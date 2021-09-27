В Госдуме сомневаются в обещаниях YouTube сотрудничать с российскими властями

«Громкие слова глав международных IT-корпораций о готовности к диалогу звучат не первый раз, но пока, к сожалению, они не приводят к реальным действиям», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя обещание руководства сервиса YouTube решить все проблемные вопросы с российскими властями.

«Заявления о готовности работать с российской стороной, которые звучат от представителей цифровых корпораций, должны подкрепляться действием. Пока выстроить полноценный и эффективный диалог с Google и YouTube практически невозможно – из-за отсутствия их полноценных представительств в России. Недавний визит судебных приставов в офис ООО «Гугл», где на месте был только один сотрудник, наглядно это продемонстрировал», – напомнил Александр Хинштейн, председатель комитета информационной политике в Госдуме седьмого созыва.

Депутат напомнил, что в апреле администрация компании Google – владельца YouTube – тоже пообещала депутатам Госдумы, что устранит все нарушения и удалит запрещенный контент. Однако с тех пор мало что изменилось – YouTube по-прежнему занимает второе место в соответствующем антирейтинге Общественной палаты. Парламентарий обратил внимание, что штрафы, назначенные компании за нарушение нашего законодательства, зачастую остаются непогашенными: их общая сумма уже превышает 32 млн рублей.

«Мы видим: единственное, что заставляет техногигантов действовать, – это реальная угроза потери существенной части прибыли от российского рынка. В этой ситуации Россия должна продолжать придерживаться жесткой позиции и требовать дальнейшего беспрекословного исполнения законодательства РФ. Полагаться на ничем не подкрепленные ситуативные заявления нельзя», – подчеркнул депутат.

Хинштейн указал, что поведение бигтеха призван изменить «закон о приземлении» иностранных IT-компаний, который обязывает цифровых гигантов открывать в нашей стране с 1 января 2022 года свои официальные филиалы, наделенные всеми необходимыми полномочиями.

В понедельник гендиректор YouTube Сюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV пообещала решить все проблемные вопросы с российскими властями. «Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», – приводит ее слова ТАСС. Она заявила об этом, отвечая на вопрос об угрозе потерять российский рынок, как это уже произошло с рынком Китая.

При этом Воджицки не стала отвечать на вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей. Она лишь добавила, что сервис «получает запросы от властей и изучает» их.

Как известно, в России с 1 февраля этого года действует закон, согласно которому социальные сети должны удалять сообщения с нецензурной лексикой, публикации, содержащие данные о гостайне, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие, оправдывают терроризм или призывают к нему. Запрещены призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов. К недопустимому контенту также относятся статьи, в которых содержится информация об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.

Ранее замглавы Роскомнадзор Вадим Субботин заявил о готовности ведомства применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. «Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», – рассказал он.

Напомним, компания Google, чьей «дочкой» является YouTube, с начала года была оштрафована на 32,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 млн за нефильтрацию поисковой выдачи.

Одновременно с заявлениями Воджицки появилось сообщение о том, что YouTube запретил пользователям размещать контент, оспаривающий итоги всех прошедших выборов в США. Нельзя также выражать сомнения в результатах состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Германии. Скриншот с новыми правилами был опубликован на портале Vott.

«Получается, сомневаться в выборах в США и Бунденстаг нельзя. А сомневаться в исходе выборах в России и других странах можно. Я не говорю, что в России, в Германии, в США честно или наоборот. Мне не понятно, что YouTube решает, где честно, а где нет. Где настоящая демократия, а где нет. Почему авторы каналов не могут высказывать свои сомнения или рассуждать на эту тему под угрозой запрета? Точнее, почему нельзя говорить о Германии и США, а можно о выборах в России, Украине и других странах?» – задается вопросом русскоязычный блогер из Германии Миша Бур, сообщает «Росбалт».