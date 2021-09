В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube ЕС предложил ужесточить нормы въезда для чиновников и дипломатов из Белоруссии 29 сентября 2021, 13:42 Текст: Елена Мирошниченко

ЕС предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией, белорусским официальным лицам может быть ужесточен въезд в ответ на миграционный кризис, говорится в распространенном заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон. «Европейская комиссия предлагает приостановить действие ряда статей соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. Это решение является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции», – приводит заявление ТАСС. В свою очередь на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас заявил, что «это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Белоруссии». Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше.

Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией 28 сентября 2021, 13:02

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Киев долго игнорировал вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а теперь удивляется, почему Будапешт забыл спросить разрешения Украины по газовому контракту. Это политика в духе «а нас за що?», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией. «Украина не сможет экономически или политически помешать реализации газового контракта Будапешта с Газпромом, потому что он уже подписан и с 1 октября заработает на практике», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, у украинских политиков сложилась традиция сперва игнорировать интересы соседних стран и союзников, а потом удивляться, почему они тяготеют не к «хорошей» Украине, а к кому-то другому. «В итоге они возмущаются происходящим, грозя небесными карами и ответными мерами», – добавил политолог. Погребинский напомнил, что длительное время венгры просили Украину прекратить противодействовать установлению в Закарпатье венгерского языка в качестве регионального. Как известно, в этом районе Украины компактно проживают этнические венгры. «Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе, – пояснил он. – В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом. Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?». По мнению эксперта, «максимальные политические последствия для Венгрии со стороны Украины – это создание особо неблагоприятных условий для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который, украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предположил он. «Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС. Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», – заключил Погребинский. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время антитеррористической операции 28 сентября 2021, 20:31

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

В Минске при исполнении погиб сотрудник КГБ, сообщили в белорусском ведомстве. «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», – говорится в сообщении на сайте КГБ. Уточняется, что ответным огнем преступник был уничтожен. «Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия», – сказано в сообщении. Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии 26 сентября 2021, 21:20

Фото: Michaela Rehle/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Фото: Frank May/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Каким бы ни было новое правительство, оно не сможет преодолеть кризисы эпохи правления Меркель», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя итоги парламентских выборов в Германии. «Результаты выборов вполне ожидаемы. Чуда не произошло. Несмотря на не очень хороший результат, правящая партия ХДС/ХСС по-прежнему удерживает рычаги управления и манипулирования повесткой», – полагает депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт. «Вчера вечером у меня был самый лучший результат в Германии по росту голосов – мой округ удвоил количество голосов по сравнению с прошлыми выборами, – пояснил он. – Если в общем результат партии на два процента просел, то у меня в округе был довольно высокий результат. Однако сегодня утром голоса остались на том же уровне, но процентный результат почему-то оказался хуже. Поэтому тот, кто владеет всей этой машиной и средствами массовой информации, тот и правит бал». «Формирование правительства будет очень тяжелым процессом. Вне зависимости от конфигурации внутри коалиции Германия все дальше будет отходить от консервативно-прагматического начала к идеологическому маразму, – убежден Гердт. – В ближайшее время Германию ожидают серьезные испытания. Все кризисы, которые начались при Ангеле Меркель, будут усиливаться. И каким бы ни было новое правительство, оно будет не способно провести нашу страну через эти мрачные времена». «Всегда, когда политики ставили идеологию впереди прагматизма, страна скатывалась к негативным последствиям. А сейчас «зеленый маразм» оказался в приоритетах страны», – уверен собеседник. По мнению депутата, в настоящее время любой вариант коалиции реалистичен – и традиционное объединение СДПГ с ХДС/ХСС, и их кооперации с малыми партиями («Зеленые» и СвДП). «Главный вопрос в том, кто продаст больше своих принципов. Им придется поступаться тем, что они обещали своим избирателям. В итоге получится странная мешанина людей, предавших свои идеалы», – полагает он. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. При этом для Украины результаты выборов действительно можно назвать удачными. «Зеленые», которые выступали с резкой антироссийской риторикой, набрали необходимое количество голосов. На этой волне украинцы будут иметь надежду, что немцы и дальше будут их спонсировать и отстаивать интересы украинской олигархии в ущерб своему народу», – полагает депутат. В то же время, по его мнению, на ситуации в НАТО вряд ли сильно отразятся итоги парламентских выборов, «потому что это отдельный конструкт европейской политики». «Новое правительство Германии продолжит курс Меркель в рамках альянса. Скорее всего, США заставят их вновь войти в привычную колею и двигаться дальше в соответствии с планами Вашингтона», – резюмировал Гердт. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными». Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что смена власти в Бундестаге откладывается из-за формирования правительства. Польша собралась компенсировать Чехии продолжение работы шахты «Туров» 28 сентября 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Варшава готова на компенсации для Чехии за продолжение работы в районе совместной границы шахты «Туров», за которую суд Евросоюза оштрафовал Польшу на 0,5 млн евро в день, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Пшидач заявил в эфире радиостанции RMF FM, что «Польша готова каким-то образом предоставить компенсации чешской стороне», передает РИА «Новости». «Чехия, конечно, ведет переговоры «высоко». Дополнительно дела не облегчает решение суда ЕС», – добавил он. Вместе с тем Польша отказалась выплачивать наложенные ЕС штрафы. Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать ЕС 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров». Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением. Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации. В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики. В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза. Минск заявил о попытках Польши и Литвы вытеснить в Белоруссию 8,5 тыс. беженцев 27 сентября 2021, 00:24 Текст: Антон Антонов

В августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Белоруссия «пресекла более 700 попыток выдворения» беженцев. По словам Вольфовича, поляки и литовцы, «избивают, бьют электрошокером» беженцев, «такие случаи происходят каждый день». Он призывал западных коллег к диалогу, так как для решения проблемы «нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. Вольфович посоветовал не искать «корень зла» в Белоруссии – активизация миграционных потоков, по его словам, произошла из-за политики «коллективного Запада», ведь «в Ливии, Иране, Ираке, Сирии народ жил и был счастлив, и не думал даже об этой Европе». «А после того, как там разворошили все, свергли неконституционным путем лидеров, разрушили города, создали там ситуацию, связанную с голодом, нищетой и взрывами бомб, люди, конечно, побежали спасать своих детей и свои семьи», – заявил Вольфович. Он подчеркнул, что «в Европу их даже позвали, им же сказали, что в Европе все хорошо и замечательно, и люди поехали жить туда, они там готовы трудиться». Вольфович посетовал, что «Запад пытается обвинить» Минск в «гибридной войне», хотя следует «решать это нормально, дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи». Он также раскритиковал жестокое обращение соседних стран ЕС с мигрантами. Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Россия призвала НАТО и ЕС убедить Приштину отозвать войска с севера Косово 28 сентября 2021, 13:43

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Россия призывает Североатлантический альянс и Евросоюз убедить Приштину отозвать войска с севера Косово и предотвратить открытый конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «С тревогой фиксируем нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей. Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», – говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве указали, что «события развиваются по сценарию от плохого к худшему». «Сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого и задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остается «на бумаге» из-за саботажа Приштины, взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского «государства». На деле это означает еще одну волну выдавливания сербов из края», – добавили в МИД. Там также указали, что «действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются». В МИД вновь подчеркнули, что натовские силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. «Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту», – призвали в министерстве. Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в прошлый понедельник, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро. Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку. Лукашенко допустил возможность стать главой Всебелорусского народного собрания 28 сентября 2021, 19:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о предположениях, что в рамках возможного придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию нынешний глава государства может его возглавить. В ходе расширенного заседания Конституционной комиссии, которая разрабатывает проект нового основного закона, Лукашенко прокомментировал разговоры о том, что он может занять пост председателя ВНС и в этом качестве определять, кто будет президентом республики, передает БелТА. По информации агентства, Лукашенко отметил, что «даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ». Также президент Белоруссии предлагает в новой конституции наделить Всебелорусское собрание правом внесения изменений в основной закон страны. «Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения конституции. Законотворчество – это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», – сказал он. Ранее сообщалось, что согласно проекту новой конституции Белоруссии экс-президенты страны будут пожизненно входить в состав Всебелорусского народного собрания. 16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. В июле Лукашенко вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики. Глава МИД Белоруссии заявил о начавшейся гибридной войне против республики 27 сентября 2021, 17:43 Текст: Елена Мирошниченко

Против Белоруссии развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада, заявил в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД республики Владимир Макей. «Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям», – приводит его слова РИА «Новости». Макей отметил, что несмотря на «ежегодно звучащие в этих стенах всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации». По его словам, Белоруссия также оказалась вовлеченной не по своей воле «в пучину этой геополитической войны». После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики. В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube 29 сентября 2021, 12:50

Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом». «Это абсолютно узаконенное транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ. В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – уверен эксперт. «Безусловно, этот шаг согласован с заокеанскими партнерами Берлина. Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил Малькевич. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи». Собеседник напомнил, что в самих США из информационного пространства уже давно убрали экс-президента США Дональда Трампа и кучу других популярных в интернете деятелей, «чтобы заглушить их голоса». «И потом эти же люди «со светлыми лицами» указывают нам, как разбираться со свободой слова в России. Это наглое вранье и полнейшая вакханалия», – подчеркнул общественник. По мнению эксперта, «YouTube запрещает критиковать выборы в США и Германии на основании своего внутреннего хамства». «Общественная палата России неоднократно требовала, в том числе и на международных площадках, чтобы представители «Большой цифры» сделали прозрачными правила модерации контента, – рассказал он. – Сегодня любой пользователь, включая юридических лиц, не знает, за что могут удалить контент». «Почему они не могут сделать прозрачными правила и объяснить людям, о чем нельзя писать, какие слова нельзя использовать и на основании чего удаляются каналы? – задается вопросом Малькевич. – Они не захотели сделать шаг навстречу. Теперь они, сидя в своих кабинетах, от балды решают, о чем нельзя рассказывать сегодня, а о чем – завтра. Все это транснациональное хамство и волюнтаризм. IT-гиганты поставили себя выше законов любых стран. Это нетерпимая ситуация. Так быть не должно. И Москва должна с этим разобраться». Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум». Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать. С этим необходимо бороться. Только таким образом, мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. В свою очередь Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. Кроме того, ведомство пригрозило компании штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил избирательность новых правил YouTube. Лукашенко пообещал наказание убийцам сотрудника КГБ Белоруссии 29 сентября 2021, 12:24 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. «Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье», – цитирует ее БелТА. По ее словам, Лукашенко заявил, что «безнаказанным это не останется». Эйсмонт добавила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ. Ранее проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством. Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко. Лукашенко заявил о договоренности с Россией отвечать на размещение войск НАТО на Украине 27 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», – заявил он. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что проводил с президентом России Владимиром Путины консультации по этому вопросу. «Договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», – добавил Лукашенко, отметив, что в противном случае Россия и Белоруссия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – заметил Лукашенко. Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше разворачивают «целые корпуса» у границ Белоруссии. «Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США», – сказал Лукашенко. В августе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев. В ГП Белоруссии заявили о законности действий применивших оружие сотрудников КГБ 29 сентября 2021, 09:35 Текст: Елена Мирошниченко

Проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска... Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры. Агентство Sputnik Беларусь между тем сообщает, что во дворе жилого дома, где накануне произошла перестрелка и был смертельно ранен сотрудник КГБ, обстановка спокойная, представителей следственных органов и судебных экспертов пока нет. «Утро во дворе дома, где накануне в перестрелке погиб офицер КГБ. Пока нет ни оперативников, ни представителей следственных органов и судмедэкспертов... Окна квартиры, в которой велась стрельба, выходят на школу, в которую сейчас спокойно идут дети», – сообщает агентство в своем Telegram-канале. Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. На нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» в Белоруссии произошел пожар 28 сентября 2021, 22:55 Текст: Антон Никитин

На территории белорусского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Нафтан» в Витебской области произошло возгорание, сообщило МЧС Белоруссии. «При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием. Происходит факельное горение на отметке плюс три метра», – сообщило МЧС Белоруссии в своем Telegram-канале. «По состоянию на 22.05 факельное горение отсутствует. На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС. (...) В 22.14 пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве. Напомним, 23 июня пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии, в результате оказалось нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей республики.