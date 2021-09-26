В Кремле оценили новые санкции США Песков допустил введение ответственности за призывы к санкциям против России 26 сентября 2021, 15:30

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против россиян остается открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался за последние несколько лет, когда со стороны граждан России, в том числе отбывающих наказание, были слышны «очевидные призывы» объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей, передает ТАСС. «И действительно звучали инициативы приравнять это (призывы ввести санкции против россиян) к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что на фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, этот вопрос «будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию». В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей.

США предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2» 25 сентября 2021, 02:31

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Если Соединенные Штаты решатся ввести новые жесткие санкции в отношении «Северного потока – 2», то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, выразил мнение заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Если он (президент США Джо Байден) введет санкции [против «Северного потока – 2»], это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой [американской] администрации по восстановлению отношений [c ЕС] пойдет прахом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости». Гривач предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок. «Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко», – заключил Гривач. В пятницу Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов 23 сентября 2021, 23:44

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США. Американское правосудие обвиняет Джитвэя, гражданина США, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что обвинительный акт вынесен 22 сентября в штате Флорида, передает ТАСС. Обвинение считает, что Джитвэй с 2005 по 2016 годы «участвовал в схеме обмана США, скрывая факт владения офшорными активами, и не уплачивая налоги на миллионы долларов». В качестве активов он мог использовать акции и опционы, которые он получил, работая в «Новатэке», отмечается в сообщении. Считается, что первый такой счет Джитвэй открыл в одном из швейцарских банков в 2005 году, стоимость активов на котором превышала 93 млн долларов. Скрыть владение этими активами Джитвэй пытался через свою жену, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов, отмечается в сообщении Минюста США. Власти также считают, что некоторые из его налоговых деклараций были ложными. Из сообщения также следует, что Джитвэй сегодня предстанет перед судьей Дугласом Фрейзером из окружного суда США по Среднему округу штата Флорида. Напомним, в 2019 году Джитвэю было предоставлено российское гражданство. Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе. МИД предостерег США от новых антироссийских санкций по рекомендации Конгресса 23 сентября 2021, 20:55 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предостерегает Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей, говорится в комментарии официального представитель МИД России Марии Захаровой. «По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке», – приводятся ее слова на сайте МИД России. Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против госдолга России 24 сентября 2021, 06:59

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год запретила американцам покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое России вмешательство в американские выборы. Палата представителей утвердила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, в который ранее включила поправку об ужесточении американских санкций против госдолга России, передает ТАСС. Согласно принятой поправке, под запрет должны попасть облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Глава государства после получения данного доклада обязан принять решение о том, сохранить в силе эти санкции или же приостановить их действие. Торговая палата США выступила против предложенной инициативы, заявив, что она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. Ее представители считают, что эта поправка «окажет незначительное влияние на способность» России получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов «и в то же время нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России». Утверждение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматического вступления всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов. Доказательств, которые бы подтвердили обоснованность таких версий, власти США ни разу не предоставили. Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России. Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры. Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон 26 сентября 2021, 07:57

Фото: Ron Sachs/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес в тайных связях с Москвой «были придуманы Хиллари Клинтон и демократами». Как заявил Трамп в Джорджии, результаты расследования, проведенного спецпрокурором США Джоном Даремом, продемонстрировали, что «история с Россией была полным обманом». «Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет – ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax. Трамп заявил, что демократы «выдумали эту историю, и Америке пришлось жить с этим три года». По его мнению, Демократическая партия США «пытается повторить то же самое с шестым января», то есть штурмом Конгресса сторонниками Трампа. «Но теперь это уже официально – все было обманом с самого начала», – сказал он. Бывший президент США считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не упомянул Китай в своей речи на сессии Генассамблеи ООН, потому что сильно с ним связан и «скомпрометирован». Как подчеркнул Трамп, Байден «официально прекратил запрет на въезд», введенный из-за коронавируса, «ничего не предпринял, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за утечку вируса по всему миру». Трамп также заявил, что вывод войск США из Афганистана «стал катастрофой». В начале этой недели спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков. Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 23 сентября 2021, 22:30

Фото: Xinhua/Liu Jie/Global look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США. Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС. «В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат. «Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич. По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ. В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ. Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования». Эксперт оценил угрозу новых антироссийских санкций США 24 сентября 2021, 11:40

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против «Северного потока – 2», а также санкции против физических лиц и госдолга России. «Достигнутое между Байденом и Меркель соглашение по «Северному потоку – 2» постепенно уходит в прошлое, равно как заканчивается и политическая карьера канцлера Германии. Поэтому здесь могут появиться неприятности и для России, и для Германии», – считает политолог-американист Малек Дудаков. Но «для того, чтобы санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу, помимо голосов Палаты представителей, «необходимо добиться одобрения этой инициативы в Сенате, подписания пакета санкций в Белом доме и самое главное – желания Байдена реализовать их». Кроме того, эксперт сомневается в том, что новые санкции как-то существенно повлияют на сам проект, «потому что технически он уже достроен». Он также напомнил, что «санкции, введенные Трампом против «Северного потока – 2», хоть и мешали строительству газопровода, но не препятствовали ему». Что касается санкций против физических лиц и госдолга России, то здесь, «надо понимать, что политика Вашингтона и политика Байдена – это не одно и то же». «Президент США после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, как мне кажется, хотел бы сделать отношения с Россией предсказуемыми или даже доброжелательными, – объясняет он. – Но, с другой стороны, на него сильно давит Конгресс, который обвиняет президента в слишком мягком отношении к России и требует вводить новые санкции». «Многое будет зависеть от двусторонней повестки отношений и намерений Байдена. Кроме того, прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – резюмировал эксперт. Ранее Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года) приняла законодательную инициативу о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2». Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом. Кроме того, Палата представителей Конгресса США приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов, якобы причастных к нарушениям прав человека. Также конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против госдолга России При этом одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России. Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2». В среду комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2» 24 сентября 2021, 04:32

Фото: Louie Palu/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Законодательная инициатива о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2» принята Палатой представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года). Палата представителей США в ходе голосования утвердила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, в состав которого в качестве поправки включила инициативу о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС. Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом. Кроме этого, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием «финансовых выгод, которые Россия» якобы получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением строительства «Северного потока – 2» «рисков безопасности» для Украины, европейских союзников и НАТО. Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2». Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байдена призвали сделать помощь «Северному потоку – 2» «разрушительной» 24 сентября 2021, 07:50

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший заместитель советника 45-го президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Виктория Коутс призвала главу действующей администрации Соединенных Штатов Джо Байдена сделать любую помощь «Северному потоку – 2» экономически разрушительной. В первую очередь, она посоветовала американскому президенту перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому. «Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь «Северному потоку – 2» экономически разрушительной», – передает РИА «Новости» слова Коутс. В качестве другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики. «Мы можем призвать Европу диверсифицировать источники природного газа, например, ускорив реализацию газопровода в Восточном Средиземноморье для поставок природного газа из Израиля и Кипра через Грецию, а также за счет увеличения импорта СПГ из Соединенных Штатов и Египта», – выразила мнение политик. Ранее в пятницу Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2». Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Палата представителей США одобрила санкции против официальных лиц России 24 сентября 2021, 05:34

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. Согласно информации, приведенной на сайте нижней палаты Конгресса США, включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета американские законодатели поддержали примерно за час до принятия самого финансового документа. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил соответствующую поправку ранее на этой неделе. Согласно этой инициативе, президенту США Джо Байдену следует «представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение, содержащее подробное обоснование относительно того, соответствует ли кто-то из лиц, перечисленных в подразделе <…>, критериям для введения санкций», передает ТАСС. Американские законодатели утверждают, что включенные в список россияне якобы могут быть причастны к нарушениям прав человека. В список внесены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В перечень также вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. В список также включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, глава Роснефти Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Кроме того, в перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. В среду комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Пентагон призвал изучить расширение военных контактов с Россией 24 сентября 2021, 15:55 Текст: Елизавета Булкина

США следует изучить способы расширения контактов с Россией по линии военных ведомств, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он предлагает рассмотреть возможность разрешения наблюдателям от США и России следить за военными учениями друг друга в рамках широких усилий по повышению прозрачности и снижению риска конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Ранее Россия предложила США возобновить сотрудничество по борьбе с терроризмом. Нарышкин оценил доклад разведки США о происхождении COVID 26 сентября 2021, 10:43

Фото: kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT. «Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», – приводит его слова ТАСС. Напомним, Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава Нафтогаза призвал США «дожать» «Северный поток – 2» 23 сентября 2021, 17:45 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель украинского Нафтогаза Юрий Витренко призвал американскую сторону «дожать» проект «Северный поток – 2» совместно с Украиной, сообщили в пресс-службе компании. Нафтогаз поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против организаций и физлиц, ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщается на сайте компании. «Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против «Северного потока – 2», против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», – приводятся в релизе слова Витренко. Ранее в четверг Витренко заявил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысоки. В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода. Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2». Лавров встретился с Киссинджером в Нью-Йорке 24 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. Последний раз Лавров и Киссинджер беседовали в 2019 году также в Нью-Йорке. Тогда они обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений, передает РИА «Новости». Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США. Напомним, в сентябре 2018 года Лавров встречался с Киссинджером на полях ГА ООН. В июне 2017 года глава российского государства Владимир Путин принял Киссинджера, который прибыл в Россию на конференцию «Примаковские чтения». В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере 23 сентября 2021, 20:13 Текст: Елена Мирошниченко

Директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис заявил на слушаниях в комитете сената по нацбезопасности, что Вашингтон должен вовлекать союзников в давление на Москву в контексте цифровых угроз. «Мы должны делать это в насколько возможно широкой коалиции, это международная, а не только американская проблема. И поэтому мы должны, если мы оказываем давление на Владимира Путина из-за того, что он дает убежище или разрешает действия, мы должны привлечь коалицию», – приводит его слова РИА «Новости». Инглис заявил, что работа должна быть направлена на то, «чтобы держать его под угрозой, определить то, о чем он заботится, чтобы использовать всю нашу силу среди наций, у которых те же самые проблемы, которые мыслят схожим образом в желании достичь результатов в этом контексте». Ранее газета The Washington Post заявила, что хакерская группировка BlackMatter, якобы базирующаяся в России, взломала системы американской компании New Cooperative и потребовала от нее 5,9 млн долларов, пригрозив раскрыть похищенные данные. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.