистке завершены. Напомним, в воскресенье желтый уровень погодной опасности объявляли в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти 28 сентября 2021, 15:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти, сообщила старший научный сотрудник института Анастасия Иванова. Внезапная сердечная смерть – нерешенная проблема современного здравоохранения. Это смерть в течение часа внешне здорового человека, развившаяся из-за различных сердечно-сосудистых причин, о которых пациент мог даже не знать. Около половины от всех людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, умирает внезапной сердечной смертью, причем мужчины умирают в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около 6% пациентов. В основном это люди, находившиеся в больнице, передает РИА «Новости». По словам ученого, внезапная сердечная смерть – многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы, которые могут определить предрасположенность. Специалисты проверили большое количество мутаций и полиморфизмов генов, которые могут помочь в распознавании такой предрасположенности. «Получены положительные результаты. Нами выявлены некоторые маркеры, которые могут помочь в создании системы диагностики предрасположенности к внезапной сердечной смерти для того, чтобы у таких лиц вовремя начать профилактические мероприятия и не допустить внезапного летального исхода. Это могут быть как медикаментозные мероприятия, аппаратная поддержка, так и изменение образа жизни», – рассказала Иванова. Она отметила, что пока внедрять в практику обнаруженные маркеры преждевременно, необходимо провести ряд дополнительных исследований, так как вклад в развитие заболевания вносят множество генов, полиморфизмов и мутаций. Чаще всего, по ее словам, это «семейная история». «Внезапная сердечная смерть – это заболевание, которое связано с мутацией не в одном, а во многих генах, и эти мутации необязательно приведут к смерти, но есть больший или меньший риск. Маркеры – это ряд полиморфизмов и мутаций генов, которые связаны с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью внедрения в будущем», – добавила она. Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса. США отреагировали на сообщения о пуске гиперзвуковой ракеты КНДР 29 сентября 2021, 05:32

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях и внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», заявил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы в курсе этих сообщений. Мы работаем над тем, чтобы подтвердить, какого конкретно рода был недавний пуск, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС. «Мы серьезно относимся к сообщениям о любых новых возможностях (в сфере вооружений), как мы говорили, мы осуждаем любые незаконные ракетные пуски, которые имеют дестабилизирующее воздействие на регион и международное сообщество», – подчеркнул он. Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Во вторник в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны. При этом в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР. Потерявшийся на Урале срочник найден мертвым 28 сентября 2021, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

Пропавший с оружием и без боеприпасов на Урале военнослужащий срочной службы найден мертвым в лесу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости». Также найдено личное оружие солдата. Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что 20-летний военнослужащий заблудился в лесном массиве возле части во время учений. При себе он имел оружие без боеприпасов. При этом источник в экстренных службах заявил, что солдат срочной службы сбежал из воинского ракетного соединения с оружием. Позже источник уточнил, что возле воинской части были обнаружены автомат и штык-нож пропавшего срочника. Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ 29 сентября 2021, 08:18

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V». В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости». «Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД. Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею». «Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД. В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства». «Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД. Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции. В военной части в Свердловской области погиб второй солдат-срочник за два дня 29 сентября 2021, 10:05

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что рядовой-срочник, по предварительным данным, якобы мог покончить с собой. Уточняется, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области, передает ТАСС. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что военнослужащий найден мертвым, он мог покончить с собой. По данному факту начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что рядовому было 19 лет, он являлся поваром, передает «Интерфакс». Есть предположение, что он совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием. Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться.