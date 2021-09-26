В Москве стартовал второй день фестиваля «Техносреда»

В Москве на ВДНХ второй день проходит фестиваль «Техносреда», демонстрирующий успехи научной мысли и самые последние достижения российских ученых и технологических компаний, сообщает Минобрнауки России.

«Пять тематических блоков и научно-популярное шоу Science Slam. На дискуссионных площадках участники обсудят транспорт будущего, уникальные способности человеческого мозга и современных технологий, а также вопросы генетики, экологии и цифровизации», – говорится на сайте Минобрнауки.

Также гости фестиваля смогут больше узнать о современных космических, компьютерных и медицинских технологиях, увидеть ультрапроходимый лунный разведчик и процесс создания аватара с помощью виртуального ассистента, а также сыграть в VR-игру «Заркум», основанную на легендах и преданиях башкирского народа.

Для посетителей проведут занятия по робототехнике и нанесению 3D-символики, интерактивную игру и квест по новым технологиям, а также тренировку с фитнес-инструктором – роботом Добрыней.

Дети смогут спроектировать марбл-машину и узнать, как устроен иммунитет человека и почему люди в Австралии не падают в космос.

Напомним, 25 и 26 сентября на ВДНХ ведущие научно-технологические компании, вузы и НИИ покажут свои уникальные разработки, а ученые проведут лекции и мастер-классы. Главный организатор фестиваля – Министерство науки и высшего образования России. Вниманию посетителей – более 500 уникальных разработок от российских вузов и научно-исследовательских институтов, причем сразу на трех площадках, сообщает «Российская газета».