В WWF России предложили внедрять независимую сертификацию для тигриных заповедников

Международная система сертификации заповедных территорий, где разводят тигров, позволит улучшить контроль и методы сохранения популяции самой большой кошки на планете, заявили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

«Охотней помогают успешным, чем слабым, так как знают, что помощь не пройдет даром. Когда я был директором Сихотэ-Алинского заповедника, проходил всю процедуру сертификации, и могу сказать, что результат появился довольно быстро. Благодаря сертификации удалось найти средства на регистрацию и кадастровый учет, а это довольно долго не получалось сделать. После, при написании заявки на грант, мы всегда указывали на значительную роль заповедника в сохранении тигра, что подтверждается сертификатом», – сказал директор WWF России Дмитрий Горшков, передает РИА «Новости».

В WWF России пояснили, что международная система сертификации тигриных ООПТ поможет оценить и повысить их эффективность, а также поднять статус страны в рамках Тигриного саммита 2022 года.

По словам Горшкова, об однозначной прямой зависимости между успехом заявок и наличием сертификата говорить сложно, но в отдельные годы грантовая поддержка Сихотэ-Алинского заповедника доходила до 10-15% от общего бюджета.

Кроме того он уточнил, что сертификация CA|TS (Conservation Assured | Tiger Standards) позволит заповедникам повысить свои охранные компетенции.

На данный момент всего одна российская ООПТ оценила свой вклад в сохранение тигра с ее помощью – это Сихотэ-Алинский заповедник. Однако еще несколько заповедных территорий готовятся пройти эту сертификацию в ближайшее время. В списке кандидатов на получение тигриного сертификата – пять ООПТ из России: национальные парки «Анюйский», «Земля леопарда», «Бинкин», «Зов тигра» и Лазовский заповедник.

В WWF России добавили, что сертификация позволяет проверить, насколько эффективно сохранение тигров, советует, где работу изменить и как улучшить, может порекомендовать грант на эти улучшения, дает международное признание.

Ранее сообщалось, что всемирный фонд дикой природы выразил готовность содействовать властям Камчатского края в поиске причин загрязнения акватории Тихого океана, соответствующая договоренность достигнута на переговорах губернатора Владимира Солодова и директора программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Дмитрия Горшкова.