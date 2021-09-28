Стало известно об участившихся проявлениях необычного симптома COVID

При коронавирусе стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Омарова заявила, что «по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией (...) общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», передает РИА «Новости».

Она уточнила, что у каждого десятого больного других проявлений болезни может вообще не быть.

Кроме того, по ее словам, во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.

Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции.

В данный момент рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» коронавируса.

«Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», – заключила Омарова.

Ранее были названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы.

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