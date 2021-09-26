Лавров напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях Постпред Китая при ООН выразил согласие с заявлениями Лаврова на Генассамблее 26 сентября 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Чжан Цзюнь сообщил в соцсетях: «Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова». Постпред Китая заявил, что «разделяет взгляды» главы российского внешнеполитического ведомства «на глобальные вызовы». Пекин выразил надежду «на тесное сотрудничество между Китаем и Россией во имя мира и развития во всем мире», передает РИА «Новости». Напомним, Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.

Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром 23 сентября 2021, 20:32

Фото: Marquardt,Christian/Global look Press

Текст: Вера Басилая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости». Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. «Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН 23 сентября 2021, 07:21

Фото: Martyn Wheatley/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. «Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон. Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу. Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя. Лавров отреагировал на идею США провести «саммит демократий» 25 сентября 2021, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

«Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Свежий пример – выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе холодной войны – провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», – цитирует Лаврова ТАСС. Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН. «Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН – это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью», – подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что широкое сотрудничество ООН востребовано, когда среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. «Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права», – сказал он. России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями и в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. «Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности», – заявил Лавров. Ранее в субботу Лавров отмечал, что Москву беспокоит нагнетаемая напряженность между Пекином и Вашингтоном. Кулеба объяснил жесткую риторику Киева в адрес ООН 25 сентября 2021, 16:17

Фото: John Macdougall/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украина устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, объясняя жесткую риторику в адрес ООН. «Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности «отсидеться» в стороне. Мы на Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других», – заявил министр в блоге «Укринформа». Глава украинского ведомства подверг критике работу международных организаций, в том числе ООН. Он призвал международное сообщество бросить вызов России и решить «вопрос Крыма». «С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН»,– заключил Кулеба. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Лавров напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях 26 сентября 2021, 00:03

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

«Порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. На общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН Лавров подчеркнул, что западные страны забывают о праве народов на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами, передает ТАСС. Например, в нарушение резолюции СБ ООН «и без всяких референдумов признали» Косово. Также «никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. км от Великобритании». Фолклендские (Мальвинские) острова – заморская территория Великобритании, права на которую оспариваются Аргентиной. Именно Аргентина называет острова Мальвинскими. Министр напомнил, что «под контролем Парижа и Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать». «Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции», – подчеркнул Лавров, добавив, что «крымчане спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот на Украине, который был поддержан Западом». Еще одним проявлением «порядка, основанного на правилах», Лавров назвал «архаичное торговое эмбарго» США против Кубы. Кроме того, США пытаются «диктовать свою волю народам Венесуэлы и Никарагуа», нарушая «принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств». Он подчеркнул, что односторонние санкции «подрывают прерогативы» СБ ООН и противоречат призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к их приостановке хотя бы до тех пор, пока не удастся урегулировать ситуацию с коронавирусом. Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Лавров с трибуны ООН предложил хештег #НашиПравилаУставООН. Киев потребовал от ООН объяснить отказ участвовать в «Крымской платформе» 23 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

ООН должна объяснить, почему ее представители не приняли участие в саммите «Крымской платформы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр посетовал, что в ООН так и не ответили, почему организация «не была представлена» на саммите. Хотя в Киеве, по словам главы МИДа, «услышали поддержку территориальной целостности Украины» со стороны ООН, «вопрос, связанный с Крымом, остается открытым», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Кулеба «как министр, как представитель государства-основателя ООН» захотел «услышать четкий ответ» на вопрос о том, почему организация «не приняла участие в какой-либо форме в саммите». Министр указал, что «НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия». «Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал», – заявил он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы». Накануне пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился с Зеленским и «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». При этом в Киеве сообщали, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». За спиной Зеленского на переговорах в ООН вывесили флаг Мальдив 24 сентября 2021, 11:04 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом был вынужден сидеть под флагом Мальдив вместо украинского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. «Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница», – написал Кузьмин в Telegram. Он также опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН. Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился в том числе с Шахидом. Также Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Россия усомнилась в пользе для ООН от глубокого сотрудничества с НАТО 23 сентября 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

Есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ульянов указал в Twitter, что «природа» ООН и НАТО «существенно различается». По его словам, «достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии». Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявив журналистам, что «Россия не собирается присоединяться к НАТО». Россия и Белиз отменили визы для взаимных поездок граждан 23 сентября 2021, 21:40 Текст: Вера Басилая

Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан, подписи поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни. Церемония подписания договора состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, у него уже состоялось несколько встреч, в том числе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Лавров и Борель в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине 23 сентября 2021, 21:36 Текст: Вера Басилая

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с зампредседателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, а также состояние отношений России и ЕС. «В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС», – говорится в сообщении на сайте российского МИД. Ранее Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром. Он перепутал расписание и пришел раньше назначенного времени. Главы МИД стран – постоянных членов СБ ООН встретились с Гутерришем 23 сентября 2021, 03:43 Текст: Антон Антонов

Началась встреча глав внешнеполитических ведомств России, Великобритании, Китая, США и Франции с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщают информационные агентства. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме, тема и предполагаемая продолжительность заранее не сообщались, передает РИА «Новости». Позднее МИД России сообщил, что на встрече «были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане». Участники «подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия» Афганистану и «странам-реципиентам беженцев», а также «недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону». Глава МИД России Сергей Лавров акцентировал императив поиска коллективных ответов на угрозы современности с опорой на устав ООН и международное право. Госдеп сообщил, что «беседа по большей части касалась Афганистана, но также обменялись мнениями относительно Ирана и нового коронавируса». В Госдепе уточнили, что «китайский министр иностранных дел участвовал в виртуальном формате, все остальные присутствовали лично». Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также министрами иностранных дел ряда стран, включая первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Новых случаев коронавируса у участников Генассамблеи ООН не выявлено 24 сентября 2021, 20:59 Текст: Алексей Дегтярев

Проверки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом у участников Генассамблеи ООН с момента обнаружения заболевания у одного из членов бразильской делегации, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Нет, не выявлено», – заявил Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Напомним, делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов. Заболевание обнаружили у министра здравоохранения страны Марселу Кейрога. Чиновник пробудет в карантине в США две недели с момента инфицирования. Все остальные члены делегации во главе с президентом страны Жаиром Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заболел коронавирусом. На сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии 25 сентября 2021, 15:01 Текст: Алексей Дегтярев

На русскоязычной версии сайта Организации Объединенных Наций перепутали флаги Австралии и Австрии, напротив Австралии обозначен красно-бело-красный флаг. Ошибка допущена лишь на русскоязычной версии сайта ООН, на англоязычной такой ошибки нет. На ошибку обратила внимание телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Напомним, в 2007 году 43-й президент США на выступлении в Сиднее перепутал Австралию с Австрией. Лавров напомнил о не выданных российским делегатам в ООН визах США 25 сентября 2021, 20:18 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько российских делегатов на Генассамблее ООН до сих пор не получили американские визы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Визы выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой. Мы это видели. Целый ряд сотрудников наших визы до сих пор не получил, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены», – цитирует министра РИА «Новости». Российская сторона намерена добиваться от руководства секретариата ООН выполнения обязанностей по обеспечению зафиксированных между ООН и США договоренностей, подчеркнул глава ведомства. Также Лавров, говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд, отметил, что Москва и Вашингтон готовят контакты между странами по линии МИД и госдепа. «Это не единственное направление, по которому ведутся сейчас обсуждения», – пояснил он. «Мы исходим из того, что, когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление», – добавил глава ведомства. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Лавров охарактеризовал отношения с США словами «других партнеров у нас нет» 25 сентября 2021, 22:28 Текст: Антон Антонов

Москва и Вашингтон начинают выстраивать диалог по ряду вопросов, что позволяет надеяться на продвижение системного общения России и США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН Лавров заявил: «Других партнеров у нас нет. Я не хочу звучать пессимистично». По его словам, между странами «начинает выстраиваться диалог», дающий надежду, что Россия и США «хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладят системный и взаимоуважительный процесс». В частности, такой диалог складывается по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, передает ТАСС. На общеполитической дискуссии сессии Лавров заявил, что «при наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения» по контролю над вооружениями «вполне реален». При этом Москва все еще ожидает реакцию членов НАТО на предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Лавров напомнил, что «после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия» в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Москва призывает страны НАТО «объявить аналогичный мораторий». На пресс-конференции Лавров также сообщил, что Москва и Вашингтон пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными. По его слвоам, США «заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к пожеланиям» российской стороны. Лавров отметил, что Пол Уилан «был осужден за шпионаж, был пойман с поличным». «Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 с лишним лет Константин Ярошенко и Виктор Бут», – сказал он, добавив, что Россия «готова говорить», есть «и другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне». Также министр сообщил, что «наибольшее количество хакерских атак» на российские ресурсы «были из США, примерно половина». Москва «45 раз направляла официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам», но получила только девять ответов. «В наш адрес было около 10 запросов, на каждый были даны ответы», – сказал он. При этом «установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется», заявил министр. На общеполитической дискуссии Лавров указывал, что договоренности стран по обеспечению международной информационной безопасности должны быть универсальными и позволять «транспарентно рассматривать любые озабоченности». Напомним, Лавров подчеркивал, что «Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества. Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН.